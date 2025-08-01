П’яний чоловік погрожував поліції гранатою: на Житомирщині оголошували спецоперацію, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Романівській громаді Житомирської області 1 серпня озброєний чоловік у стані алкогольного сп’яніння погрожував поліцейським бойовою гранатою з витягнутою чекою.
Про це повідомила поліція Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався під час виїзду патрульних на виклик про пошкодження майна. До службового авто підійшов чоловік і почав погрожувати, демонструючи гранату. Він не реагував на зауваження та поводився агресивно. Через загрозу вибуху правоохоронці оголосили спеціальну операцію.
До місця прибули слідчі, вибухотехніки, спецпризначенці та бійці КОРДу. Чоловіка вдалося знешкодити та затримати, вибуховий пристрій - знешкодити. При ньому виявили ще одну гранату, яку направили на експертизу.
Постраждалих серед цивільних та правоохоронців немає. Проти 39-річного зловмисника відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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поліція зара як діти себе поводить
гортають тік ток у машинах не дивлячись навколо
якщо їх почнуть вбивати то як курок можна...
Цілком підтримую мотивацію бійця - ті нарвані ухилянти в поліцейській формі взагалі края загубили.
Але варто було стримувати себе. А тут на пробку наступив - і понеслось.
Якщо вже зірвав чеку - так кидай.
Навіщо лише погрожувати?
Тоді варто було взагалі організувати короткий вогневий контакт з тим "кордом". І хай шо буде.
"Корд" Житомирської області міг легко залишитися взагалі без співробітників.
Взяли ветерана, у якого, як і у нас усіх, рванув дах. Пишайтеся, ушльопки! Пощастило, що залишилися живі, ідіоти.