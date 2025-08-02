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Новости Протест в Виннице под ТЦК
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Пресс-секретарь областной полиции Маевская о конфликте с ТЦК в Виннице: открыто производство по факту попытки захвата госучреждения, 5 мужчин задержаны

конфликт с тцк

Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения в Виннице. 5 мужчин в возрасте от 21 до 33 лет задержаны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь полиции области Зарина Маевская.

"Часть присутствующих повредила ворота и проникли на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства", сказала Зарина Маевская.

Следователи расследуют уголовное производство по ст. 341 (захват государственных зданий или сооружений) УКУ.

Также читайте: Конфликт с ТЦК и полицией в Виннице: в военкомате призвали к взаимоуважению и соблюдению правовых норм. ФОТО

Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, вероятно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП. Впоследствии полиция начала расследование обстоятельств инцидента

Автор: 

Винница (740) Винницкая область (1066) Нацполиция (16668) ТЦК (701) Винницкий район (34)


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Топ комментарии
+13
Чому не затримана не одна чорнорота жирняча хабалка? Вони є на всіх відео конфліктив ухилянтів з ТЦК...Пришиблені клімаксом 130-ти кілограмові мілфи-бомби завжди провокують хіпіш..Одну-дві посадити, і побачите як зменшиться кількість таких сітуацій...
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02.08.2025 15:04 Ответить
+12
Так хотіли потрапить у армію що поламали ворота тцк.Патріотів треба підтримати і направить служить у штурмовики.Навички є.
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02.08.2025 14:51 Ответить
+10
Затримано 5 злочинців із 80-ти ??? Керівників поліції притягнути до відповідальності за бездіяльність, позбавити звань і відправити до штурмових батальйонів солдатами.
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02.08.2025 14:55 Ответить
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А відсутність броні,помножена на стійке небажання оновити свої облікові данні(читай -захищати країну від ворога) , фатально впливає на стійке неконтрольоване сечевипускання ..І урологи тут безсилі..
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02.08.2025 14:58 Ответить
Так хотіли потрапить у армію що поламали ворота тцк.Патріотів треба підтримати і направить служить у штурмовики.Навички є.
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02.08.2025 14:51 Ответить
цікаве словосполучення - імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК... затриманих? чи це ті що добровільно прийшли в ТЦК та пройшли ВЛК, бо нас же запевняють що в нас все ух як добровільно. а тут затримали.. ******** майбуть були.
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02.08.2025 14:52 Ответить
Чмыгаль каже 90% добровільно мобілізуються.
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02.08.2025 15:50 Ответить
Ти кацапське гімно з призваних добровільно йдуть навіть не за гроші в за Своє і дітей майбутнє без кацапсячих курв
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02.08.2025 16:25 Ответить
Затримано 5 злочинців із 80-ти ??? Керівників поліції притягнути до відповідальності за бездіяльність, позбавити звань і відправити до штурмових батальйонів солдатами.
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02.08.2025 14:55 Ответить
Ну звісно ж рядовими, бо поліцайські "звання" там нічого не варті.
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02.08.2025 15:13 Ответить
Зрада і посібницьтво воргу.
На десятку і консвіксакію тягне.
Нехай поцілуйють себе в дупцю.
Я уявляю шок рідні ідіотів.
І радію.
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02.08.2025 14:57 Ответить
Під твої слова ішак попадає вперщу чергу
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02.08.2025 15:14 Ответить
Там ще умудрились дві кози вести стрім по Тіктоку та ганити тецекашників. Де вони?
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02.08.2025 14:58 Ответить
В Іспанії коза
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02.08.2025 15:05 Ответить
У стійлі.
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02.08.2025 15:22 Ответить
Всі кози переїхали до Іспанії. Це полохливі тварини. В Україні жінки залишились.
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02.08.2025 16:25 Ответить
Чому наші воїни два роки відступають?Та тому що влада нічого не зробила,щоб людина пішла воювати,забезпечення ніяке,а якщо людину зловили на дорозі і відправили на передову,яка в нього мотивація,всі чиновники заброньовані,і ті що мають гроші.По пів року повинні воювати і чиновники і силові структури,і депутати різних рівнів,тоді і забезпечення було би набагато краще і результат був би.
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02.08.2025 14:59 Ответить
Є єдина відповідь.
кцп-пнх.
Чао-какао свинособако.
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02.08.2025 15:04 Ответить
Тому що такі як ти і подібні тільки гавкають в чого я в не вони. Ти курва ухилянтська за себе відповідай
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02.08.2025 16:21 Ответить
Чому не затримана не одна чорнорота жирняча хабалка? Вони є на всіх відео конфліктив ухилянтів з ТЦК...Пришиблені клімаксом 130-ти кілограмові мілфи-бомби завжди провокують хіпіш..Одну-дві посадити, і побачите як зменшиться кількість таких сітуацій...
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02.08.2025 15:04 Ответить
ого!
Бачу тих хто знає "двач".
Моя повага шановному
лише за те що навть там кукуха не поїхала)
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02.08.2025 15:06 Ответить
Не штурмували вони так Токмак((
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02.08.2025 15:35 Ответить
Най бог береже від таких мілфів)))
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02.08.2025 15:36 Ответить
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02.08.2025 15:21 Ответить
Московіти, через своє шобло в Україні, з 2014 року, гадять, де їм місцева влада дозволяє!! Або мобілізація та захист України, або капітуляція, табори і мобілізація орками, як це вони роблять з 2014 року, на території ОРДЛО!
Усе інше, то робота на ЗМІ московитів!!
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02.08.2025 15:36 Ответить
Ішак на московитів працює?
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02.08.2025 16:18 Ответить
Ці бугаї - ухилянти мають одну зрозумілу їм "мотивацію" - жрати, ср....ти,та розмножуватися...А їх жінки - хабалки, які прибігли підбурювати своїх "лицарів" пляшки - тільки і чекають расєйських солдатів....може хоч вони "оприходують" залежалий товар...
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02.08.2025 15:52 Ответить
За статутом напад на обороняємий об'єкт повинні застосовувати зброю на враження нема чого з падлюка ми церемонитись мало того що не обороняє країну так і ще і диверсії робить. Всю рідню палками на болота гнать а ********* повісить
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02.08.2025 16:16 Ответить
 
 