П’яний чоловік погрожував людям пістолетом у Києві: у квартирі знайшли гранати й набої, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Дарницькому районі Києва поліцейські затримали 37-річного місцевого мешканця, який у стані сильного алкогольного сп’яніння погрожував людям пістолетом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію столиці.
Інцидент стався біля житлового комплексу - охоронець викликав поліцію, коли нетверезий чоловік почав агресивно поводитися, лаятися та погрожувати зброєю. Слідчо-оперативна група затримала порушника на місці.
Під час обшуку у нього вилучили пістолет і бойову гранату. А вдома - ще дві гранати, близько 300 набоїв і чотири магазини до автомата Калашникова.
Походження арсеналу встановлюється. Затриманому оголошено підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
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