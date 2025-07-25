2 444 8
Взрыв гранаты в многоэтажке в Тернополе: двое погибших. ФОТО
Днем 25 июля в одной из квартир многоэтажки Тернополя произошел взрыв гранаты. Есть погибшие.
Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что взрыв произошел на улице Владимира Винниченко, на третьем этаже одной из многоэтажек.
При осмотре квартиры правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины - это сын, 1985 года рождения, и мать, 1958 года рождения.
Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1.
На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий25.07.2025 16:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Matt Moll
показать весь комментарий25.07.2025 16:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергей Дмитрук
показать весь комментарий25.07.2025 16:25 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Тарас Бартусяк
показать весь комментарий25.07.2025 16:37 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
vita gunesh
показать весь комментарий25.07.2025 17:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Джеря #610658
показать весь комментарий25.07.2025 16:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Игорь Игорев #582421
показать весь комментарий25.07.2025 17:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль