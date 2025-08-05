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Новини Порушення під час мобілізації Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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Військовослужбовці ТЦК не мають права застосовувати силу до громадян, - Лубінець

Лубінець: ТЦК не мають права застосовувати силу під час мобілізації

Порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку військовослужбовців ТЦК і СП у вигляді незаконного утримання, обмеження свободи та застосування фізичної сили є неприпустимими.

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Офіс Омбудсмана уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку військових ТЦК та СП. 

За його словами, кожен такий випадок ретельно перевіряється.

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"Як омбудсмен я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності", - зауважив Лубінець.

Він наголосив: навіть під час воєнного стану військовослужбовці ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону.

"Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Примусове доставлення чи утримання можливі лише за рішенням уповноважених органів. Громадяни ж теж мають дотримуватися чинних норм. Права людини — основа демократичної держави", - додав омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 50 військовослужбовців ТЦК притягнули до відповідальності за порушення, - Лубінец

Лубінець: ТЦК не мають права застосовувати силу під час мобілізації

Автор: 

права людини (616) мобілізація (3184) Лубінець Дмитро (627) ТЦК та СП (763)


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Топ коментарі
+23
Представники ТЦК в курсі? А то вони може просто не знають про це..
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05.08.2025 22:14 Відповісти
+20
Ви пане Лубінець краще мовчіть а то ТЦКашники можуть і вам ребра потовкти та забусифікувати.
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05.08.2025 22:13 Відповісти
+18
Є закон згідно якого ухилянтам мають виписувати штрафи, за несплату штрафу виконавча служба має блокувати банківські рахунки, конфісковувати майно.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав.
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
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05.08.2025 22:18 Відповісти
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Мої граблі погано працюють після хвороби. А коли граблі розпускають ті хто ухиляється від ТЦК, ображає військовослужбовців та першим розпускає граблі?
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05.08.2025 23:06 Відповісти
То має бути кримінальне чи адміністративне (залежно від того, чи сильно побив) провадження за напад на військовослужбовців. То цим має займатися поліція, а не ТЦК!
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05.08.2025 23:13 Відповісти
Твоє щастя, що ти не жив в совку, а ***** до речі хоче його реанімувати, тобі б швидко б пояснили що таке міліція, а хто такі військовослужбовці під час дії воєнного стану.
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05.08.2025 23:19 Відповісти
Ну ми ж намагаємося показати, що ми не такі, як совок... Хоча при совку мій колишній начальник, будучи строковиком, послав прямим текстом нах командира, який хотів його в Афган "добровольцем" послати. І що? Ну нічого йому не було! Покричали і угомонилися і поїхав він замість Афгана у ...Польщу. Принаймні, він так розповідав...

Або ще приклад - мій знайомий (йому 50 років) ще в дитинстві при совку був визнаний інвалідом і його автоматично виключили з обліку, не ставлячи на нього. У 2023 йому на вулиці вручили повістку (попри показане інвалідське). Він чесно прийшов у ТЦК, пішов на ВЛК (хоча мав повне право не йти, а із 2024 законом заборонили інвалідів на ВЛК посилати), де його признали (внєзапно!) ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНИМ! Інвалідність при цьому підтвердили. От як це назвати???
Нє, інваліда, звичайно, не призвуть, але от за кордон за гуманітаркою йому тепер значно важче виїхати... НАХЄРА ТАК РОБИТЬ???
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05.08.2025 23:28 Відповісти
Тобто, якщо він інв 3 групи походу, раз має здатність кермувати. То - нехай подасть скарги у відповідні органи, якщо не випускають. А саме - до мінсоцу, до мінстраху й державну прикордонну.
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05.08.2025 23:35 Відповісти
Тут проблема в тому, що виникла колізія в документах - інвалідність і обмежено придатний. Я детально не уточнював у нього, але я так зрозумів, що як коли - можуть випустити зі скрипом, а можуть і ні...
Статус обмежено придатного йому так і не відмінили, бо нову ВЛК він не проходив - інвалідам ж це не треба робити за новими правилами.
Але першопричина саме в обмеженій придатності. ОСОБА З ІНВАЛІДНІСТЮ АВТОМАТИЧНО МАЄ БУТИ НЕПРИДАТНОЮ - це ж аксіома!
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05.08.2025 23:42 Відповісти
Ну то спочатку уточніть, а потім БОЛД І КАПС.

