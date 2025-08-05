Військовослужбовці ТЦК не мають права застосовувати силу до громадян, - Лубінець
Порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку військовослужбовців ТЦК і СП у вигляді незаконного утримання, обмеження свободи та застосування фізичної сили є неприпустимими.
Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Офіс Омбудсмана уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку військових ТЦК та СП.
За його словами, кожен такий випадок ретельно перевіряється.
"Як омбудсмен я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності", - зауважив Лубінець.
Він наголосив: навіть під час воєнного стану військовослужбовці ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону.
"Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Примусове доставлення чи утримання можливі лише за рішенням уповноважених органів. Громадяни ж теж мають дотримуватися чинних норм. Права людини — основа демократичної держави", - додав омбудсмен.
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Або ще приклад - мій знайомий (йому 50 років) ще в дитинстві при совку був визнаний інвалідом і його автоматично виключили з обліку, не ставлячи на нього. У 2023 йому на вулиці вручили повістку (попри показане інвалідське). Він чесно прийшов у ТЦК, пішов на ВЛК (хоча мав повне право не йти, а із 2024 законом заборонили інвалідів на ВЛК посилати), де його признали (внєзапно!) ОБМЕЖЕНО ПРИДАТНИМ! Інвалідність при цьому підтвердили. От як це назвати???
Нє, інваліда, звичайно, не призвуть, але от за кордон за гуманітаркою йому тепер значно важче виїхати... НАХЄРА ТАК РОБИТЬ???
Статус обмежено придатного йому так і не відмінили, бо нову ВЛК він не проходив - інвалідам ж це не треба робити за новими правилами.
Але першопричина саме в обмеженій придатності. ОСОБА З ІНВАЛІДНІСТЮ АВТОМАТИЧНО МАЄ БУТИ НЕПРИДАТНОЮ - це ж аксіома!
Це неувага звертатись до людей так.
Друг, до речі, водить машину не може, бо там інвалідність, скажімо так, через неврологічне захворювання (точний діагноз я мабуть не в праві розголошувати з етичних причин). За гуманітаркою він не за кермом їздить, а пасажиром в авто...
Але мій посил був у іншому - якщо його в 1991 році (у старшій школі, коли всіх хлопців на облік ставили) при совку ВЛК визнала виключеним з обліку через непридатність, то якого дідька він зараз обмежено придатний? Хвороба та інвалідність нікуди не ділися!
В мене сусід без ноги вже фуйову купу років. Постійно викликають. Він ходить. Демонструє повну відсутність ноги, отримує переінвалідність.
Не відволікайте, в мене тут шлюхеди.
Так, що пане Лубінець - стули свою пельку! Ти давно вже тут ніхто.
А напад на військовослужбовців, це законна підстава?
Нападів на військовослужбовців не багато, але бувають.
Зокрема у селі Бузьке, що на Миколаївщині 3 серпня 2025 року троє чоловіків з палицями напали на військових...
Думаю, тут законна підстава до застосування сили до злочинців.
Вали вже молоко з морди обтирай.
Але є випадки, коли людина в Києві, умовно, оновила дані, пройшла влк, але її не призвала. Він їде в інше місто у справах, там його забирають. І тоді виникає питання: якщо його "рідний" ТЦК не мобілізує його і він їм поки не потрібний, то чому його мають мобілізувати якісь ліві люди, які його особову справу в очі не бачили?
Так склалося з населенням, ще з часів совдепії! Але ж, у СТАВЦІ засідають своїми задами, одні ухилянти та заброньовані, а вони і Закон України https://ips.ligazakon.net/document/JI09678A "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не знають, ні рилом, а ні вухом!! А вони зобов'язані ОСОБИСТО його і виконувати!! Про це, і Генпрокурори усі знають, що потікали з України, бо теж не виконали норм цього Закону!
«
9. Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.
Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їх керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях - центральними органами управління відповідних військових формувань.
Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.»
пан Лубінець повинен працювати в ТЦК і на своєму прикладі показати як організувати його роботу.
Тільки щоб укомплектувати наше військо хоч би на 70%