Угрожал гранатой военным ТЦК в Черкассах: полиция задержала мужчину. ФОТО

В Черкассах правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать гранаты и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК во время проверки документов.

Об этом сообщает полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина имел при себе пистолет и три гранаты.

49-летнего жителя Черкасс задержали силами спецназовцев КОРД и роты полиции особого назначения с применением спецсредств. В результате происшествия никто не пострадал.

В полиции напомнили, что в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что во время осуществления мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных. Во время общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. В городе немедленно была введена специальная полицейская операция.

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По адресу оперативно прибыла следственно-оперативная группа, спецназовцы роты полиции особого назначения и КОРД, специалисты-криминалисты следственного управления и Черкасского райуправления, взрывотехники областной полиции. Полицейские начали вести с ним переговоры.

"Благодаря четким и профессиональным действиям полицейских, а также работников СБУ в Черкасской области удалось предотвратить угрозу взрыва. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

У злоумышленника изъяли три гранаты с взрывателями и пистолет.

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Опасные боеприпасы взрывотехники полиции осмотрели, и передали в Черкасский НИЭКЦ МВД. Сейчас полицейские устанавливают происхождение взрывоопасных предметов и оружия.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ряду статей:

ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 1 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг), ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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