Пьяный мужчина угрожал людям пистолетом в Киеве: в квартире нашли гранаты и патроны, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Дарницком районе Киева полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал людям пистолетом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию столицы.
Инцидент произошел возле жилого комплекса - охранник вызвал полицию, когда нетрезвый мужчина начал агрессивно себя вести, ругаться и угрожать оружием. Следственно-оперативная группа задержала нарушителя на месте.
Во время обыска у него изъяли пистолет и боевую гранату. А дома - еще две гранаты, около 300 патронов и четыре магазина к автомату Калашникова.
Происхождение арсенала устанавливается. Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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