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Новости Подрыв гранаты
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Мужчина угрожает взорвать гранаты под мостом в Черкассах: продолжаются переговоры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черкассах 5 августа утром неизвестный мужчина под мостом на проспекте Химиков угрожает взорвать две гранаты.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на областное управление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

В Черкассах мужчина угрожает взорвать гранаты под мостом

По состоянию на 09:50 с мужчиной ведут переговоры. На месте работают правоохранители, следственные действия продолжаются. Полиция призывает граждан не приближаться к району инцидента.

Как сообщили в Черкасском областном ТЦК, мужчину остановили утром для проверки учетных данных. Во время общения он достал гранату, выдернул чеку и начал угрожать подрывом. Также он пытался взять в заложники военных.

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В Черкассах мужчина угрожает взорвать гранаты под мостом
В Черкассах мужчина угрожает взорвать гранаты под мостом

Очевидцы сообщают, что у мужчины также был пистолет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный мужчина угрожал полиции гранатой: на Житомирщине объявляли спецоперацию, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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граната (1023) Черкассы (861) Черкасская область (103) Черкасский район (48)


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Топ комментарии
+22
Нехай підриває. Одним довбойобом буде менше. А міст не постраждає.
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05.08.2025 10:40 Ответить
+11
"Патрійот". Готовий загинути, але не надасть облікові документи для перевірки.
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05.08.2025 10:43 Ответить
+8
Снайпера-психолога к нему прислать.
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05.08.2025 10:45 Ответить
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Просто жесть. Ні якого.контролю. Вже торгують гранатами і зброєю на вагу?
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05.08.2025 10:38 Ответить
Нехай підриває. Одним довбойобом буде менше. А міст не постраждає.
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05.08.2025 10:40 Ответить
Чоловік хотів підірвати себе та військових прямо під мостом. Нападника затримали.
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05.08.2025 10:40 Ответить
намагався взяти в заручники співробітників ТЦК
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05.08.2025 10:41 Ответить
"Патрійот". Готовий загинути, але не надасть облікові документи для перевірки.
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05.08.2025 10:43 Ответить
Релігія не позволяє🙂
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05.08.2025 11:21 Ответить
Скоріше за все- сзчшник
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05.08.2025 11:51 Ответить
Снайпера-психолога к нему прислать.
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05.08.2025 10:45 Ответить
граната? міст?
може забули, як аваков чорт вже тренувався в написанні смішних сценаріїв про терористів.
пам'ятаєте, як якийсь алкаш погрожував підірвати міст метро у києві?
але ж, київ завмер у суцільному заторі.
аваков чорт мєдалькі та премії пороздавав. щасливий, що зе!скомороху сподобалось.
черкаські мєнти те ж хочуть мєдалькі і премії. на фронт, зовсім не хочуть!
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05.08.2025 10:46 Ответить
"народ і тцк єдині!" - зєлених робота.
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05.08.2025 10:52 Ответить
А мог бы гранату правильно использовать,и получить уважение от всей страны.
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05.08.2025 11:01 Ответить
Нападник , це кончений ідіот
і на жаль,
невиліковний тип , тому потрібно надати йому
спробу втечі 😠
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05.08.2025 11:19 Ответить
А в тебе є, москвороте?
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05.08.2025 12:13 Ответить
 
 