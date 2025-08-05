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Новости Фото Конфликт с ТЦК Подрыв гранаты
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Угрожал гранатой военным ТЦК в Черкассах: полиция задержала мужчину. ФОТО

В Черкассах правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать гранаты и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК во время проверки документов.

Об этом сообщает полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина имел при себе пистолет и три гранаты.

49-летнего жителя Черкасс задержали силами спецназовцев КОРД и роты полиции особого назначения с применением спецсредств. В результате происшествия никто не пострадал.

В полиции напомнили, что в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что во время осуществления мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных. Во время общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. В городе немедленно была введена специальная полицейская операция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина угрожает взорвать гранаты под мостом в Черкассах: продолжаются переговоры. ФОТОрепортаж

В Черкассах задержали мужчину, который угрожал взорвать гранаты

По адресу оперативно прибыла следственно-оперативная группа, спецназовцы роты полиции особого назначения и КОРД, специалисты-криминалисты следственного управления и Черкасского райуправления, взрывотехники областной полиции. Полицейские начали вести с ним переговоры.

"Благодаря четким и профессиональным действиям полицейских, а также работников СБУ в Черкасской области удалось предотвратить угрозу взрыва. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

У злоумышленника изъяли три гранаты с взрывателями и пистолет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будут судить военнослужащих ТЦК, которые принудительно мобилизовали мужчину на Ровенщине, - ГБР

Опасные боеприпасы взрывотехники полиции осмотрели, и передали в Черкасский НИЭКЦ МВД. Сейчас полицейские устанавливают происхождение взрывоопасных предметов и оружия.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ряду статей:

  • ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
  • ч. 1 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг), ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный мужчина угрожал полиции гранатой: на Житомирщине объявляли спецоперацию, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черкассах задержали мужчину, который угрожал взорвать гранаты

Автор: 

граната (1023) Нацполиция (16673) Черкассы (861) ТЦК (709) Черкасская область (103) Черкасский район (48)


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Топ комментарии
+8
З чого ти взяв що він кацапів чекав? Може чекав кацавів той хто чонгар розмінував, той хто танкову бригаду в Овручі розформував та ще багато чого...
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05.08.2025 15:23 Ответить
+6
Жив спокійно з пістолетом і трьома гранатами. Така хороша людина.
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05.08.2025 15:25 Ответить
+5
Готовий штурмовик - сміливий, рішучий, нестямний у намірах. Тепер буде погрожувати гранатами кацапам на ЛБЗ.
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05.08.2025 15:18 Ответить
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Чьоткий пацанчик народився не для війни, а трахать тьолок і качати біцуху в спортзалі. А йому, наче лоху якомусь, повістку принесли.
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05.08.2025 15:16 Ответить
NNN...
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05.08.2025 15:18 Ответить
тому що ненавчені воювать Зескоти все ж пояснили
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05.08.2025 15:20 Ответить
Готовий штурмовик - сміливий, рішучий, нестямний у намірах. Тепер буде погрожувати гранатами кацапам на ЛБЗ.
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05.08.2025 15:18 Ответить
Ага... Дивися, так би і дочекався російських братів-визволителів, але ж треба таку прикрість...
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05.08.2025 15:20 Ответить
З чого ти взяв що він кацапів чекав? Може чекав кацавів той хто чонгар розмінував, той хто танкову бригаду в Овручі розформував та ще багато чого...
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05.08.2025 15:23 Ответить
А ну цікаво за танкову бригаду в Овручі. Може,тракторну..ти щось переплутав.
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05.08.2025 15:29 Ответить
Цікаво за танковий батальон А0229 ? Гугл в поміч, я не лікбез для ЗЕбілів
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05.08.2025 15:40 Ответить
Жив спокійно з пістолетом і трьома гранатами. Така хороша людина.
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05.08.2025 15:25 Ответить
Ну, може він місцевий Зорро, по ночах виходив і забирав у багатих, щоб роздати бідним.
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05.08.2025 15:32 Ответить
А може він блакитний Робін Гуд: у багатих брав, а бідним давав.
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05.08.2025 15:36 Ответить
Краще розкажи як у Вас в США. Правда що навіть працювати не треба, просто розповідаєш про свою лиху долю, про злого і підступного ворога, котрий напав на твою країну, а тобі за це гроші дають?
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05.08.2025 15:29 Ответить
Це не людина. Це злодій,мразота та нелюдь...Яка ходить по місту з стволом та 3!! гранатами...Треба було його на місці при загрозі життю поліцейського на ураження стріляти...Така тварюка могла покласти у могилу з таким арсеналом багато людей...просто так,на підпитку навіть ..або по необережності....Тільки арешт та позбавлення волі,як особливо соціально небезпечного....А там його.....поправлять
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05.08.2025 15:31 Ответить
Курва. Якийсь ухилянт має пістолет і гранати. А я з війни кота привіз...
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05.08.2025 15:34 Ответить
Треба було як я, собаку!
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05.08.2025 15:38 Ответить
а що ти з кухні окрім кота міг привезти герой ахахахах
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05.08.2025 15:45 Ответить
Там же з ТЦК поліцейський був?
Так в чому справа?!
Стаття 46 ЗУ "Про національну поліцію".
Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю:
6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю людей та/або поліцейського.

Пару таких чумаходів з гранатами-пістолетами-бітами упокоїли би і все прийшло б до ладу.
Ухиллєси всієї України та на всі віки запам'ятали би, що звиздякати на ТЦК можна лишень під мамкіною спідницею та на форумі Цензора!
І то, під вигаданим ніком і чужим прапором.
Да, дівчатка!
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05.08.2025 15:36 Ответить
 
 