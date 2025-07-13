Чоловік кинув гранату у поліцейських, які прибули за викликом на Київщині: п’ятеро правоохоронців постраждали, нападник загинув. ФОТОрепортаж

У Київській області чоловік кинув гранату в поліцейських, які прибули за викликом про домашнє насильство. Постраждали пʼятеро правоохоронців, сам нападник загинув.

Про це повідомила поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

На місце події прибули поліцейські Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці поліції.

Під час припинення правопорушення правоохоронці зайшли до будинку та в це час кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських. Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події.

Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції дістали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги.

Під час обшуку у домоволодінні нападника виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України).

На місці події продовжують працювати співробітники ДБР.

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