Бельгія виділяє Україні додаткові €100 млн військової допомоги, - Шмигаль
Бельгія надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі 100 млн євро цього року в рамках ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).
Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ці кошти надаються додатково до понад мільярда євро допомоги, яку Бельгія вже передала Україні.
"Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу", - зазначив Шмигаль.
