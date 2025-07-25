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Новини Фото Підрив гранати
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Вибух гранати у багатоповерхівці в Тернополі: двоє загиблих. ФОТО

Вдень 25 липня в одній з квартир багатоповерхівки Тернополя стався вибух гранати. Є загиблі.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Тернопільській області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вибух стався на вулиці Володимира Винниченка, на третьому поверсі однієї з багатоповерхівок.

Під час огляду квартири правоохоронці виявили тіла чоловіка та жінки –– це син, 1985 року народження, та мати, 1958 року народження.

Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.

На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби.

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Граната вибухнула в Тернополі: загинули двоє людей
Граната вибухнула в Тернополі: загинули двоє людей

Автор: 

вибух (4571) граната (810) Тернопіль (412) Тернопільська область (614) Тернопільський район (17)


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25.07.2025 16:08 Відповісти
Синочок у відпустку приїхав мабуть. А що буде, коли таких сотні тисяч повернуться - їх треба буде 10 дорогою обходити
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25.07.2025 16:18 Відповісти
тобі краще одразу ***** піти.
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25.07.2025 16:25 Відповісти
Тобі краще з дому не виходити! Забивай вікна і двері дошками і чекай смерті.
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25.07.2025 16:37 Відповісти
Кто-то закинул гранату! Терракт!
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25.07.2025 16:19 Відповісти
 
 