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Новини Фото Підрив гранати
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Чоловік погрожує підірвати гранати під мостом у Черкасах: тривають перемовини. ФОТОрепортаж

У Черкасах 5 серпня вранці невідомий чоловік під мостом на проспекті Хіміків погрожує підірвати дві гранати.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на обласне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

У Черкасах чоловік погрожує підірвати гранати під мостом

Станом на 09:50 з чоловіком ведуть перемовини. На місці працюють правоохоронці, слідчі дії тривають. Поліція закликає громадян не наближатися до району інциденту.

Як повідомили в Черкаському обласному ТЦК, чоловіка зупинили вранці для перевірки облікових даних. Під час спілкування він дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підривом. Також він намагався взяти в заручники військових.

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У Черкасах чоловік погрожує підірвати гранати під мостом
У Черкасах чоловік погрожує підірвати гранати під мостом

Очевидці повідомляють, що в чоловіка також був пістолет. 

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Автор: 

граната (813) Черкаси (575) Черкаська область (106) Черкаський район (49)


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Топ коментарі
+14
Нехай підриває. Одним довбойобом буде менше. А міст не постраждає.
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05.08.2025 10:40 Відповісти
+4
"Патрійот". Готовий загинути, але не надасть облікові документи для перевірки.
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05.08.2025 10:43 Відповісти
+4
Снайпера-психолога к нему прислать.
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05.08.2025 10:45 Відповісти
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Просто жесть. Ні якого.контролю. Вже торгують гранатами і зброєю на вагу?
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05.08.2025 10:38 Відповісти
Нехай підриває. Одним довбойобом буде менше. А міст не постраждає.
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05.08.2025 10:40 Відповісти
Чоловік хотів підірвати себе та військових прямо під мостом. Нападника затримали.
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05.08.2025 10:40 Відповісти
намагався взяти в заручники співробітників ТЦК
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05.08.2025 10:41 Відповісти
"Патрійот". Готовий загинути, але не надасть облікові документи для перевірки.
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05.08.2025 10:43 Відповісти
Релігія не позволяє🙂
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05.08.2025 11:21 Відповісти
Скоріше за все- сзчшник
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05.08.2025 11:51 Відповісти
Снайпера-психолога к нему прислать.
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05.08.2025 10:45 Відповісти
граната? міст?
може забули, як аваков чорт вже тренувався в написанні смішних сценаріїв про терористів.
пам'ятаєте, як якийсь алкаш погрожував підірвати міст метро у києві?
але ж, київ завмер у суцільному заторі.
аваков чорт мєдалькі та премії пороздавав. щасливий, що зе!скомороху сподобалось.
черкаські мєнти те ж хочуть мєдалькі і премії. на фронт, зовсім не хочуть!
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05.08.2025 10:46 Відповісти
"народ і тцк єдині!" - зєлених робота.
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05.08.2025 10:52 Відповісти
А мог бы гранату правильно использовать,и получить уважение от всей страны.
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05.08.2025 11:01 Відповісти
шо, прям від всієї британії? потужно.
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05.08.2025 11:16 Відповісти
Нападник , це кончений ідіот
і на жаль,
невиліковний тип , тому потрібно надати йому
спробу втечі 😠
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05.08.2025 11:19 Відповісти
Норм, яйца есть
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05.08.2025 11:48 Відповісти
 
 