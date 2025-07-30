Уряд розширює програму "Контракт 18–24": запускається напрям для операторів дронів, є ініціатива щодо відстрочки після служби за програмою, - Шмигаль

На доручення президента України Володимира Зеленського уряд розширює програму "Контракт 18–24".

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми - контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Цей напрям має особливі умови. Головна - це чіткий термін служби: два роки.

"Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу", - пояснив Шмигаль.

Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи.

"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає до Парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18–24". Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку", - додав Шмигаль.

Подати заявку на "Контракт 18-24" можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або в Резерв+.

Раніше Зеленський повідомив, що програму "Контракт 18-24" розширять. Потрібно залучати молодь для роботи з дронами.