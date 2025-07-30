УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10552 відвідувача онлайн
Новини Контракт 18-24
944 16

Уряд розширює програму "Контракт 18–24": запускається напрям для операторів дронів, є ініціатива щодо відстрочки після служби за програмою, - Шмигаль

дрони

На доручення президента України Володимира Зеленського уряд розширює програму "Контракт 18–24".

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми - контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Цей напрям має особливі умови. Головна - це чіткий термін служби: два роки.

"Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу", - пояснив Шмигаль.

Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи.

"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає до Парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18–24". Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку", - додав Шмигаль.

Подати заявку на "Контракт 18-24" можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або в Резерв+.

Раніше Зеленський повідомив, що програму "Контракт 18-24" розширять. Потрібно залучати молодь для роботи з дронами.

Автор: 

контракт (419) військовослужбовці (4863) дрони (5199) Шмигаль Денис (4740)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Щось молодь не поспішає на контракт в армію навіть за великі грощі.
Життя дорожче за будь які гроші.
показати весь коментар
30.07.2025 13:31 Відповісти
+2
60+ на контракт бесплатно (еще и индексацию отменят), 18-24-за миллион... чудны дела твои Господи!)
показати весь коментар
30.07.2025 13:19 Відповісти
+2
"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0% Джерело: https://censor.net/ua/n3566045

Чомусь прочитав цей абзац так:

"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави - 0%"

показати весь коментар
30.07.2025 13:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не ври..все дают..хочешь все фильтиперцовое-да разкошелься...
показати весь коментар
30.07.2025 13:21 Відповісти
Нужно, розкажи, в якому підрозділі ти служиш, мудаче, і що тобі не видали?
показати весь коментар
30.07.2025 13:25 Відповісти
60+ на контракт бесплатно (еще и индексацию отменят), 18-24-за миллион... чудны дела твои Господи!)
показати весь коментар
30.07.2025 13:19 Відповісти
"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0% Джерело: https://censor.net/ua/n3566045

Чомусь прочитав цей абзац так:

"Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави - 0%"

показати весь коментар
30.07.2025 13:21 Відповісти
ага, соціяльно підтримають)
показати весь коментар
30.07.2025 13:42 Відповісти
Щось молодь не поспішає на контракт в армію навіть за великі грощі.
Життя дорожче за будь які гроші.
показати весь коментар
30.07.2025 13:31 Відповісти
Міліон гриваків то великі гроші? а враховуючи темпи інфляції, то взагалі
показати весь коментар
30.07.2025 13:44 Відповісти
Як не як, зарплата десь за півтора роки. В Польщі.
показати весь коментар
30.07.2025 14:39 Відповісти
2 штукі баксів. Та за 2 штукі баксів я буду краще в Україні жити!!!
показати весь коментар
30.07.2025 15:14 Відповісти
Навіть півтори. В Україні то за 2 штуки баксів жити добре, тільки ж де їх взять)
показати весь коментар
30.07.2025 15:25 Відповісти
Головна - це чіткий термін служби: два роки.
------------------------------------------------

Брат пішов добровольцем , підписав контракт на 3 роки... В Травні конракт закінчився, але сказали хєр тобі а не додому! Втічеш в сзч , ПОСАДИМ! ЗЕскот чим контрак від контракту відрізняються??? І де мільйон для тих хлопців що пішли добровольцями?
показати весь коментар
30.07.2025 13:40 Відповісти
18-24 продають державі свою молодість, свій час. Вони могли цей час витратити на себе: жрать, ржать і размнажатса. Так як їх по закону не можна насильно призвати, то їм платять, всіх остальних призивають на халяву
показати весь коментар
30.07.2025 13:46 Відповісти
А можна на контракт до дяді Міндіча, дерибанити бюджет?
показати весь коментар
30.07.2025 15:26 Відповісти
 
 