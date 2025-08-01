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Пьяный мужчина угрожал полиции гранатой: на Житомирщине объявили спецоперацию, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Романовской громаде Житомирской области 1 августа вооруженный мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал полицейским боевой гранатой с вытянутой чекой.

Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

В Житомирской области пьяный мужчина с гранатой угрожал полиции

Как отмечается, инцидент произошел во время выезда патрульных на вызов о повреждении имущества. К служебному авто подошел мужчина и начал угрожать, демонстрируя гранату. Он не реагировал на замечания и вел себя агрессивно. Из-за угрозы взрыва правоохранители объявили специальную операцию.

К месту прибыли следователи, взрывотехники, спецназовцы и бойцы КОРДа. Мужчину удалось обезвредить и задержать, взрывное устройство - обезвредить. При нем обнаружили еще одну гранату, которую направили на экспертизу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина бросил гранату в полицейских, прибывших по вызову на Киевщине: пятеро правоохранителей пострадали, нападавший погиб. ФОТОрепортаж

В Житомирской области пьяный мужчина с гранатой угрожал полиции
В Житомирской области пьяный мужчина с гранатой угрожал полиции
В Житомирской области пьяный мужчина с гранатой угрожал полиции
В Житомирской области пьяный мужчина с гранатой угрожал полиции

Пострадавших среди гражданских и правоохранителей нет. Против 39-летнего злоумышленника открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Автор: 

граната (1020) Нацполиция (16667) Житомирская область (1425)


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погрожував... а міг кинути у вікно та піти...
поліція зара як діти себе поводить
гортають тік ток у машинах не дивлячись навколо
якщо їх почнуть вбивати то як курок можна...
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01.08.2025 18:14 Ответить
 
 