Це неувага звертатись до людей так.
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05.08.2025 23:46 Відповісти
Уточнити можу, але хіба ви не погоджуєтеся, що особа з інвалідністю має автоматично бути визнана непридатною?
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05.08.2025 23:49 Відповісти
Не погоджусь..бо різні групи інвалідності
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05.08.2025 23:52 Відповісти
Ну в нас однаково не призивають як осіб із інвалідністю 1 групи, так і з 3 групою - за законом вони рівні.
Друг, до речі, водить машину не може, бо там інвалідність, скажімо так, через неврологічне захворювання (точний діагноз я мабуть не в праві розголошувати з етичних причин). За гуманітаркою він не за кермом їздить, а пасажиром в авто...

Але мій посил був у іншому - якщо його в 1991 році (у старшій школі, коли всіх хлопців на облік ставили) при совку ВЛК визнала виключеним з обліку через непридатність, то якого дідька він зараз обмежено придатний? Хвороба та інвалідність нікуди не ділися!
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06.08.2025 00:00 Відповісти
Тобто болд у Вас не відняти.

В мене сусід без ноги вже фуйову купу років. Постійно викликають. Він ходить. Демонструє повну відсутність ноги, отримує переінвалідність.

Не відволікайте, в мене тут шлюхеди.
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06.08.2025 00:08 Відповісти
А ще потрібно жінку і дітей конфісковувати в ухилянтів і садити їх в карцер поки ухилянт не з'явиться на ВЛК. Тому що ухилянти це самі жорстокі злочинці. Це вам не казнокради які мільярди крадуть з бюджету а потім виходять під заставу і гуляють собі, віддавши всього 10% від вкраденого
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05.08.2025 23:09 Відповісти
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05.08.2025 22:26 Відповісти
одиночний,100500 випадок,за день,інтернет все пом,ятає
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05.08.2025 22:30 Відповісти
Уже, похоже, мало кто помнит, для чего роты охраны ТЦК предназначены.
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05.08.2025 22:31 Відповісти
Так можна ж назвати застосування сили і пакування в буси "оповіщенням", а всіх хто з цим не згоден - ворожим іпсо і маніпуляцією.
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05.08.2025 22:32 Відповісти
Може пан Лубінець підкаже де є місця з свідомими громадянами, які самі усвідомлюють момент і проти яких не треба застосовувати силу...
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05.08.2025 22:33 Відповісти
Підказують в школі лобурякам, які зкурили підручник. "не треба застосовувати силу" - не можна ратиці простягати до людей, закон не дозволяє.
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05.08.2025 22:39 Відповісти
"Військовослужбовці" ТЦК та СП, якщо я не помиляюсь, одного разу послали н**уй Вас разом з Вашим омбуцменом по правах людини, коли той приїхав на виклик визволяти бусифікованого, й сам ледь не став компанією бусифіковованому у тому бусі.
Так, що пане Лубінець - стули свою пельку! Ти давно вже тут ніхто.
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05.08.2025 22:44 Відповісти
"Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав..."
А напад на військовослужбовців, це законна підстава?
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05.08.2025 22:44 Відповісти
а де це на них хтось напав??в приміщені тцк чи коли вони в групі до 10-12 рил прресують 1-2???так кримінальний кодекс дозволяє самооборону
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05.08.2025 22:52 Відповісти
В основному люди законнослухняні і при перевірці документів поводяться достойно.
Нападів на військовослужбовців не багато, але бувають.
Зокрема у селі Бузьке, що на Миколаївщині 3 серпня 2025 року троє чоловіків з палицями напали на військових...
Думаю, тут законна підстава до застосування сили до злочинців.
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05.08.2025 23:27 Відповісти
ти рахуєш людей за злочинців??ти був свідком??в тебе є обгрунтовані докази неправомірної застосування сили??ти є прокурор,суддя до якого є неупереджена довіра чи ти нав,язуєш наратив виданий зацікавленими сторонами???після зашкварів я довіряю громадянам а не тим хто перебрав на себе не властиві функції
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05.08.2025 23:57 Відповісти
Під час дії воєнного стану та оголошеної загальної мобілізації, всі військовозобов'язані повинні прибути до ТЦК, оновити свої дані обліку, пройти медкомісію та отримати відповідні документи. Якщо придатний військові вирішать мобілізувати чи ні. А якщо людина не з'являється то його оголошують в розшук. Шо тут не зрозуміло, ще дебілам?
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05.08.2025 22:59 Відповісти
Ні в який розшук тебе не оголошують. Розшуку ТЦК немає в юридичній площині. Просто якщо впіймають - то навіть не дадуть кров та мочу здати на аналіз. "Придатен" і підвал, до вивозу в "учебку"
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05.08.2025 23:11 Відповісти
Нєйух ховатись та тікати то і ловити тебе ніхто не буде. Іди свій обов'язок захисника виконуй. Навіть жінки воюють, а сцикуни з пісюнами ховаються та ще й себе виправдовують. Тьфу, мля...
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05.08.2025 23:15 Відповісти
А в тебе пісюн вже мабуть відсох і тебеТЦК зняли з обліку
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05.08.2025 23:22 Відповісти
В мене вже внуки скоро підростуть до призовного віку, а ти про мій пісюн згадав
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05.08.2025 23:26 Відповісти
Ну звісно ж, типовий старий пердун-патріот, а діти твої надіюсь на фронті? Чи як підходить для такого патріота вже давно в Канаді, але донатять неуклінно
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05.08.2025 23:30 Відповісти
Прикольно..так ********* ображати всіх..виходячи з твоїх нарративів, кацапе..ти малолєтка сцикуняра)))

