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Новини Протест у Вінниці під ТЦК
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Речниця обласної поліції Маєвська про конфлікт із ТЦК у Вінниці: відкрито провадження за фактом спроби захоплення держустанови, 5 чоловіків затримані

конфлікт з тцк

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи у Вінниці. 5 чоловіків віком від 21 до 33 років затримані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська.

"Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби", сказала Заріна Маєвська.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 341 (захоплення державних будівель чи споруд) ККУ.

Також читайте: Конфлікт із ТЦК та поліцією у Вінниці: у військкоматі закликали до взаємоповаги та дотримання правових норм. ФОТО

Нагадаємо, пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП. Згодом поліція розпочала розслідування обставин інциденту

Автор: 

Вінниця (640) Вінницька область (1052) Нацполіція (15391) ТЦК та СП (751) Вінницький район (37)


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Топ коментарі
+9
Чому наші воїни два роки відступають?Та тому що влада нічого не зробила,щоб людина пішла воювати,забезпечення ніяке,а якщо людину зловили на дорозі і відправили на передову,яка в нього мотивація,всі чиновники заброньовані,і ті що мають гроші.По пів року повинні воювати і чиновники і силові структури,і депутати різних рівнів,тоді і забезпечення було би набагато краще і результат був би.
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02.08.2025 14:59 Відповісти
+9
Чому не затримана не одна чорнорота жирняча хабалка? Вони є на всіх відео конфліктив ухилянтів з ТЦК...Пришиблені клімаксом 130-ти кілограмові мілфи-бомби завжди провокують хіпіш..Одну-дві посадити, і побачите як зменшиться кількість таких сітуацій...
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02.08.2025 15:04 Відповісти
+8
Так хотіли потрапить у армію що поламали ворота тцк.Патріотів треба підтримати і направить служить у штурмовики.Навички є.
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02.08.2025 14:51 Відповісти
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А відсутність броні,помножена на стійке небажання оновити свої облікові данні(читай -захищати країну від ворога) , фатально впливає на стійке неконтрольоване сечевипускання ..І урологи тут безсилі..
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02.08.2025 14:58 Відповісти
Так хотіли потрапить у армію що поламали ворота тцк.Патріотів треба підтримати і направить служить у штурмовики.Навички є.
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02.08.2025 14:51 Відповісти
цікаве словосполучення - імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК... затриманих? чи це ті що добровільно прийшли в ТЦК та пройшли ВЛК, бо нас же запевняють що в нас все ух як добровільно. а тут затримали.. ******** майбуть були.
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02.08.2025 14:52 Відповісти
Чмыгаль каже 90% добровільно мобілізуються.
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02.08.2025 15:50 Відповісти
Ти кацапське гімно з призваних добровільно йдуть навіть не за гроші в за Своє і дітей майбутнє без кацапсячих курв
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02.08.2025 16:25 Відповісти
Затримано 5 злочинців із 80-ти ??? Керівників поліції притягнути до відповідальності за бездіяльність, позбавити звань і відправити до штурмових батальйонів солдатами.
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02.08.2025 14:55 Відповісти
Ну звісно ж рядовими, бо поліцайські "звання" там нічого не варті.
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02.08.2025 15:13 Відповісти
Зрада і посібницьтво воргу.
На десятку і консвіксакію тягне.
Нехай поцілуйють себе в дупцю.
Я уявляю шок рідні ідіотів.
І радію.
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02.08.2025 14:57 Відповісти
Під твої слова ішак попадає вперщу чергу
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02.08.2025 15:14 Відповісти
Там ще умудрились дві кози вести стрім по Тіктоку та ганити тецекашників. Де вони?
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02.08.2025 14:58 Відповісти
В Іспанії коза
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02.08.2025 15:05 Відповісти
У стійлі.
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02.08.2025 15:22 Відповісти
Всі кози переїхали до Іспанії. Це полохливі тварини. В Україні жінки залишились.
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02.08.2025 16:25 Відповісти
Чому наші воїни два роки відступають?Та тому що влада нічого не зробила,щоб людина пішла воювати,забезпечення ніяке,а якщо людину зловили на дорозі і відправили на передову,яка в нього мотивація,всі чиновники заброньовані,і ті що мають гроші.По пів року повинні воювати і чиновники і силові структури,і депутати різних рівнів,тоді і забезпечення було би набагато краще і результат був би.
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02.08.2025 14:59 Відповісти
Є єдина відповідь.
кцп-пнх.
Чао-какао свинособако.
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02.08.2025 15:04 Відповісти
Тому що такі як ти і подібні тільки гавкають в чого я в не вони. Ти курва ухилянтська за себе відповідай
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02.08.2025 16:21 Відповісти
Чому не затримана не одна чорнорота жирняча хабалка? Вони є на всіх відео конфліктив ухилянтів з ТЦК...Пришиблені клімаксом 130-ти кілограмові мілфи-бомби завжди провокують хіпіш..Одну-дві посадити, і побачите як зменшиться кількість таких сітуацій...
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02.08.2025 15:04 Відповісти
ого!
Бачу тих хто знає "двач".
Моя повага шановному
лише за те що навть там кукуха не поїхала)
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02.08.2025 15:06 Відповісти
Не штурмували вони так Токмак((
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02.08.2025 15:35 Відповісти
Най бог береже від таких мілфів)))
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02.08.2025 15:36 Відповісти
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02.08.2025 15:21 Відповісти
Московіти, через своє шобло в Україні, з 2014 року, гадять, де їм місцева влада дозволяє!! Або мобілізація та захист України, або капітуляція, табори і мобілізація орками, як це вони роблять з 2014 року, на території ОРДЛО!
Усе інше, то робота на ЗМІ московитів!!
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02.08.2025 15:36 Відповісти
Ішак на московитів працює?
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02.08.2025 16:18 Відповісти
Ці бугаї - ухилянти мають одну зрозумілу їм "мотивацію" - жрати, ср....ти,та розмножуватися...А їх жінки - хабалки, які прибігли підбурювати своїх "лицарів" пляшки - тільки і чекають расєйських солдатів....може хоч вони "оприходують" залежалий товар...
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02.08.2025 15:52 Відповісти
За статутом напад на обороняємий об'єкт повинні застосовувати зброю на враження нема чого з падлюка ми церемонитись мало того що не обороняє країну так і ще і диверсії робить. Всю рідню палками на болота гнать а ********* повісить
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02.08.2025 16:16 Відповісти
Бронь,мусор,тецекай чи пенс-маразматик?
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02.08.2025 16:22 Відповісти
 
 