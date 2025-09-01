С сегодняшнего дня военнослужащие ТЦК обязаны носить бодикамеры, - Шмыгаль

С 1 сентября все военнослужащие ТЦК и СП должны использовать бодикамеры во время проверки документов и вручения повесток.

Об этом сообщил министр обороны еще 7 августа Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

В случае нарушения правил видеофиксации на них распространяется дисциплинарная ответственность.

По его словам, такой шаг должен обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права граждан и военных.

В Министерстве обороны уточнили, что сейчас обеспеченность бодикамерами составляет около 85%. Закупка дополнительных устройств продолжается.

