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Новини Фото Конфлікт із ТЦК Підрив гранати
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Погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах: поліція затримала чоловіка. ФОТО

У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранати та намагався взяти у заручники військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. 

Про це повідомляє поліція Черкащини, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік мав при собі пістолет та три гранати.

49-річного жителя Черкас затримали силами спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення із застосуванням спецзасобів. Внаслідок події ніхто не постраждав.

У поліції нагадали, що до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час здійснення заходів оповіщення у місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. Під час спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. У місті негайно було введено спеціальну поліцейську операцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік погрожує підірвати гранати під мостом у Черкасах: тривають перемовини. ФОТОрепортаж

У Черкасах затримали чоловіка який погрожував підірвати гранати

За адресою оперативно прибула слідчо-оперативна група, спецпризначенці роти поліції особливого призначення та КОРД, спеціалісти-криміналісти слідчого управління та Черкаського райуправління, вибухотехніки обласної поліції. Поліцейські почали вести з ним перемовини.

"Завдяки чітким і професійним діям поліцейських, а також працівників СБУ в Черкаській області вдалося запобігти загрозі вибуху. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У зловмисника вилучили три гранати із підривниками та пістолет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть військовослужбовців ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині, - ДБР

Небезпечні боєприпаси вибухотехніки поліції оглянули, та передали до Черкаського НДЕКЦ МВС. Наразі поліцейські встановлюють походження вибухонебезпечних предметів та зброї.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру за низкою статей:

  • ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 1 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’яний чоловік погрожував поліції гранатою: на Житомирщині оголошували спецоперацію, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Черкасах затримали чоловіка який погрожував підірвати гранати

Автор: 

граната (813) Нацполіція (15396) Черкаси (575) ТЦК та СП (760) Черкаська область (106) Черкаський район (49)


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Топ коментарі
+9
З чого ти взяв що він кацапів чекав? Може чекав кацавів той хто чонгар розмінував, той хто танкову бригаду в Овручі розформував та ще багато чого...
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05.08.2025 15:23 Відповісти
+8
Жив спокійно з пістолетом і трьома гранатами. Така хороша людина.
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05.08.2025 15:25 Відповісти
+6
Готовий штурмовик - сміливий, рішучий, нестямний у намірах. Тепер буде погрожувати гранатами кацапам на ЛБЗ.
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05.08.2025 15:18 Відповісти
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Чьоткий пацанчик народився не для війни, а трахать тьолок і качати біцуху в спортзалі. А йому, наче лоху якомусь, повістку принесли.
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05.08.2025 15:16 Відповісти
NNN...
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05.08.2025 15:18 Відповісти
тому що ненавчені воювать Зескоти все ж пояснили
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05.08.2025 15:20 Відповісти
Готовий штурмовик - сміливий, рішучий, нестямний у намірах. Тепер буде погрожувати гранатами кацапам на ЛБЗ.
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05.08.2025 15:18 Відповісти
Ага... Дивися, так би і дочекався російських братів-визволителів, але ж треба таку прикрість...
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05.08.2025 15:20 Відповісти
З чого ти взяв що він кацапів чекав? Може чекав кацавів той хто чонгар розмінував, той хто танкову бригаду в Овручі розформував та ще багато чого...
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05.08.2025 15:23 Відповісти
А ну цікаво за танкову бригаду в Овручі. Може,тракторну..ти щось переплутав.
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05.08.2025 15:29 Відповісти
Цікаво за танковий батальон А0229 ? Гугл в поміч, я не лікбез для ЗЕбілів
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05.08.2025 15:40 Відповісти
Жив спокійно з пістолетом і трьома гранатами. Така хороша людина.
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05.08.2025 15:25 Відповісти
Ну, може він місцевий Зорро, по ночах виходив і забирав у багатих, щоб роздати бідним.
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05.08.2025 15:32 Відповісти
А може він блакитний Робін Гуд: у багатих брав, а бідним давав.
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05.08.2025 15:36 Відповісти
Дивився відео затримання.В нього крім гранат ще ТТ був.В нас їх тільки офіцерам видають.Цікаво, де взяв?Вони номерні і записані у військовий.Можливо дезертир,або купив десь.Але по номеру можна встановити в кого.
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05.08.2025 17:24 Відповісти
Мало того,носив з собою.Навіщо?Ну не ідіот?Нехай дякує поліції що не пристрелили.Погроза застосування зброї тягне на тероризм.Просто збереження-7 років.
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05.08.2025 17:27 Відповісти
Краще розкажи як у Вас в США. Правда що навіть працювати не треба, просто розповідаєш про свою лиху долю, про злого і підступного ворога, котрий напав на твою країну, а тобі за це гроші дають?
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05.08.2025 15:29 Відповісти
Це не людина. Це злодій,мразота та нелюдь...Яка ходить по місту з стволом та 3!! гранатами...Треба було його на місці при загрозі життю поліцейського на ураження стріляти...Така тварюка могла покласти у могилу з таким арсеналом багато людей...просто так,на підпитку навіть ..або по необережності....Тільки арешт та позбавлення волі,як особливо соціально небезпечного....А там його.....поправлять
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05.08.2025 15:31 Відповісти
Курва. Якийсь ухилянт має пістолет і гранати. А я з війни кота привіз...
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05.08.2025 15:34 Відповісти
Треба було як я, собаку!
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05.08.2025 15:38 Відповісти
а що ти з кухні окрім кота міг привезти герой ахахахах
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05.08.2025 15:45 Відповісти
Там же з ТЦК поліцейський був?
Так в чому справа?!
Стаття 46 ЗУ "Про національну поліцію".
Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю:
6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров'ю людей та/або поліцейського.

Пару таких чумаходів з гранатами-пістолетами-бітами упокоїли би і все прийшло б до ладу.
Ухиллєси всієї України та на всі віки запам'ятали би, що звиздякати на ТЦК можна лишень під мамкіною спідницею та на форумі Цензора!
І то, під вигаданим ніком і чужим прапором.
Да, дівчатка!
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05.08.2025 15:36 Відповісти
 
 