Военные ТЦК обязательно должны использовать бодикамеры для обеспечения прозрачности мобилизации, - Сухопутные войска

С 1 сентября всех военнослужащих ТЦК и СП обязали использовать нагрудные бодикамеры для видеофиксации, проверки документов или вручения повесток. Эта инициатива Министерства обороны является важным шагом для обеспечения прозрачности и законности мобилизационных мероприятий.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал спикер Сухопутных войск ВСУ, полковник Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что военный ТЦК, который использует камеру, обязан сообщить об этом. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

По словам спикера, все группы оповещения перед выходом для выполнения мобилизационных задач должны включать бодикамеру. Она должна работать все время их пребывания на том участке или на маршруте, где они будут выполнять свои обязанности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня военнослужащие ТЦК обязаны носить бодикамеры, - Шмыгаль

Впоследствии видео должны передать на сервер, где оно будет храниться не менее 30 дней, и может быть предоставлено по соответствующим запросам.

Правда, признал Саранцев, пока не все ТЦК полностью обеспечены всем необходимым оборудованием.

"Речь здесь не только о камерах, но и о серверном оборудовании, там где будет храниться эта информация. Потому что там есть определенные требования к защищенности. Оно должно быть отключено от сети, вместе с тем обеспечивать сохранность тех данных, которые там находятся. Над этим сейчас работа продолжается, и я уверен, что мы справимся с ней", - отметил спикер Сухопутных войск ВСУ.

Вместе с тем, добавил он, будет продолжаться и работа по обеспечению бодикамерами всех представителей ТЦК и СП, которые работают в группах оповещения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В августе зафиксировано 41 сообщение об инцидентах с участием ТЦК, большинство - манипуляции, - ОК "Північ"