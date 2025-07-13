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Новости Фото Нападение на полицейских
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Мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли по вызову на Киевщине: пятеро правоохранителей пострадали, нападавший погиб. ФОТОрепортаж

В Киевской области мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли по вызову о домашнем насилии. Пострадали пятеро правоохранителей, сам нападавший погиб.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия.

нападение

На место происшествия прибыли полицейские Бучанского районного управления полиции и спецназовцы полиции.

нападение

Во время прекращения правонарушения правоохранители зашли в дом и в это время обидчик привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. После взрыва, с целью прекращения незаконных действий злоумышленника, работники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия.

нападение

В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

нападение

Во время обыска в домовладении нападающего обнаружено и изъято четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.

нападение

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины).

нападение

нападение

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГБР.

Смотрите также: Мужчина набросился с ножами на полицейских в Одессе: его и правоохранителей госпитализировали с ранениями. ФОТО

Автор: 

граната (1019) Киевская область (4258) нападение (2237) Бучанский район (71) Михайловка-Рубежовка (2)


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Топ комментарии
+4
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13.07.2025 17:15 Ответить
+3
Ага, я шоденно та багаторазово бачу отой їх "фронт".
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13.07.2025 18:01 Ответить
+2
Каракай!
А у вашій збройовій мафії, вже так заробітки просіли, що ти носишся тільки із одним намальованим плакатом?
Наступного разу, скажи, що б намалювали інший .
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13.07.2025 18:00 Ответить
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Може шось з головою
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13.07.2025 17:14 Ответить
таких -шось с головою- контуженных, будут сотни тысяч и все они придут и к ментам и к тецекунам - и правильно сделают
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13.07.2025 17:52 Ответить
Самий перед вони прийдуть в свої сім"ї
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13.07.2025 18:02 Ответить
Черговий Пиззюк-Довбенко з наріду.
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13.07.2025 17:15 Ответить
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13.07.2025 17:15 Ответить
Каракай!
А у вашій збройовій мафії, вже так заробітки просіли, що ти носишся тільки із одним намальованим плакатом?
Наступного разу, скажи, що б намалювали інший .
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13.07.2025 18:00 Ответить
Вадимир Каракай - обісцянець
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13.07.2025 18:09 Ответить
ЖАХ!!! У КИЄВІ ТЕРОРИСТИ ЗДІЙСНИЛИ СПРОБУ ВБИВСТВА ВІЙСЬКОВОГО КОРЕСПОНДЕНТА (ВІДЕО) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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13.07.2025 17:18 Ответить
с этой войной люди едут с глузду !!!(((
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13.07.2025 17:25 Ответить
Загиблий був раніше на фронті?
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13.07.2025 17:25 Ответить
А поліціянти?
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13.07.2025 17:50 Ответить
в них кожен день фронт
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13.07.2025 17:53 Ответить
Ага, я шоденно та багаторазово бачу отой їх "фронт".
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13.07.2025 18:01 Ответить
Заявниці раніше мали статевих партнерів?
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13.07.2025 18:14 Ответить
А в темі про те що СБУ кілерів поклала на місці деякі переконують, що спецпризначенці мають стріляти виключно по ногах, щоб озброєні зловмисники залишалися живими.
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13.07.2025 17:33 Ответить
Ти трупи на фото бачив?Я не бачив.Питань там багато
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13.07.2025 17:49 Ответить
як живі
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13.07.2025 17:52 Ответить
Так я і тут не бачу, там хоч якісь лежали. То це значить, що нікого і не ліквідували ? Чи для тебе мали окремий фотоколаж зробити ? Сфотографуватися над тілом, як над Ескобаром поліцейські, наприклад ? А ще краще-відеофіксацію ліквідації викласти в 4К з 3-х ракурсів та безкоштовного попкорну тобі вислати ?
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13.07.2025 18:06 Ответить
Пяний в кущах виглядає аналогічно .Навіщо тоді викладати незрозуміло що.Могли б харі замазать і зробити фото з кровіщою.Таке враження,що хтось хоче переконати,що дійсно когось завалили.
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13.07.2025 18:12 Ответить
вони були без ніг
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13.07.2025 17:51 Ответить
Запасливый охотник с 4 пистолетами. Мало ли шо...
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13.07.2025 17:55 Ответить
Тобто ніякої підготовки у поліціянтів не було, ну як можна поранити одразу п'ятьох однією гранатою? Вони реально купкою стояли і стукали у двері?
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13.07.2025 18:08 Ответить
Доця руками мусорів вбила батька....
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13.07.2025 18:11 Ответить
 
 