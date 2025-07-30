Мобілізація на 90% відбувається добровільно. Це свідоме рішення українців, - Шмигаль

Новий міністр оборони Денис Шмигаль вважає, що станом на сьогодні 90% мобілізованих роблять свідомий вибір йти у військо.

Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю "ВВС Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації", - каже він.

За його словами, в медіа присутній той невеликий, скандальний відсоток, який працює проти України.

"Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців. Подивіться в армії – там різні люди. Там є і бізнесмени, і люди з сіл. Армія – це віддзеркалення українського суспільства", - пояснив він.

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Він визнав, що "мобілізація –– дуже болюча для суспільства тема. Але іншого виходу протистояти Росії нема".

Шмигаль також наголосив: "Мобілізація – це складний процес, тому він прописаний в законах, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина. Війну ніхто не любить. І українці не починали цю війну, ми хочемо жити в мирній країні. Але це право жити в мирній країні ми маємо відстояти".

Водночас станом на сьогодні все фінансове забезпечення України спрямовується на ЗСУ.

"Сьогодні Україна збирає порядку 50 мільярдів доларів податками. І це наш внесок як держави в війну. Економіка війни – це 120+ мільярдів доларів, які тратить Росія", - каже Шмигаль.

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Також міністр оборони прокоментував роботу ТЦК та критику у їхній бік, зокрема щодо примусової мобілізації.

За його словами, кожен такий випадок розбирається військовим керівництвом.

"Але без мобілізації, без роботи ТЦК ми б цю війну вже давно програли. Цьому теж треба віддати належне.

В ТЦК сьогодні військове керівництво поставило в більшості працювати людей, які пройшли поле бою. Цьому теж треба віддавати належне. Там працюють люди, які знають – що там їхні товариші стоять, що їм треба на ротацію, їм треба відпочити, комусь полікуватися, але лінію фронту треба втримати. Має бути усвідомлення, що робота ТЦК – це не для того, щоб комусь нашкодити. Це для того, щоб наша країна вижила і нація вижила", - наголосив він.

"Тема ТЦК настільки стала токсичною, не в останню чергу завдяки ворогу. Він над цим багато працює. Ви зараз бачите, що він атакує ТЦК, шукає найбільш соціально вразливі точки. Але токсичність цієї теми не означає, що у нас сьогодні є альтернатива. Звичайно, треба певні моменти вдосконалювати. Звичайно, будемо з ТЦК працювати. Наступний етап – боді камери, як у поліцейських. Все це зараз робиться, все це ми готуємо, Президент уже дав окрему вказівку. Але іншого інструменту в нас немає.. Ніде немає. І не було історично іншої альтернативи", - додав Шмигаль.

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