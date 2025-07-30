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Новини Протиправні дії ТЦК Мобілізація в Україні
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Мобілізація на 90% відбувається добровільно. Це свідоме рішення українців, - Шмигаль

Шмигаль розповів про мобілізацію в Україні та ТЦК

Новий міністр оборони Денис Шмигаль вважає, що станом на сьогодні 90% мобілізованих роблять свідомий вибір йти у військо.

Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю "ВВС Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації", - каже він.

За його словами, в медіа присутній той невеликий, скандальний відсоток, який працює проти України.

"Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців. Подивіться в армії – там різні люди. Там є і бізнесмени, і люди з сіл. Армія – це віддзеркалення українського суспільства", - пояснив він.

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Він визнав, що "мобілізація –– дуже болюча для суспільства тема. Але іншого виходу протистояти Росії нема".

Шмигаль також наголосив: "Мобілізація – це складний процес, тому він прописаний в законах, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина. Війну ніхто не любить. І українці не починали цю війну, ми хочемо жити в мирній країні. Але це право жити в мирній країні ми маємо відстояти".

Водночас станом на сьогодні все фінансове забезпечення України спрямовується на ЗСУ.

"Сьогодні Україна збирає порядку 50 мільярдів доларів податками. І це наш внесок як держави в війну. Економіка війни – це 120+ мільярдів доларів, які тратить Росія", - каже Шмигаль.

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Також міністр оборони прокоментував роботу ТЦК та критику у їхній бік, зокрема щодо примусової мобілізації.

За його словами, кожен такий випадок розбирається військовим керівництвом.

"Але без мобілізації, без роботи ТЦК ми б цю війну вже давно програли. Цьому теж треба віддати належне.

В ТЦК сьогодні військове керівництво поставило в більшості працювати людей, які пройшли поле бою. Цьому теж треба віддавати належне. Там працюють люди, які знають – що там їхні товариші стоять, що їм треба на ротацію, їм треба відпочити, комусь полікуватися, але лінію фронту треба втримати. Має бути усвідомлення, що робота ТЦК – це не для того, щоб комусь нашкодити. Це для того, щоб наша країна вижила і нація вижила", - наголосив він.

"Тема ТЦК настільки стала токсичною, не в останню чергу завдяки ворогу. Він над цим багато працює. Ви зараз бачите, що він атакує ТЦК, шукає найбільш соціально вразливі точки. Але токсичність цієї теми не означає, що у нас сьогодні є альтернатива. Звичайно, треба певні моменти вдосконалювати. Звичайно, будемо з ТЦК працювати. Наступний етап – боді камери, як у поліцейських. Все це зараз робиться, все це ми готуємо, Президент уже дав окрему вказівку. Але іншого інструменту в нас немає.. Ніде немає. І не було історично іншої альтернативи", - додав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми чуємо про певні випадки "бусифікації", але мобілізація в Україні йде за планом, - Шмигаль

Автор: 

мобілізація (3180) Шмигаль Денис (4740) ТЦК та СП (743) війна в Україні (5462)


