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Новини Фото Незаконне зберігання зброї
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П’яний чоловік погрожував людям пістолетом у Києві: у квартирі знайшли гранати й набої, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва поліцейські затримали 37-річного місцевого мешканця, який у стані сильного алкогольного сп’яніння погрожував людям пістолетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію столиці.

У Києві чоловік з гранатами погрожував пістолетом людям

Інцидент стався біля житлового комплексу - охоронець викликав поліцію, коли нетверезий чоловік почав агресивно поводитися, лаятися та погрожувати зброєю. Слідчо-оперативна група затримала порушника на місці.

Під час обшуку у нього вилучили пістолет і бойову гранату. А вдома - ще дві гранати, близько 300 набоїв і чотири магазини до автомата Калашникова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П’яний чоловік погрожував поліції гранатою: на Житомирщині оголошували спецоперацію, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві чоловік з гранатами погрожував пістолетом людям
У Києві чоловік з гранатами погрожував пістолетом людям

Походження арсеналу встановлюється. Затриманому оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

Київ (19989) зброя (7668) Нацполіція (15392)


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Хоть и пневматика, но смазывать и чистить тоже нужно.
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04.08.2025 11:48 Відповісти
Так хто це? Якийсь чоловік, воїн ЗСУ чи ухилянт?
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04.08.2025 11:56 Відповісти
І вік відповідний, і бажання працювати зі зброєю є, чому його бажання до сих пір не направлені в правильне русло?
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04.08.2025 12:06 Відповісти
 
 