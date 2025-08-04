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Новини Фото Підрив гранати
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Підліток підірвався на гранаті на Закарпатті: втратив руку і ногу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У ніч на 4 серпня в Мукачівському районі Закарпатської області стався вибух гранати, внаслідок якого тяжко травмовано 16-річного підлітка.

Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, хлопець перебував на подвір’ї будинку своєї бабусі. Там він самостійно привів у дію вибуховий пристрій, висмикнувши чеку з гранати. Унаслідок вибуху підліток отримав травматичну ампутацію правої руки та ноги. Його у тяжкому стані госпіталізували до реанімації обласної дитячої лікарні.

Поліція встановлює, як неповнолітній отримав бойову гранату. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) та ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На Закарпатті підліток підірвався на гранаті
На Закарпатті підліток підірвався на гранаті
На Закарпатті підліток підірвався на гранаті

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граната (812) Нацполіція (15392) Закарпатська область (2118)


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просто капець..., чим вони зазвичай думають..., чи у підлітків цей процес не керований...
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04.08.2025 15:24 Відповісти
"чим вони зазвичай думають..."
Переважно гормонами.
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04.08.2025 15:39 Відповісти
Як не стараюся, не можу пожаліти придурка.
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04.08.2025 15:32 Відповісти
Тому й треба ставити лайк таким статтям ((((
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04.08.2025 15:44 Відповісти
в Мукачивському котлі, свого часу, плотно тримав оборону Микола Тищенко. Можливо він знає карту мінних полів та місця ростяжек?
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04.08.2025 15:49 Відповісти
Справа тут не в віці. Після двох чеченських війн було на россії дуже багато випадків, коли гранати підривали дорослі довбодятли у власному будинку.
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04.08.2025 15:56 Відповісти
Нам в конце семидесятых в начальной школе в Сколе учительница в мозги вбила что ничего взрывоопасного в руки брать нельзя.
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04.08.2025 16:05 Відповісти
 
 