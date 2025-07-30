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Новости Контракт 18-24
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Правительство расширяет программу "Контракт 18-24": запускается направление для операторов дронов, есть инициатива по отсрочке после службы по программе, - Шмыгаль

дрони

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство расширяет программу "Контракт 18-24".

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Это направление имеет особые условия. Главное - это четкий срок службы: два года.

"Будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса", - пояснил Шмыгаль.

Как и в основной программе, предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа.

"После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Кроме того, по инициативе Министерства обороны, правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24". Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", - добавил Шмыгаль.

Подать заявку на "Контракт 18-24" можно на сайте: 18-24.army.gov.ua или в Резерв+.

Ранее Зеленский сообщил, что программу "Контракт 18-24" расширят. Нужно привлекать молодежь для работы с дронами.

Автор: 

контракт (441) военнослужащие (6233) дроны (4367) Шмыгаль Денис (2785)


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Топ комментарии
+2
60+ на контракт бесплатно (еще и индексацию отменят), 18-24-за миллион... чудны дела твои Господи!)
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30.07.2025 13:19 Ответить
+2
"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0% Джерело: https://censor.net/ua/n3566045

Чомусь прочитав цей абзац так:

"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави - 0%"

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30.07.2025 13:21 Ответить
+2
Щось молодь не поспішає на контракт в армію навіть за великі грощі.
Життя дорожче за будь які гроші.
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30.07.2025 13:31 Ответить
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не ври..все дают..хочешь все фильтиперцовое-да разкошелься...
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30.07.2025 13:21 Ответить
Нужно, розкажи, в якому підрозділі ти служиш, мудаче, і що тобі не видали?
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30.07.2025 13:25 Ответить
60+ на контракт бесплатно (еще и индексацию отменят), 18-24-за миллион... чудны дела твои Господи!)
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30.07.2025 13:19 Ответить
"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0% Джерело: https://censor.net/ua/n3566045

Чомусь прочитав цей абзац так:

"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави - 0%"

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30.07.2025 13:21 Ответить
ага, соціяльно підтримають)
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30.07.2025 13:42 Ответить
Щось молодь не поспішає на контракт в армію навіть за великі грощі.
Життя дорожче за будь які гроші.
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30.07.2025 13:31 Ответить
Міліон гриваків то великі гроші? а враховуючи темпи інфляції, то взагалі
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30.07.2025 13:44 Ответить
Головна - це чіткий термін служби: два роки.
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Брат пішов добровольцем , підписав контракт на 3 роки... В Травні конракт закінчився, але сказали хєр тобі а не додому! Втічеш в сзч , ПОСАДИМ! ЗЕскот чим контрак від контракту відрізняються??? І де мільйон для тих хлопців що пішли добровольцями?
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30.07.2025 13:40 Ответить
18-24 продають державі свою молодість, свій час. Вони могли цей час витратити на себе: жрать, ржать і размнажатса. Так як їх по закону не можна насильно призвати, то їм платять, всіх остальних призивають на халяву
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30.07.2025 13:46 Ответить
 
 