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Топ коментарі
+19
Які вони гнилі і брехливі ці виродки у владі, совісті мінус 100%
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30.07.2025 17:12 Відповісти
+15
насправді, шмигаль говорить правду.
1. ти випадково дізнаєшся, що перебуваєш у розшуку. або сам побачив, або патруль тцк тобі про це заявив.
2. тобі пропонують, проїхати з'ясувати.
3. ти сидиш всю ніч у запертому приміщенні.
4. рано вранці тебе привозять на дврз.
5. максимум через дві доби, ти на полігоні.
6. через 40 днів, ти в частині.
7. через тиждень два ти на передовій.
ще, скажіть, що неправда!!!!
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30.07.2025 17:16 Відповісти
+14
Після заголовку вже не хотілось читати далі. Вони що, в якійсь паралельній реальності живуть??? Це для 10% ТЦК СП з патрульною поліцією таке маски-шоу влаштовують??? Вчора був свідком, як відразу за поворотом, який не проглядається, влаштували імпровізований блок-пост, вісім екіпажів поліції з ТЦК СП та й масово зупиняли всі підряд автомобілі (екіпажів то 8, відразу можна обработать щонайменше 6 машин).
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30.07.2025 17:15 Відповісти
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🤣😁
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30.07.2025 17:08 Відповісти
Ахахах.
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30.07.2025 17:08 Відповісти
Ну що сказати?... - "скумбрія по 8 та усе"
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30.07.2025 18:08 Відповісти
Призначити бажаючого...
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30.07.2025 17:09 Відповісти
18 - 25 р - так а старіші якось не дуже
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30.07.2025 17:09 Відповісти
Сначала свидомо идут, а потом также свидомо уходят в СОЧ? Что-то не сходится
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30.07.2025 17:10 Відповісти
Виходить шмига 10% ?
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30.07.2025 17:10 Відповісти
Які вони гнилі і брехливі ці виродки у владі, совісті мінус 100%
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30.07.2025 17:12 Відповісти
може шлигля з іншої країни?
якщо все так чудово і всю йдуть добровільно, то чому в нас не має людей і чому нас не відпустити ну хоч на пів року, а то трошки вже підзаї"""лись.
Все на брехні побудовано, ну все я в серіалі про країну мрій...
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30.07.2025 17:13 Відповісти
Пзд%^ як і всі там
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30.07.2025 17:14 Відповісти
Після заголовку вже не хотілось читати далі. Вони що, в якійсь паралельній реальності живуть??? Це для 10% ТЦК СП з патрульною поліцією таке маски-шоу влаштовують??? Вчора був свідком, як відразу за поворотом, який не проглядається, влаштували імпровізований блок-пост, вісім екіпажів поліції з ТЦК СП та й масово зупиняли всі підряд автомобілі (екіпажів то 8, відразу можна обработать щонайменше 6 машин).
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30.07.2025 17:15 Відповісти
Споконвік і всюди мобілізація була репресивною машиною, а у Шміґоля добровільна...
Відповідно маємо результат.
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30.07.2025 17:15 Відповісти
Нащо коменти залишати, якщо інтелект не дозволяє написати щось розумне?
Хоча той же інтелект і не дозволяє усвідомити, що написав/ла дурницю.
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30.07.2025 17:36 Відповісти
Ну що ж, пане інтелектуал, прошу привести приклад ліберальної мобілізації під час війни. Ну так, років за 500.
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30.07.2025 18:17 Відповісти
насправді, шмигаль говорить правду.
1. ти випадково дізнаєшся, що перебуваєш у розшуку. або сам побачив, або патруль тцк тобі про це заявив.
2. тобі пропонують, проїхати з'ясувати.
3. ти сидиш всю ніч у запертому приміщенні.
4. рано вранці тебе привозять на дврз.
5. максимум через дві доби, ти на полігоні.
6. через 40 днів, ти в частині.
7. через тиждень два ти на передовій.
ще, скажіть, що неправда!!!!
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30.07.2025 17:16 Відповісти
То все кацапське ІПСО ,в нас немає бусифікації ,а до ТЦК черги стоять охочих бусифікуватись (ой вибачте ,мобілізуватись ) - це зеле чмо нас всіх за дурнів вважає ,на кого ця тупа пропаганда розрахована ?
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30.07.2025 17:16 Відповісти
"це зеле чмо нас всіх за дурнів вважає?" - Саме так.
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30.07.2025 17:55 Відповісти
Влада тримає українців за дибілів.
Хіба це новина?
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30.07.2025 17:17 Відповісти
Яке обирало, таке й обрало...
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30.07.2025 18:21 Відповісти
Але іншого інструменту в нас немає.. Ніде немає. І не було історично іншої альтернативи" Джерело: https://censor.net/ua/n3566110

