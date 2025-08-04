Підліток підірвався на гранаті на Закарпатті: втратив руку і ногу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У ніч на 4 серпня в Мукачівському районі Закарпатської області стався вибух гранати, внаслідок якого тяжко травмовано 16-річного підлітка.
Про це повідомляє поліція Закарпаття, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, хлопець перебував на подвір’ї будинку своєї бабусі. Там він самостійно привів у дію вибуховий пристрій, висмикнувши чеку з гранати. Унаслідок вибуху підліток отримав травматичну ампутацію правої руки та ноги. Його у тяжкому стані госпіталізували до реанімації обласної дитячої лікарні.
Поліція встановлює, як неповнолітній отримав бойову гранату. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) та ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Переважно гормонами.