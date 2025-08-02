Пресс-секретарь областной полиции Маевская о конфликте с ТЦК в Виннице: открыто производство по факту попытки захвата госучреждения, 5 мужчин задержаны
Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения в Виннице. 5 мужчин в возрасте от 21 до 33 лет задержаны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь полиции области Зарина Маевская.
"Часть присутствующих повредила ворота и проникли на территорию учреждения. Чтобы оттеснить людей и прекратить дальнейшее нарушение общественного порядка правоохранители применили специальные средства", сказала Зарина Маевская.
Следователи расследуют уголовное производство по ст. 341 (захват государственных зданий или сооружений) УКУ.
Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, вероятно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП. Впоследствии полиция начала расследование обстоятельств инцидента
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На десятку і консвіксакію тягне.
Нехай поцілуйють себе в дупцю.
Я уявляю шок рідні ідіотів.
І радію.
кцп-пнх.
Чао-какао свинособако.
Бачу тих хто знає "двач".
Моя повага шановному
лише за те що навть там кукуха не поїхала)
Усе інше, то робота на ЗМІ московитів!!