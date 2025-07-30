Правительство расширяет программу "Контракт 18-24": запускается направление для операторов дронов, есть инициатива по отсрочке после службы по программе, - Шмыгаль

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство расширяет программу "Контракт 18-24".

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Это направление имеет особые условия. Главное - это четкий срок службы: два года.

"Будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса", - пояснил Шмыгаль.

Как и в основной программе, предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа.

"После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Кроме того, по инициативе Министерства обороны, правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24". Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", - добавил Шмыгаль.

Подать заявку на "Контракт 18-24" можно на сайте: 18-24.army.gov.ua или в Резерв+.

Ранее Зеленский сообщил, что программу "Контракт 18-24" расширят. Нужно привлекать молодежь для работы с дронами.