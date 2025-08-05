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Мужчина угрожает взорвать гранаты под мостом в Черкассах: продолжаются переговоры. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черкассах 5 августа утром неизвестный мужчина под мостом на проспекте Химиков угрожает взорвать две гранаты.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на областное управление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 09:50 с мужчиной ведут переговоры. На месте работают правоохранители, следственные действия продолжаются. Полиция призывает граждан не приближаться к району инцидента.
Как сообщили в Черкасском областном ТЦК, мужчину остановили утром для проверки учетных данных. Во время общения он достал гранату, выдернул чеку и начал угрожать подрывом. Также он пытался взять в заложники военных.
Очевидцы сообщают, что у мужчины также был пистолет.
Топ комментарии
+22 Женя Огерок #598163
показать весь комментарий05.08.2025 10:40 Ответить Ссылка
+11 liwimta
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+8 govtva
показать весь комментарий05.08.2025 10:45 Ответить Ссылка
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може забули, як аваков чорт вже тренувався в написанні смішних сценаріїв про терористів.
пам'ятаєте, як якийсь алкаш погрожував підірвати міст метро у києві?
але ж, київ завмер у суцільному заторі.
аваков чорт мєдалькі та премії пороздавав. щасливий, що зе!скомороху сподобалось.
черкаські мєнти те ж хочуть мєдалькі і премії. на фронт, зовсім не хочуть!
і на жаль,
невиліковний тип , тому потрібно надати йому
спробу втечі 😠