Військовослужбовці ТЦК не мають права застосовувати силу до громадян, - Лубінець

Порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку військовослужбовців ТЦК і СП у вигляді незаконного утримання, обмеження свободи та застосування фізичної сили є неприпустимими.

Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Офіс Омбудсмана уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку військових ТЦК та СП.

За його словами, кожен такий випадок ретельно перевіряється.

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"Як омбудсмен я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності", - зауважив Лубінець.

Він наголосив: навіть під час воєнного стану військовослужбовці ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону.

"Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Примусове доставлення чи утримання можливі лише за рішенням уповноважених органів. Громадяни ж теж мають дотримуватися чинних норм. Права людини — основа демократичної держави", - додав омбудсмен.

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