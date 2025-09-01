РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9746 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в Украине
1 862 46

С сегодняшнего дня военнослужащие ТЦК обязаны носить бодикамеры, - Шмыгаль

шмигаль

С 1 сентября все военнослужащие ТЦК и СП должны использовать бодикамеры во время проверки документов и вручения повесток.

Об этом сообщил министр обороны еще 7 августа Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

В случае нарушения правил видеофиксации на них распространяется дисциплинарная ответственность.

По его словам, такой шаг должен обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права граждан и военных.

В Министерстве обороны уточнили, что сейчас обеспеченность бодикамерами составляет около 85%. Закупка дополнительных устройств продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия выделяет Украине дополнительные €100 млн военной помощи, - Шмыгаль

Автор: 

Шмыгаль Денис (2832) ТЦК (733)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Мінтам дуже допомагає бодікамера, яку вони не вмикають коли щось роблять беззаконне або які злочинні дії?
показать весь комментарий
01.09.2025 11:43 Ответить
+12
Знову? Вони повинні їх мати з літа минулого року
показать весь комментарий
01.09.2025 11:55 Ответить
+7
Да отмазки в случае чего уже готовы. Батарейка села, карточка заключила, кнопка запала
показать весь комментарий
01.09.2025 11:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За чиі гроші закупили?
показать весь комментарий
01.09.2025 11:42 Ответить
За наші, чиї ж ще) ЄС армію не спонсорує.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:26 Ответить
та вони ж їх будуть постійно забувати у себе в тцк на каміні, як колись свирид петрович голохвостий сірники!
показать весь комментарий
01.09.2025 11:43 Ответить
Ти прямо з вологодчини будеш це бачити
показать весь комментарий
01.09.2025 12:12 Ответить
Мінтам дуже допомагає бодікамера, яку вони не вмикають коли щось роблять беззаконне або які злочинні дії?
показать весь комментарий
01.09.2025 11:43 Ответить
І що? Що саме ти сказати хтів?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:13 Ответить
"Мінтам дуже допомагає бодікамера, яку вони не вмикають коли щось роблять беззаконне або які злочинні дії?" Переводжу. - Ось, для прикладу, ментяра з бодікамерою робить закладки наркоти в комендантську годину. Бодікамера, звісно, не працює.
Як бодікамера вплинула на запобігання злочину?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:18 Ответить
Якись вільний потік свідомості..
Що ти саме сказати по суті хтів, чувак?
Тобі камери не подобаються, чи що?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:21 Ответить
Не намагайтесь. Воно вам, чуваче, не потрібно.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:24 Ответить
Тоб то ти сам не можеш зрозуміти, про що ти пишеш і до чого у тебе претензії по сіті справи..
показать весь комментарий
01.09.2025 12:28 Ответить
Забула збігати в профіль і глянути коли він зареєстрований. Це в тебе любимий аргумент який ніби щось доводить
показать весь комментарий
01.09.2025 12:32 Ответить
Ти по суті питання, чи так, , пробігав повз, а тут супервайзер тобі команду " фас" дав?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:38 Ответить
поширюється дисциплінарна відповідальність Джерело: https://censor.net/ua/n3571558
звідки поширюється?
показать весь комментарий
01.09.2025 11:44 Ответить
Да просто всіх беззахисних вже виловили, а тепер буде "свій до свого з повісткою" і без бодікамери вже ніяк, система працює тілики на самозбереження все інше просто шум.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:34 Ответить
Збіговиську сцикунів-ухилянтів потрібна нова методичка...
показать весь комментарий
01.09.2025 11:47 Ответить
Смішно, їх ніхто не заважає знімати в "незручний" момент.
показать весь комментарий
01.09.2025 11:48 Ответить
Це ти, ухилянт, не маєш прав ні на що.
Ти просрав свої права, коли вирішив ухилятися від захисту своєї землі та родини.
показать весь комментарий
01.09.2025 11:56 Ответить
Правильно. Цивільний - цар і Бог, йому всі винні, він - нікому. Кажуть десь у Конституції це написано, тільки цю частину ховать від простого народу аби гнобити його.
показать весь комментарий
01.09.2025 11:58 Ответить
Дисциплінарна відповідальність за сокриття доказів тяжких злочинів? Кабмін України, Ви серйозно?!
показать весь комментарий
01.09.2025 11:52 Ответить
Та, да, понакидай " трусікі на мальчіков"
показать весь комментарий
01.09.2025 12:14 Ответить
Знову? Вони повинні їх мати з літа минулого року
показать весь комментарий
01.09.2025 11:55 Ответить
Міністр запрацювався і підзабув трішки .
показать весь комментарий
01.09.2025 12:36 Ответить
Да отмазки в случае чего уже готовы. Батарейка села, карточка заключила, кнопка запала
показать весь комментарий
01.09.2025 11:56 Ответить
Їх мають носити навіть представники сільради що роздають повістки, інакше акт відмови вважаєтся недійсним і кожне мурло породи "ачоя" буде і далі ходити спокійно.
показать весь комментарий
01.09.2025 11:56 Ответить
Судячи по фалоіндним коментам декому з "патріотів" хотілось би,щоб взагалі зникли усі військові,поліція,судді - прокурори і вони б зажили щасливо....з кацапським урядом та президентом ...Х...й вгадали! Слава Україні!
показать весь комментарий
01.09.2025 12:03 Ответить
У нашого народу сильні анархічні прояви. На жаль.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:11 Ответить
Тут у коментах 90 відсоткіів ростролів і 5 відсотків корисних ідіотів.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:16 Ответить
Дякуємо за самокритику, товариш майор....🤣🤣🤣
показать весь комментарий
01.09.2025 12:21 Ответить
Просто український нарід втомився від війни і хоче травневих свят і шашликів. І взагалі, чому українців змушують воювати? Їм і так добре. Працють ресторани, спортзали, нічні клуби. Роботи повно. Навіщо іти мерзнути в холодні окопи? Та ще і вбити можуть.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:25 Ответить
Всі покидьки,перечислені тобою втекли з міста напередодні війни і з задоволенням переходять на бік окупантів
показать весь комментарий
01.09.2025 12:34 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 12:12 Ответить
Це у сьогоднішній методичці ведмедука вам роздалию чи у вчорашній вже було ?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:17 Ответить
Ну в ще через кілька років змусять їх вмикати.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:13 Ответить
Хіба що дистанційно, перед цим прибивши бодікамеру до лоба гвіздками, але і тут не точно. Балаклаву ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
01.09.2025 12:23 Ответить
Треба ще спецформу
показать весь комментарий
01.09.2025 12:30 Ответить
Краще зброю дайте бойову і закон яким захищає військових при найменшому спротиву стріляти на враження ухилянт зрадник кара смерть хто полізе захищати ухилянтфв або великий термін або на місці пристрасть майно передати зсу досить з цими кацапсячими підстилками ліберальничать
показать весь комментарий
01.09.2025 12:41 Ответить
1) они их с лета прошлого года вместе с мусорами должны носить, шмыгло 2) дисциплинарное наказания это потужно, уже вижу как тцкуну делают выговор за разбитую голову об бардюр очередную 3) когда непонятным титушкам тцкунам запретят использовать балаклавы? ах вейт, это и так нельзя неустав. Хотя кого это **волнует в нашей стране Зе чудес а потом удивляются чего выезжают люди, мразоты развели коррупцию которая не снилась рашке, законы работают только для тимуров у корыта, а "пл**с" "придурковатый" и так выживет
показать весь комментарий
01.09.2025 12:42 Ответить
 
 