Пьяный мужчина угрожал людям пистолетом в Киеве: в квартире нашли гранаты и патроны, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал людям пистолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию столицы.

Инцидент произошел возле жилого комплекса - охранник вызвал полицию, когда нетрезвый мужчина начал агрессивно себя вести, ругаться и угрожать оружием. Следственно-оперативная группа задержала нарушителя на месте.

Во время обыска у него изъяли пистолет и боевую гранату. А дома - еще две гранаты, около 300 патронов и четыре магазина к автомату Калашникова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный мужчина угрожал полиции гранатой: на Житомирщине объявляли спецоперацию, - Нацполиция. ФОТОрепортаж





Происхождение арсенала устанавливается. Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь областной полиции Маевская о конфликте с ТЦК в Виннице: открыто производство по факту попытки захвата госучреждения, 5 мужчин задержаны