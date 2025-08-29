Бельгия выделяет Украине дополнительные €100 млн военной помощи, - Шмыгаль

Бельгия предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 100 млн евро в этом году в рамках инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эти средства предоставляются дополнительно к более миллиарда евро помощи, которую Бельгия уже передала Украине.

"Я благодарен своему коллеге Тео Франкену, а также бельгийскому народу и правительству за поддержку Украины в нашей борьбе за свободу", - отметил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря украинским дронам создана Kill Zone, где враг не может продвигаться без существенных потерь, - Шмыгаль