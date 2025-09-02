Военные ТЦК обязательно должны использовать бодикамеры для обеспечения прозрачности мобилизации, - Сухопутные войска
С 1 сентября всех военнослужащих ТЦК и СП обязали использовать нагрудные бодикамеры для видеофиксации, проверки документов или вручения повесток. Эта инициатива Министерства обороны является важным шагом для обеспечения прозрачности и законности мобилизационных мероприятий.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Сухопутных войск ВСУ, полковник Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что военный ТЦК, который использует камеру, обязан сообщить об этом. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.
По словам спикера, все группы оповещения перед выходом для выполнения мобилизационных задач должны включать бодикамеру. Она должна работать все время их пребывания на том участке или на маршруте, где они будут выполнять свои обязанности.
Впоследствии видео должны передать на сервер, где оно будет храниться не менее 30 дней, и может быть предоставлено по соответствующим запросам.
Правда, признал Саранцев, пока не все ТЦК полностью обеспечены всем необходимым оборудованием.
"Речь здесь не только о камерах, но и о серверном оборудовании, там где будет храниться эта информация. Потому что там есть определенные требования к защищенности. Оно должно быть отключено от сети, вместе с тем обеспечивать сохранность тех данных, которые там находятся. Над этим сейчас работа продолжается, и я уверен, что мы справимся с ней", - отметил спикер Сухопутных войск ВСУ.
Вместе с тем, добавил он, будет продолжаться и работа по обеспечению бодикамерами всех представителей ТЦК и СП, которые работают в группах оповещения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для інших силових заходів можна не використовувати
А як, повноваження мають ті тцкашники у яких менає обладнання?
Постановление №560: Заменило предыдущий нормативный акт и определяет новые требования к удостоверениям представителей ТЦК, в частности, касающиеся их функций и полномочий.
Сашко! Тобі ту балаклаву бабуся зв'язала, щоб в тебе на морозі сопляки не замерзали, а ти в
ній свій писок від ТЦК ховаєш.
Жодному ЧОЛОВІКОВІ
ТЦК нічого поганого не зробило, одні тьолкі на нього жаліються...
Сто пудів мамка порадила: "Ідь синку, пересидь за кордоном". Чи ти в мамкіному і їхав?
Тому можеш далі захищати своїх нафарбованих друзів - народ вже давно знає ху іс ху....
ТО я тут зайшов щоб вас, обіженок сцяними тряпками поганяти...
Заслужене право.
Чи я ото б ворушив це гніздо мамкіних цацочок.
До речі, такі відосіки і при Порошенку були. ;Снялі с автобуса і атправілі в Нацгвардію!;
Приклад 2014-16 років показує, що мобілізацію цілком можна проводити адекватно і без скандалів! А якщо немає скандалів, то ніяке кацапське іпсо про "сняліспоєздавнацгвардію" НЕ ПРОКАТИТЬ!