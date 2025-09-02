РУС
Военные ТЦК обязательно должны использовать бодикамеры для обеспечения прозрачности мобилизации, - Сухопутные войска

Сухопутные войска рассказали о бодикамерах в работе ТЦК с 1 сентября

С 1 сентября всех военнослужащих ТЦК и СП обязали использовать нагрудные бодикамеры для видеофиксации, проверки документов или вручения повесток. Эта инициатива Министерства обороны является важным шагом для обеспечения прозрачности и законности мобилизационных мероприятий.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Сухопутных войск ВСУ, полковник Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что военный ТЦК, который использует камеру, обязан сообщить об этом. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

По словам спикера, все группы оповещения перед выходом для выполнения мобилизационных задач должны включать бодикамеру. Она должна работать все время их пребывания на том участке или на маршруте, где они будут выполнять свои обязанности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня военнослужащие ТЦК обязаны носить бодикамеры, - Шмыгаль

Впоследствии видео должны передать на сервер, где оно будет храниться не менее 30 дней, и может быть предоставлено по соответствующим запросам.

Правда, признал Саранцев, пока не все ТЦК полностью обеспечены всем необходимым оборудованием.

"Речь здесь не только о камерах, но и о серверном оборудовании, там где будет храниться эта информация. Потому что там есть определенные требования к защищенности. Оно должно быть отключено от сети, вместе с тем обеспечивать сохранность тех данных, которые там находятся. Над этим сейчас работа продолжается, и я уверен, что мы справимся с ней", - отметил спикер Сухопутных войск ВСУ.

Вместе с тем, добавил он, будет продолжаться и работа по обеспечению бодикамерами всех представителей ТЦК и СП, которые работают в группах оповещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В августе зафиксировано 41 сообщение об инцидентах с участием ТЦК, большинство - манипуляции, - ОК "Північ"

мобилизация (2894) ТЦК (734) Сухопутные войска ВСУ (49)
+14
Камери будуть. Але зйомка раптово вимикатиметься у найбільш важливий момент, "випадково втрачатиметься", або відеозапис не можна буде отримати або оприлюднити інакше як після запиту суду, підтвердженого головою тецека і міністром оборони.
02.09.2025 16:28 Ответить
+14
А який сенс ? Ті фарбовані губи все одно не буде видно за балаклавами ....
02.09.2025 16:41 Ответить
+8
Ви думаєте, що ваші сексуальні нахили дуже цікаві комусь?
02.09.2025 16:46 Ответить
Боді будуть ходити з камерами.
02.09.2025 16:25 Ответить
Камери будуть. Але зйомка раптово вимикатиметься у найбільш важливий момент, "випадково втрачатиметься", або відеозапис не можна буде отримати або оприлюднити інакше як після запиту суду, підтвердженого головою тецека і міністром оборони.
02.09.2025 16:28 Ответить
Вони носитимуть, але не вмикатимуть
02.09.2025 16:29 Ответить
>>зобов'язали використовувати нагрудні бодікамери для відеофіксації, перевірки документів або вручення повісток>>
Для інших силових заходів можна не використовувати
02.09.2025 16:29 Ответить
Щоправда, визнав Саранцев, поки не всі ТЦК повністю забезпечені усім необхідним обладнанням. Джерело: https://censor.net/ua/n3571842
А як, повноваження мають ті тцкашники у яких менає обладнання?
02.09.2025 16:31 Ответить
А у них вообще нет полномочий, кроме как раздавать повестки. У них нет прав даже для проверки документов, ибо нема удостоверения согласно№1137.
02.09.2025 16:48 Ответить
№1137 це стара постанова, зараз вже нова.
02.09.2025 17:10 Ответить
Подскажете номер постановы, буду признателен.
02.09.2025 17:14 Ответить
Постановление №1137: Регулирует форму удостоверения для представителей органов исполнительной власти, имеет историческое значение.
Постановление №560: Заменило предыдущий нормативный акт и определяет новые требования к удостоверениям представителей ТЦК, в частности, касающиеся их функций и полномочий.
02.09.2025 17:22 Ответить
І що, вони дійсно почнуть роздавати повістки? Ніколи такого не бачив.
02.09.2025 16:31 Ответить
Всі маютьвикористовувати, але не "все так однозначно".🤣
02.09.2025 16:32 Ответить
Тепер кожна маміна квіточка, не народжена для війни, має бути зафільмована. Так що підводьте вії та фарбуйте губки, перед вилазкою з нори, ухилянтики!
02.09.2025 16:35 Ответить
А який сенс ? Ті фарбовані губи все одно не буде видно за балаклавами ....
02.09.2025 16:41 Ответить
Це все даремно. Все одно той ****** не буде видно за щільно затонованим склом автомобілів. Скільки витрати коштів і часу, проїздити цілий день, і ніхто не побачив цю красу - це неправильно.
02.09.2025 16:46 Ответить
Ви думаєте, що ваші сексуальні нахили дуже цікаві комусь?
02.09.2025 16:46 Ответить
Хто ти,воїн?
02.09.2025 16:50 Ответить
Всі обісцянці, підпільні бойцуни з ТЦК, під цим коментом відмітилися? Малувато.
Сашко! Тобі ту балаклаву бабуся зв'язала, щоб в тебе на морозі сопляки не замерзали, а ти в
ній свій писок від ТЦК ховаєш.
Жодному ЧОЛОВІКОВІ
ТЦК нічого поганого не зробило, одні тьолкі на нього жаліються...
02.09.2025 17:00 Ответить
Умм, ти така ще дитина) так по-наівному все пишеш) я просто уміляюся. Нічо. Як-то кажуть - не зарікайся. Але старші дяді так кажуть. Почекай, підрости, зрозумієш
02.09.2025 17:02 Ответить
Якщо б ти слухався старших ДЯДЬКІВ, ти б зараз не з Польщі свої повчання строчив би, а був би у війську. А так, дріманув з України - пилюка за лаптями.
Сто пудів мамка порадила: "Ідь синку, пересидь за кордоном". Чи ти в мамкіному і їхав?
02.09.2025 17:08 Ответить
То де воюєш,спецназівець? Біля чієї юбки?💪
02.09.2025 18:37 Ответить
Я геть заплутався. Так то балаклави носять, щоб зимою сопляки не замерзали? Тоді зрозуміло, хто їх носить і з якою метою. Дякую, що пояснили.
02.09.2025 17:07 Ответить
У Вашому випадку ви все вірно зрозуміли...
02.09.2025 17:13 Ответить
Ага - тільки вчора товариша син ( закінчив виш - став офіцером - в цьому році ) - скинув відео - де його ,колишнього однокласника (!!! 22 роки пацану !!!!) - кілька отаких "квіточок в балаклавах" - а за його словами - "3,14дарів " били вчотирьох - намагаючись запхнути в бус .
Тому можеш далі захищати своїх нафарбованих друзів - народ вже давно знає ху іс ху....
02.09.2025 17:12 Ответить
В трусіках?
02.09.2025 17:14 Ответить
Шукаєш партньора ? То ти не на той сайт зайшов...
02.09.2025 17:15 Ответить
Звісно не на той. Я ж по дівчатах.
ТО я тут зайшов щоб вас, обіженок сцяними тряпками поганяти...
02.09.2025 17:19 Ответить
Можеш на виправдовуватися - інтєрєсант трусків, та нафарбованих чоловіків в юбках - ми гомосексуалістів не дискримінуємо...
02.09.2025 17:24 Ответить
Та якось насрати на твоі дитячі висєри. Йди воюй далі кнопками на клавіатурі 🤣
02.09.2025 17:01 Ответить
Як ти, з Польщі?
02.09.2025 17:04 Ответить
А ти де воюєш? Не поділися з нами? Чи дивані війська?
02.09.2025 17:29 Ответить
Повір на слово, в мене є право чмиріти борцунів з ТЦК.
Заслужене право.
Чи я ото б ворушив це гніздо мамкіних цацочок.
02.09.2025 17:37 Ответить
Чмиріти? Ти дійсно думаєш, що комусь не все рівно що там пише якийсь чувак в інтернеті? 😂😂😂
02.09.2025 17:45 Ответить
очередной распил
02.09.2025 16:35 Ответить
Краще іх в камери ніж вони з камерами!
02.09.2025 16:53 Ответить
Ок. В мене питання: а які санкції за відсутність камери? А чи можу я послати нах, за відсутності камери, адже це порушення?
02.09.2025 17:00 Ответить
Ну пошли. Буде черговий відосік із соплями ;мамину квіточку скрутили, нацисти!;;
До речі, такі відосіки і при Порошенку були. ;Снялі с автобуса і атправілі в Нацгвардію!;
02.09.2025 17:08 Ответить
Із тою лиш різницею, що якраз при Порошенку ми з цього ржали, бо мобілізація тоді проходила чітко, законно, без порушень чи скандалів. Багато ви пригадайте відео з "бусифікацією" тоді? Так отож...
Приклад 2014-16 років показує, що мобілізацію цілком можна проводити адекватно і без скандалів! А якщо немає скандалів, то ніяке кацапське іпсо про "сняліспоєздавнацгвардію" НЕ ПРОКАТИТЬ!
02.09.2025 17:36 Ответить
Я більше скажу, 2022 рік теж це показує?
02.09.2025 18:19 Ответить
Які камери??? Ухилянти і баби/дядьки-визволителі проти!!! Саме вони керують мобілізацією, вдаряючи поліціянтів і військовиків ТЦК в обличчя, словесно принижують і погрожують вбивством. Камери - це має бути додаток до права застосовувати зброю проти нападників і бикуватих ухилянтів.
02.09.2025 18:17 Ответить
До дупи ті камери, якщо по перше не буде покарання за їх вимкнення по власному бажанню. Якщо не буде реального покарання за той треш що коять тцкуни.
02.09.2025 18:21 Ответить
Какой в этом смысл, если их даже за убийства не наказывают?
02.09.2025 18:21 Ответить
 
 