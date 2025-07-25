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Вибух гранати у багатоповерхівці в Тернополі: двоє загиблих. ФОТО
Вдень 25 липня в одній з квартир багатоповерхівки Тернополя стався вибух гранати. Є загиблі.
Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вибух стався на вулиці Володимира Винниченка, на третьому поверсі однієї з багатоповерхівок.
Під час огляду квартири правоохоронці виявили тіла чоловіка та жінки –– це син, 1985 року народження, та мати, 1958 року народження.
Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.
На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби.
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Алекс Скела
показати весь коментар25.07.2025 16:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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