Бельгия выделяет Украине дополнительные €100 млн военной помощи, - Шмыгаль
Бельгия предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 100 млн евро в этом году в рамках инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).
Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, эти средства предоставляются дополнительно к более миллиарда евро помощи, которую Бельгия уже передала Украине.
"Я благодарен своему коллеге Тео Франкену, а также бельгийскому народу и правительству за поддержку Украины в нашей борьбе за свободу", - отметил Шмыгаль.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наталия Гончар
показать весь комментарий29.08.2025 14:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль