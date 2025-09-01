1 862 46
С сегодняшнего дня военнослужащие ТЦК обязаны носить бодикамеры, - Шмыгаль
С 1 сентября все военнослужащие ТЦК и СП должны использовать бодикамеры во время проверки документов и вручения повесток.
Об этом сообщил министр обороны еще 7 августа Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
В случае нарушения правил видеофиксации на них распространяется дисциплинарная ответственность.
По его словам, такой шаг должен обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права граждан и военных.
В Министерстве обороны уточнили, что сейчас обеспеченность бодикамерами составляет около 85%. Закупка дополнительных устройств продолжается.
Топ комментарии
+15 aleks kyb
показать весь комментарий01.09.2025 11:43 Ответить Ссылка
+12 Перехватчик
показать весь комментарий01.09.2025 11:55 Ответить Ссылка
+7 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий01.09.2025 11:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як бодікамера вплинула на запобігання злочину?
Що ти саме сказати по суті хтів, чувак?
Тобі камери не подобаються, чи що?
звідки поширюється?
Ти просрав свої права, коли вирішив ухилятися від захисту своєї землі та родини.
3) когда непонятным титушкам тцкунам запретят использовать балаклавы? ах вейт, это и так нельзя неустав. Хотя кого это **волнует в нашей стране Зе чудес а потом удивляются чего выезжают люди, мразоты развели коррупцию которая не снилась рашке, законы работают только для тимуров у корыта, а "пл**с" "придурковатый" и так выживет