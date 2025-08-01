П’яний чоловік погрожував поліції гранатою: на Житомирщині оголошували спецоперацію, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Романівській громаді Житомирської області 1 серпня озброєний чоловік у стані алкогольного сп’яніння погрожував поліцейським бойовою гранатою з витягнутою чекою.

Про це повідомила поліція Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався під час виїзду патрульних на виклик про пошкодження майна. До службового авто підійшов чоловік і почав погрожувати, демонструючи гранату. Він не реагував на зауваження та поводився агресивно. Через загрозу вибуху правоохоронці оголосили спеціальну операцію.

До місця прибули слідчі, вибухотехніки, спецпризначенці та бійці КОРДу. Чоловіка вдалося знешкодити та затримати, вибуховий пристрій - знешкодити. При ньому виявили ще одну гранату, яку направили на експертизу.

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Постраждалих серед цивільних та правоохоронців немає. Проти 39-річного зловмисника відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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