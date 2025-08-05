3 561 16
Чоловік погрожує підірвати гранати під мостом у Черкасах: тривають перемовини. ФОТОрепортаж
У Черкасах 5 серпня вранці невідомий чоловік під мостом на проспекті Хіміків погрожує підірвати дві гранати.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на обласне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Станом на 09:50 з чоловіком ведуть перемовини. На місці працюють правоохоронці, слідчі дії тривають. Поліція закликає громадян не наближатися до району інциденту.
Як повідомили в Черкаському обласному ТЦК, чоловіка зупинили вранці для перевірки облікових даних. Під час спілкування він дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підривом. Також він намагався взяти в заручники військових.
Очевидці повідомляють, що в чоловіка також був пістолет.
Топ коментарі
+14 Женя Огерок #598163
показати весь коментар05.08.2025 10:40 Відповісти Посилання
+4 liwimta
показати весь коментар05.08.2025 10:43 Відповісти Посилання
+4 govtva
показати весь коментар05.08.2025 10:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може забули, як аваков чорт вже тренувався в написанні смішних сценаріїв про терористів.
пам'ятаєте, як якийсь алкаш погрожував підірвати міст метро у києві?
але ж, київ завмер у суцільному заторі.
аваков чорт мєдалькі та премії пороздавав. щасливий, що зе!скомороху сподобалось.
черкаські мєнти те ж хочуть мєдалькі і премії. на фронт, зовсім не хочуть!
і на жаль,
невиліковний тип , тому потрібно надати йому
спробу втечі 😠