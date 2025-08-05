Чоловік погрожує підірвати гранати під мостом у Черкасах: тривають перемовини. ФОТОрепортаж

У Черкасах 5 серпня вранці невідомий чоловік під мостом на проспекті Хіміків погрожує підірвати дві гранати.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на обласне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 09:50 з чоловіком ведуть перемовини. На місці працюють правоохоронці, слідчі дії тривають. Поліція закликає громадян не наближатися до району інциденту.

Як повідомили в Черкаському обласному ТЦК, чоловіка зупинили вранці для перевірки облікових даних. Під час спілкування він дістав гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати підривом. Також він намагався взяти в заручники військових.

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Очевидці повідомляють, що в чоловіка також був пістолет.

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