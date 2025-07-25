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Взрыв гранаты в многоэтажке в Тернополе: двое погибших. ФОТО

Днем 25 июля в одной из квартир многоэтажки Тернополя произошел взрыв гранаты. Есть погибшие.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Владимира Винниченко, на третьем этаже одной из многоэтажек.

При осмотре квартиры правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины - это сын, 1985 года рождения, и мать, 1958 года рождения.

Предварительно, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1.

На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы.

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Граната взорвалась в Тернополе: погибли два человека
Граната взорвалась в Тернополе: погибли два человека

Автор: 

взрыв (6859) граната (1019) Тернополь (778) Тернопольская область (751) Тернопольский район (17)


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25.07.2025 16:08 Ответить
Синочок у відпустку приїхав мабуть. А що буде, коли таких сотні тисяч повернуться - їх треба буде 10 дорогою обходити
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25.07.2025 16:18 Ответить
тобі краще одразу ***** піти.
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25.07.2025 16:25 Ответить
Тобі краще з дому не виходити! Забивай вікна і двері дошками і чекай смерті.
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25.07.2025 16:37 Ответить
ПНХ
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25.07.2025 17:19 Ответить
Кто-то закинул гранату! Терракт!
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25.07.2025 16:19 Ответить
Я танки гриз як барбарис, зараз покажу...
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25.07.2025 17:24 Ответить
 
 