Мужчина угрожает взорвать гранаты под мостом в Черкассах: продолжаются переговоры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черкассах 5 августа утром неизвестный мужчина под мостом на проспекте Химиков угрожает взорвать две гранаты.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на областное управление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 09:50 с мужчиной ведут переговоры. На месте работают правоохранители, следственные действия продолжаются. Полиция призывает граждан не приближаться к району инцидента.

Как сообщили в Черкасском областном ТЦК, мужчину остановили утром для проверки учетных данных. Во время общения он достал гранату, выдернул чеку и начал угрожать подрывом. Также он пытался взять в заложники военных.

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Очевидцы сообщают, что у мужчины также был пистолет.

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