Завдяки українським дронам створено Kill Zone, де ворог не може рухатися без суттєвих втрат, - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна змінила характер сучасної війни, а наші захисники стали співтворцями унікальних технологій.

На спільному заході Міноборони, Мінцифри та BRAVE1 міністр наголосив на подальших пріоритетах для перемоги у технологічній війні: люди, зброя, інновації, швидка адаптація.

"Будуємо нову екосистему ОПК із приватним сектором в центрі. Маємо системний підхід, який охоплює всі етапи: фінансування → виробництво → тестування → інтеграція. Build in Ukraine, Build with Ukraine, Defence City розширює можливості", - сказав він.

Зокрема, Шмигаль закликав виробників локалізувати ланцюги постачання, інвестувати в дослідження та розробки".

"Завдяки дронам створено так звану Kill Zone — зону смерті, де ворог не може рухатися без суттєвих втрат. Але треба ще більше системності. Тому будуємо Kill Web. Це означає бачити більше, ухвалювати рішення швидше, вражати точніше. На кожному етапі нові розробки", - наголосив очільник Міноборони.

За його словами, також Україна інвестує в людський капітал.

"Маємо 25+ партнерств із освітніми установами. Запускаємо Хаб інновацій для молоді. Будемо формувати єдину вертикаль інновацій "освіта — наука — промисловість". Плануємо активніше інтегрувати безцінний досвід ветеранів в ОПК. Разом збудуємо силу, яка зупинить агресора", - додав він.