В сторону кацапів не пробував подивитися??? Там чомусь знайшли і інший інструмент, і іншу альтернативу. Потрібно менше красти, тоді й в нас альтернатива з'явиться
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30.07.2025 17:18 Відповісти
Новини з країни рожевих єдинорогів. Все, що треба знати про компетентність і профпридатність влади. Один дурень з тої ж країни в 22му теж думав, що в Україні його квітами зустрічатимуть.
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30.07.2025 17:18 Відповісти
Ну от нащо...?
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30.07.2025 17:19 Відповісти
Новозажарений міністр лише так вважає.
Буде працювати з ТЦК. Наступний етап - чемодани бодікамери.
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30.07.2025 17:19 Відповісти
Знову бодікамери. Все по колу.
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30.07.2025 17:26 Відповісти
На новій посаді треба з чогось починати збагачуватись.
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30.07.2025 17:30 Відповісти
Якщо добровільно то чому тягнуть силою?
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30.07.2025 17:21 Відповісти
У вас немає "іншого інстументу і альтернативи " - в кацапів контрактники і найманці .бо вони зрозуміли ,що задарма "за родіну і за путіна " ніхто не воюватиме , це тільки в нас за "Слава Україні" і за 20 тисяч воюють.
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30.07.2025 17:21 Відповісти
Як і СЗЧ...
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30.07.2025 17:25 Відповісти
Шмигаль хоче сказати, шо киздять тільки 10% призовників?
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30.07.2025 17:26 Відповісти
Теперішня українська влада керується принципом "якщо довго і впевнено повторювати якусь відверту нісенітницю - вона стає правдою".
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30.07.2025 17:27 Відповісти
Шмыгаль, довольно интересный чел. Его, не объясняя за что, тупо понизили в должности на две ступени и переподчинили бывшей подчиненной. Нормальный политик просто подал бы в отставку, а это угребище сглотнуло и делает вид, что ничего не случилось.
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30.07.2025 17:27 Відповісти
Як красти у відставці?
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30.07.2025 17:57 Відповісти
Гнида
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30.07.2025 17:28 Відповісти
Шмыгаль видимо хочет быть писателем-фантастом...
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30.07.2025 17:28 Відповісти
100%. Наприклад всі місцеві діди-воїни добровільно пішли підписувати контракт 60+. Вони цього 3,5 роки чекали.
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30.07.2025 17:34 Відповісти
Колгосп - справа добровільна. Хочеш - вступай, не хочеш - корову заберем (с)
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30.07.2025 17:39 Відповісти
Соромлюся спитати, а більш ніж 200 тисяч СЗЧ (це неофіційні дані ще піврічноі давнини)- це наслідки саме добровільноі мобілізаціі, чи ні?
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30.07.2025 17:40 Відповісти
Ну так. За логікою простих, як двері, призначенців ЗЄ - самі прийшли, самі пішли.

Що тут такого?
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30.07.2025 17:47 Відповісти
люди, отримуючи повістки, приходять служити Джерело: https://censor.net/ua/n3566110

Ну так це і є примус. Людина отримала повістку - вибір не дуже великий. Але людина іде, примусово. Так і є - більшість приходять по повістці, а не як місцеві "рембо" кажуть, що взагалі нікого немає

А добровільно - це коли без повістки прийшов. Стаття просто маніпулятивна
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30.07.2025 17:43 Відповісти
******* як дихає.
Ті, хто ловить мобілізованих, може і роблять це добровільно.
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30.07.2025 17:44 Відповісти
Добровільно.. Два на руках та два на ногах - пропонують тобі проїхати. Нікого не цікавить що хворий , що в тебе вдома двоє малолітніх дітей , що тобі 54 через два місяці , що ти вже був в 22 році при чому добровільно прийшов та приніс всі документи що було потрібно та тебе при бажанні можна викликати повісткою.. Бажаю Шмигалю щоб все в його подальшому житті проходило по такому ж сценарію..
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30.07.2025 17:48 Відповісти
Сотрудники ТЦК объясняют добровольцу, как лучше пройти к военкомату

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30.07.2025 17:52 Відповісти
Яка нагла брехня!
Причому, бляха, в кожному пункті!
І про 90% добровільну мобілізацію брехня, і про те що в ТЦК - самі "ветерани"! Вгодовані кабани з садистськими нахилами! Здорові всі як бугаї! І до них ще поліцаї такі самі! 20-30 людоловів перекривають трасу щоб кинути в бусік 2-3 калічей! А могли б самі воювати! Але ж ні!
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30.07.2025 17:53 Відповісти
От піздобол. Закону з бодікамерами вже більше року!
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30.07.2025 17:56 Відповісти
Перегрівся шмигаль на посаді прем'єра
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30.07.2025 18:22 Відповісти
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30.07.2025 18:29 Відповісти
 
 