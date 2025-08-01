Пьяный мужчина угрожал полиции гранатой: на Житомирщине объявили спецоперацию, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Романовской громаде Житомирской области 1 августа вооруженный мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал полицейским боевой гранатой с вытянутой чекой.

Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел во время выезда патрульных на вызов о повреждении имущества. К служебному авто подошел мужчина и начал угрожать, демонстрируя гранату. Он не реагировал на замечания и вел себя агрессивно. Из-за угрозы взрыва правоохранители объявили специальную операцию.

К месту прибыли следователи, взрывотехники, спецназовцы и бойцы КОРДа. Мужчину удалось обезвредить и задержать, взрывное устройство - обезвредить. При нем обнаружили еще одну гранату, которую направили на экспертизу.

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Пострадавших среди гражданских и правоохранителей нет. Против 39-летнего злоумышленника открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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