Вали вже молоко з морди обтирай.
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05.08.2025 23:43 Відповісти
Це ви пердуни старі заздрите молодим людям, хоча самі колись такі були, і хочете всіх загнати в окопи, щоби люди там погинули чи втратили здоров'я
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05.08.2025 23:47 Відповісти
Дебіле, з чого ти взяло, що я стара?))))
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05.08.2025 23:50 Відповісти
Ти не стара - ти дурна
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05.08.2025 23:58 Відповісти
Дівко, а ти самокритична)))
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06.08.2025 00:03 Відповісти
Моча - то у кацапів. Вивчай матчастину.
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05.08.2025 23:16 Відповісти
Трохи не так, ВЛК - ЛИШЕ за повісткою, це ж були неодноразові роз'яснення саме від представників різних ТЦК. Навіть коли обмежено придатні повинні були ВЛК пройти для зміни статусу, то САМЕ за повісткою...
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05.08.2025 23:16 Відповісти
Так от від отримання повісток і тікають. Чого всі ухилянти як в'юни на сковородці шукають собі виправдання? Не соромно перед жінками які теж воюють?
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05.08.2025 23:24 Відповісти
Ну от хто тікає, той ухилянт 100%, я ж не сперечаюся. І таким мають бути штрафи, позбавлення водійських прав і тд...
Але є випадки, коли людина в Києві, умовно, оновила дані, пройшла влк, але її не призвала. Він їде в інше місто у справах, там його забирають. І тоді виникає питання: якщо його "рідний" ТЦК не мобілізує його і він їм поки не потрібний, то чому його мають мобілізувати якісь ліві люди, які його особову справу в очі не бачили?
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05.08.2025 23:36 Відповісти
Тому, що кожній ОДА, дають свій план для мобілізації!! А в одних ОДА пусто, а в інших, густо!!
Так склалося з населенням, ще з часів совдепії! Але ж, у СТАВЦІ засідають своїми задами, одні ухилянти та заброньовані, а вони і Закон України https://ips.ligazakon.net/document/JI09678A "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не знають, ні рилом, а ні вухом!! А вони зобов'язані ОСОБИСТО його і виконувати!! Про це, і Генпрокурори усі знають, що потікали з України, бо теж не виконали норм цього Закону!
«

9. Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.

Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними органами управління відповідних військових формувань.

Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.»
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05.08.2025 23:47 Відповісти
Вихід один,
пан Лубінець повинен працювати в ТЦК і на своєму прикладі показати як організувати його роботу.
Тільки щоб укомплектувати наше військо хоч би на 70%
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05.08.2025 22:48 Відповісти
браво....радує що є ще розумні люди в сірій масі
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05.08.2025 22:54 Відповісти
А інфа про власника цих приватних структур є? Ну чи хто бенефіціаром.
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05.08.2025 23:11 Відповісти
Ага. Тільки маленька поправка, ТЦК не приміняє силу якщо бачить що громадянин крепший і освідченіший за ТЦК. А якщо каліка і доходяга то ТЦК запихують в бусік як скотину даже не питаючи документи. Тому в армії одні каліки які якщо не в госпіталі відседжуються то здають позиції і здаються в полон
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05.08.2025 22:56 Відповісти
Унітаз Міндіча. Невже ви хочете щоб цей благородний клозет дістався путінським оркам? Хтось повинен захищати надбання нашого потужного Лідора і його ефективних менеджерів
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05.08.2025 22:59 Відповісти
А хіба до цієї заяви вони мали право? Їм просто дозволили робити що хочуть.
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05.08.2025 22:59 Відповісти
Потужно Лубінець насмішив Сирського
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05.08.2025 23:00 Відповісти
Якщо ТЦК застосовує силу всупереч закону , то вони - злодії, а громадянин теж може застосовувати силу проти злодіїв в цілях самооборони.
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05.08.2025 23:02 Відповісти
насправді - злочинці. злодій це крадій
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05.08.2025 23:32 Відповісти
Хрін гірчиці не солодше.
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06.08.2025 00:10 Відповісти
та шо ти кажеш?!! і чому ж тоді застосовують? мабуть в тебе забули спитати дозволу
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05.08.2025 23:24 Відповісти
Взагалі все по закону - захист держави ж обов'язок громадянина? Раз на 4 році війни не в окопі чи не на тому світі - значить не виконуєш обов'язок. Значить не громадянин - відповідно ТЦК можуть застосовувати силу. А вже потім, коли особа потрапляє в чарівний світ пікселя, то знову стає громадянином і її не можуть бити ТЦК - але там уже ТЦК й нема. Отак - шах і мат, зрадолюби.
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05.08.2025 23:25 Відповісти
По-різному буває, родича-добровольця якось запакували, коли він у відпустку прийшов і у штатському по вулиці йшов. Потім вибачалися довго, але сам факт, що СПОЧАТКУ запакували, а лише потім документи перевірили... А діяли б по закону і перевірили одразу, то і конфлікту не було б!
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05.08.2025 23:47 Відповісти
Коли сітями ловлять рибу, то вигрібають все, а потім уже викидають зайве. А будеш поштучно видивлятися, то всі порозбігаються, карасики. Треба хапать поки можна)
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05.08.2025 23:51 Відповісти
Кант казав: "Не знаєш як діяти - дій за законом!"
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06.08.2025 00:05 Відповісти
Завдяки таким правозахисникам при законній перевірці документів стріляють та погрожують гранатами поліції та ТЦК...вже вбивають...Правда ждуни і ухилянти стверджують,що рашисти так не будуть робити,коли прийдуть...Будуть поважати,любити та оберігати кожного сепара....поки не вбьють по пьяні,або для розваги....
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05.08.2025 23:26 Відповісти
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