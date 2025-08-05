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Новости Нарушения во время мобилизации Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
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Военнослужащие ТЦК не имеют права применять силу к гражданам, - Лубинец

Лубинец: ТЦК не имеют права применять силу во время мобилизации

Нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий со стороны военнослужащих ТЦК и СП в виде незаконного удержания, ограничения свободы и применения физической силы являются недопустимыми.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Офис Омбудсмена внимательно реагирует на все сообщения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий со стороны военных ТЦК и СП.

По его словам, каждый такой случай тщательно проверяется.

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"Как омбудсмен я действую в пределах своих полномочий, в частности направляю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений - настаиваю на привлечении виновных к ответственности", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул: даже во время военного положения военнослужащие ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона.

"Они не имеют права ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительная доставка или содержание возможны только по решению уполномоченных органов. Граждане же тоже должны придерживаться действующих норм. Права человека - основа демократического государства", - добавил омбудсмен.

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Лубинец: ТЦК не имеют права применять силу во время мобилизации

Автор: 

права человека (992) мобилизация (2871) Лубинец Дмитрий (491) ТЦК (713)


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Топ комментарии
+23
Представники ТЦК в курсі? А то вони може просто не знають про це..
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05.08.2025 22:14 Ответить
+19
Ви пане Лубінець краще мовчіть а то ТЦКашники можуть і вам ребра потовкти та забусифікувати.
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05.08.2025 22:13 Ответить
+17
Є закон згідно якого ухилянтам мають виписувати штрафи, за несплату штрафу виконавча служба має блокувати банківські рахунки, конфісковувати майно.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав.
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
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05.08.2025 22:18 Ответить
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"Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав..."
А напад на військовослужбовців, це законна підстава?
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05.08.2025 22:44 Ответить
а де це на них хтось напав??в приміщені тцк чи коли вони в групі до 10-12 рил прресують 1-2???так кримінальний кодекс дозволяє самооборону
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05.08.2025 22:52 Ответить
В основному люди законнослухняні і при перевірці документів поводяться достойно.
Нападів на військовослужбовців не багато, але бувають.
Зокрема у селі Бузьке, що на Миколаївщині 3 серпня 2025 року троє чоловіків з палицями напали на військових...
Думаю, тут законна підстава до застосування сили до злочинців.
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05.08.2025 23:27 Ответить
Під час дії воєнного стану та оголошеної загальної мобілізації, всі військовозобов'язані повинні прибути до ТЦК, оновити свої дані обліку, пройти медкомісію та отримати відповідні документи. Якщо придатний військові вирішать мобілізувати чи ні. А якщо людина не з'являється то його оголошують в розшук. Шо тут не зрозуміло, ще дебілам?
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05.08.2025 22:59 Ответить
Ні в який розшук тебе не оголошують. Розшуку ТЦК немає в юридичній площині. Просто якщо впіймають - то навіть не дадуть кров та мочу здати на аналіз. "Придатен" і підвал, до вивозу в "учебку"
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05.08.2025 23:11 Ответить
Нєйух ховатись та тікати то і ловити тебе ніхто не буде. Іди свій обов'язок захисника виконуй. Навіть жінки воюють, а сцикуни з пісюнами ховаються та ще й себе виправдовують. Тьфу, мля...
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05.08.2025 23:15 Ответить
А в тебе пісюн вже мабуть відсох і тебеТЦК зняли з обліку
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05.08.2025 23:22 Ответить
В мене вже внуки скоро підростуть до призовного віку, а ти про мій пісюн згадав
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05.08.2025 23:26 Ответить
Ну звісно ж, типовий старий пердун-патріот, а діти твої надіюсь на фронті? Чи як підходить для такого патріота вже давно в Канаді, але донатять неуклінно
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05.08.2025 23:30 Ответить
Прикольно..так ********* ображати всіх..виходячи з твоїх нарративів, кацапе..ти малолєтка сцикуняра)))

Вали вже молоко з морди обтирай.
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05.08.2025 23:43 Ответить
Моча - то у кацапів. Вивчай матчастину.
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05.08.2025 23:16 Ответить
Трохи не так, ВЛК - ЛИШЕ за повісткою, це ж були неодноразові роз'яснення саме від представників різних ТЦК. Навіть коли обмежено придатні повинні були ВЛК пройти для зміни статусу, то САМЕ за повісткою...
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05.08.2025 23:16 Ответить
Так от від отримання повісток і тікають. Чого всі ухилянти як в'юни на сковородці шукають собі виправдання? Не соромно перед жінками які теж воюють?
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05.08.2025 23:24 Ответить
Ну от хто тікає, той ухилянт 100%, я ж не сперечаюся. І таким мають бути штрафи, позбавлення водійських прав і тд...
Але є випадки, коли людина в Києві, умовно, оновила дані, пройшла влк, але її не призвала. Він їде в інше місто у справах, там його забирають. І тоді виникає питання: якщо його "рідний" ТЦК не мобілізує його і він їм поки не потрібний, то чому його мають мобілізувати якісь ліві люди, які його особову справу в очі не бачили?
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05.08.2025 23:36 Ответить
Вихід один,
пан Лубінець повинен працювати в ТЦК і на своєму прикладі показати як організувати його роботу.
Тільки щоб укомплектувати наше військо хоч би на 70%
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05.08.2025 22:48 Ответить
браво....радує що є ще розумні люди в сірій масі
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05.08.2025 22:54 Ответить
А інфа про власника цих приватних структур є? Ну чи хто бенефіціаром.
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05.08.2025 23:11 Ответить
Ага. Тільки маленька поправка, ТЦК не приміняє силу якщо бачить що громадянин крепший і освідченіший за ТЦК. А якщо каліка і доходяга то ТЦК запихують в бусік як скотину даже не питаючи документи. Тому в армії одні каліки які якщо не в госпіталі відседжуються то здають позиції і здаються в полон
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05.08.2025 22:56 Ответить
Унітаз Міндіча. Невже ви хочете щоб цей благородний клозет дістався путінським оркам? Хтось повинен захищати надбання нашого потужного Лідора і його ефективних менеджерів
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05.08.2025 22:59 Ответить
А хіба до цієї заяви вони мали право? Їм просто дозволили робити що хочуть.
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05.08.2025 22:59 Ответить
Потужно Лубінець насмішив Сирського
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05.08.2025 23:00 Ответить
Якщо ТЦК застосовує силу всупереч закону , то вони - злодії, а громадянин теж може застосовувати силу проти злодіїв в цілях самооборони.
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05.08.2025 23:02 Ответить
насправді - злочинці. злодій це крадій
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05.08.2025 23:32 Ответить
та шо ти кажеш?!! і чому ж тоді застосовують? мабуть в тебе забули спитати дозволу
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05.08.2025 23:24 Ответить
Взагалі все по закону - захист держави ж обов'язок громадянина? Раз на 4 році війни не в окопі чи не на тому світі - значить не виконуєш обов'язок. Значить не громадянин - відповідно ТЦК можуть застосовувати силу. А вже потім, коли особа потрапляє в чарівний світ пікселя, то знову стає громадянином і її не можуть бити ТЦК - але там уже ТЦК й нема. Отак - шах і мат, зрадолюби.
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05.08.2025 23:25 Ответить
Завдяки таким правозахисникам при законній перевірці документів стріляють та погрожують гранатами поліції та ТЦК...вже вбивають...Правда ждуни і ухилянти стверджують,що рашисти так не будуть робити,коли прийдуть...Будуть поважати,любити та оберігати кожного сепара....поки не вбьють по пьяні,або для розваги....
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05.08.2025 23:26 Ответить
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