Мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли по вызову на Киевщине: пятеро правоохранителей пострадали, нападавший погиб. ФОТОрепортаж
В Киевской области мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли по вызову о домашнем насилии. Пострадали пятеро правоохранителей, сам нападавший погиб.
Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что 12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия.
На место происшествия прибыли полицейские Бучанского районного управления полиции и спецназовцы полиции.
Во время прекращения правонарушения правоохранители зашли в дом и в это время обидчик привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. После взрыва, с целью прекращения незаконных действий злоумышленника, работники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия.
В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.
Во время обыска в домовладении нападающего обнаружено и изъято четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.
Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины).
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГБР.
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