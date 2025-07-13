Мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли по вызову на Киевщине: пятеро правоохранителей пострадали, нападавший погиб. ФОТОрепортаж

В Киевской области мужчина бросил гранату в полицейских, которые прибыли по вызову о домашнем насилии. Пострадали пятеро правоохранителей, сам нападавший погиб.

Об этом сообщила полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия.

На место происшествия прибыли полицейские Бучанского районного управления полиции и спецназовцы полиции.

Во время прекращения правонарушения правоохранители зашли в дом и в это время обидчик привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. После взрыва, с целью прекращения незаконных действий злоумышленника, работники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего. 41-летний фигурант погиб на месте происшествия.

В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Во время обыска в домовладении нападающего обнаружено и изъято четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож.

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Уголовного кодекса Украины).

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГБР.

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