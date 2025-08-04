Подросток подорвался на гранате на Закарпатье: потерял руку и ногу, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 4 августа в Мукачевском районе Закарпатской области произошел взрыв гранаты, в результате которого тяжело травмирован 16-летний подросток.

Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, парень находился во дворе дома своей бабушки. Там он самостоятельно привел в действие взрывное устройство, выдернув чеку из гранаты. В результате взрыва подросток получил травматическую ампутацию правой руки и ноги. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию областной детской больницы.

Полиция устанавливает, как несовершеннолетний получил боевую гранату. Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) и ст. 128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.







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