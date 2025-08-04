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Пьяный мужчина угрожал людям пистолетом в Киеве: в квартире нашли гранаты и патроны, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал людям пистолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию столицы.

В Киеве мужчина с гранатами угрожал пистолетом людям

Инцидент произошел возле жилого комплекса - охранник вызвал полицию, когда нетрезвый мужчина начал агрессивно себя вести, ругаться и угрожать оружием. Следственно-оперативная группа задержала нарушителя на месте.

Во время обыска у него изъяли пистолет и боевую гранату. А дома - еще две гранаты, около 300 патронов и четыре магазина к автомату Калашникова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный мужчина угрожал полиции гранатой: на Житомирщине объявляли спецоперацию, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве мужчина с гранатами угрожал пистолетом людям
В Киеве мужчина с гранатами угрожал пистолетом людям

Происхождение арсенала устанавливается. Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Автор: 

Киев (25971) оружие (10382) Нацполиция (16669)


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Хоть и пневматика, но смазывать и чистить тоже нужно.
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04.08.2025 11:48 Ответить
Так хто це? Якийсь чоловік, воїн ЗСУ чи ухилянт?
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04.08.2025 11:56 Ответить
І вік відповідний, і бажання працювати зі зброєю є, чому його бажання до сих пір не направлені в правильне русло?
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04.08.2025 12:06 Ответить
Паршивинский?
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04.08.2025 12:41 Ответить
 
 