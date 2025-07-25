Взрыв гранаты в многоэтажке в Тернополе: двое погибших. ФОТО

Днем 25 июля в одной из квартир многоэтажки Тернополя произошел взрыв гранаты. Есть погибшие.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Владимира Винниченко, на третьем этаже одной из многоэтажек.

При осмотре квартиры правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины - это сын, 1985 года рождения, и мать, 1958 года рождения.

Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1.

На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы.

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