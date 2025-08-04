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Новости Фото Подрыв гранаты
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Подросток подорвался на гранате на Закарпатье: потерял руку и ногу, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 4 августа в Мукачевском районе Закарпатской области произошел взрыв гранаты, в результате которого тяжело травмирован 16-летний подросток.

Об этом сообщает полиция Закарпатья, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, парень находился во дворе дома своей бабушки. Там он самостоятельно привел в действие взрывное устройство, выдернув чеку из гранаты. В результате взрыва подросток получил травматическую ампутацию правой руки и ноги. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию областной детской больницы.

Полиция устанавливает, как несовершеннолетний получил боевую гранату. Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) и ст. 128 (неосторожное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье подросток подорвался на гранате
На Закарпатье подросток подорвался на гранате
На Закарпатье подросток подорвался на гранате

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граната (1021) Нацполиция (16669) Закарпатская область (2642)


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просто капець..., чим вони зазвичай думають..., чи у підлітків цей процес не керований...
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04.08.2025 15:24 Ответить
"чим вони зазвичай думають..."
Переважно гормонами.
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04.08.2025 15:39 Ответить
Як не стараюся, не можу пожаліти придурка.
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04.08.2025 15:32 Ответить
Тому й треба ставити лайк таким статтям ((((
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04.08.2025 15:44 Ответить
в Мукачивському котлі, свого часу, плотно тримав оборону Микола Тищенко. Можливо він знає карту мінних полів та місця ростяжек?
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04.08.2025 15:49 Ответить
Справа тут не в віці. Після двох чеченських війн було на россії дуже багато випадків, коли гранати підривали дорослі довбодятли у власному будинку.
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04.08.2025 15:56 Ответить
Нам в конце семидесятых в начальной школе в Сколе учительница в мозги вбила что ничего взрывоопасного в руки брать нельзя.
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04.08.2025 16:05 Ответить
 
 