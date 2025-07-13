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Новини Фото Напад на поліціянтів
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Чоловік кинув гранату у поліцейських, які прибули за викликом на Київщині: п’ятеро правоохоронців постраждали, нападник загинув. ФОТОрепортаж

У Київській області чоловік кинув гранату в поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство. Постраждали пʼятеро правоохоронців, сам нападник загинув.

Про це повідомила поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

напад

На місце події прибули поліцейські Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці поліції.

напад

Під час припинення правопорушення правоохоронці зайшли до будинку та в це час кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських. Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події.

напад

Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції дістали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги.

напад

Під час обшуку у домоволодінні нападника виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

напад

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України).

напад

напад

На місці події продовжують працювати співробітники ДБР.

Дивіться також: Чоловік накинувся із ножами на поліціянтів в Одесі: його та правоохоронців ушпиталили з пораненнями. ФОТО

Автор: 

граната (809) Київська область (4156) напад (1147) Бучанський район (77) Михайлівка-Рубежівка (1)


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Топ коментарі
+13
Ага, я шоденно та багаторазово бачу отой їх "фронт".
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13.07.2025 18:01 Відповісти
+10
таких -шось с головою- контуженных, будут сотни тысяч и все они придут и к ментам и к тецекунам - и правильно сделают
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13.07.2025 17:52 Відповісти
+7
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13.07.2025 17:15 Відповісти
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Може шось з головою
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13.07.2025 17:14 Відповісти
таких -шось с головою- контуженных, будут сотни тысяч и все они придут и к ментам и к тецекунам - и правильно сделают
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13.07.2025 17:52 Відповісти
Самий перед вони прийдуть в свої сім"ї
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13.07.2025 18:02 Відповісти
Черговий Пиззюк-Довбенко з наріду.
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13.07.2025 17:15 Відповісти
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13.07.2025 17:15 Відповісти
Каракай!
А у вашій збройовій мафії, вже так заробітки просіли, що ти носишся тільки із одним намальованим плакатом?
Наступного разу, скажи, що б намалювали інший .
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13.07.2025 18:00 Відповісти
Словарь української мови (1924)/бидло
==========
Би́дло, ла, с. 1) Рогатый скотъ. Май - бидлу дай, а сам на піч утікай. Ном. № 447. В тій оборі повно бидла. Чуб. II. 232. 2) Бранное: скотъ, скотина. Ах ти, бидло погане! 3) Падаль. Ув. Бидлюга, бидлюка, бидляка, бидлятина.
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13.07.2025 18:34 Відповісти
Вадимир Каракай - обісцянець
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13.07.2025 18:09 Відповісти
ЖАХ!!! У КИЄВІ ТЕРОРИСТИ ЗДІЙСНИЛИ СПРОБУ ВБИВСТВА ВІЙСЬКОВОГО КОРЕСПОНДЕНТА (ВІДЕО) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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13.07.2025 17:18 Відповісти
с этой войной люди едут с глузду !!!(((
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13.07.2025 17:25 Відповісти
Загиблий був раніше на фронті?
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13.07.2025 17:25 Відповісти
А поліціянти?
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13.07.2025 17:50 Відповісти
в них кожен день фронт
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13.07.2025 17:53 Відповісти
Ага, я шоденно та багаторазово бачу отой їх "фронт".
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13.07.2025 18:01 Відповісти
сидять у машині гортають тік ток
я стояв 5 хвилин поряд у шоломі чорному, поки помітили
можна було обох розстріляти як котів, тьху
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13.07.2025 19:17 Відповісти
Їм ніззя
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13.07.2025 19:00 Відповісти
Заявниці раніше мали статевих партнерів?
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13.07.2025 18:14 Відповісти
А в темі про те що СБУ кілерів поклала на місці деякі переконують, що спецпризначенці мають стріляти виключно по ногах, щоб озброєні зловмисники залишалися живими.
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13.07.2025 17:33 Відповісти
Ти трупи на фото бачив?Я не бачив.Питань там багато
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13.07.2025 17:49 Відповісти
як живі
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13.07.2025 17:52 Відповісти
Так я і тут не бачу, там хоч якісь лежали. То це значить, що нікого і не ліквідували ? Чи для тебе мали окремий фотоколаж зробити ? Сфотографуватися над тілом, як над Ескобаром поліцейські, наприклад ? А ще краще-відеофіксацію ліквідації викласти в 4К з 3-х ракурсів та безкоштовного попкорну тобі вислати ?
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13.07.2025 18:06 Відповісти
Пяний в кущах виглядає аналогічно .Навіщо тоді викладати незрозуміло що.Могли б харі замазать і зробити фото з кровіщою.Таке враження,що хтось хоче переконати,що дійсно когось завалили.
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13.07.2025 18:12 Відповісти
вони були без ніг
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13.07.2025 17:51 Відповісти
Запасливый охотник с 4 пистолетами. Мало ли шо...
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13.07.2025 17:55 Відповісти
На бучанщині залишилась купа зброї від підарів! Там місцеві озброєні до зубів... Оце ж по синьці руки тягнуться до зброї...
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13.07.2025 18:26 Відповісти
Тобто ніякої підготовки у поліціянтів не було, ну як можна поранити одразу п'ятьох однією гранатою? Вони реально купкою стояли і стукали у двері?
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13.07.2025 18:08 Відповісти
Доця руками мусорів вбила батька....
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13.07.2025 18:11 Відповісти
А у вашій снохачівській сім'ї насилля та погрози вбивством це норма?
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13.07.2025 18:38 Відповісти
А ви свідок? Де написано що він хотів вбити дочку? Може вона ременю по сраці реально заслужила, начудила десь і побігла мусорів кликать...
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13.07.2025 18:48 Відповісти
А в батька непогані такі ременці дома-граната, ТТ, Макаров, якийсь револьвер. Усе для виховання дочки.
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13.07.2025 18:58 Відповісти
мусора окуїли, вп'ятьох кинулися на бідну людину. Впевнений на 200%, що чоловік захищався так само, як захищав свою родину пасажир автівки від скажених мусорів, які вдерлися у частное володіння і катували вагітну дружину і плескали газ на дитину. Його мусора потім стратили і їх не покарали.
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13.07.2025 18:21 Відповісти
Мене вчора на блокпосту біля Чугуєва до сказу мусор теж довів, коли зупинив мене у військовому однострою на військовому транспорті, перевірив посвідчення і дивлячись мені у очі у військової формі назвав потенційним ухилянтом і почав перевіряти базу. Наступного разу застрелю як скажену собаку.
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13.07.2025 18:27 Відповісти
і правильно зробиш. Яке право мають поліцаї зупиняти військовий транспорт. Тут таке їм навіть в голову не прийде бо моментально вилетять з роботи. Хочуть показати крутизну то хай валять на передову, на фронт.
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13.07.2025 18:37 Відповісти
Обидва коментатори вище - придурошні кацапи.
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13.07.2025 18:39 Відповісти
А ти ЗЕлуплений мусор?
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13.07.2025 19:11 Відповісти
Штирлиц выстрелил в Мюллера. Пуля отскочила. "Броневой" - подумал Штирлиц.
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13.07.2025 18:39 Відповісти
Чем пострадали,прически стодолларовые испортились?
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13.07.2025 18:43 Відповісти
Мабуть помстився ментам за минуле, теперішнє, майбутнє!
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13.07.2025 19:07 Відповісти
 
 