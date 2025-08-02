Речниця обласної поліції Маєвська про конфлікт із ТЦК у Вінниці: відкрито провадження за фактом спроби захоплення держустанови, 5 чоловіків затримані
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи у Вінниці. 5 чоловіків віком від 21 до 33 років затримані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська.
"Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби", сказала Заріна Маєвська.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 341 (захоплення державних будівель чи споруд) ККУ.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП. Згодом поліція розпочала розслідування обставин інциденту
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На десятку і консвіксакію тягне.
Нехай поцілуйють себе в дупцю.
Я уявляю шок рідні ідіотів.
І радію.
кцп-пнх.
Чао-какао свинособако.
Бачу тих хто знає "двач".
Моя повага шановному
лише за те що навть там кукуха не поїхала)
Усе інше, то робота на ЗМІ московитів!!