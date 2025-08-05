Военнослужащие ТЦК не имеют права применять силу к гражданам, - Лубинец
Нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий со стороны военнослужащих ТЦК и СП в виде незаконного удержания, ограничения свободы и применения физической силы являются недопустимыми.
Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Офис Омбудсмена внимательно реагирует на все сообщения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий со стороны военных ТЦК и СП.
По его словам, каждый такой случай тщательно проверяется.
"Как омбудсмен я действую в пределах своих полномочий, в частности направляю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений - настаиваю на привлечении виновных к ответственности", - отметил Лубинец.
Он подчеркнул: даже во время военного положения военнослужащие ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона.
"Они не имеют права ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительная доставка или содержание возможны только по решению уполномоченных органов. Граждане же тоже должны придерживаться действующих норм. Права человека - основа демократического государства", - добавил омбудсмен.
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А напад на військовослужбовців, це законна підстава?
Нападів на військовослужбовців не багато, але бувають.
Зокрема у селі Бузьке, що на Миколаївщині 3 серпня 2025 року троє чоловіків з палицями напали на військових...
Думаю, тут законна підстава до застосування сили до злочинців.
Вали вже молоко з морди обтирай.
Але є випадки, коли людина в Києві, умовно, оновила дані, пройшла влк, але її не призвала. Він їде в інше місто у справах, там його забирають. І тоді виникає питання: якщо його "рідний" ТЦК не мобілізує його і він їм поки не потрібний, то чому його мають мобілізувати якісь ліві люди, які його особову справу в очі не бачили?
пан Лубінець повинен працювати в ТЦК і на своєму прикладі показати як організувати його роботу.
Тільки щоб укомплектувати наше військо хоч би на 70%