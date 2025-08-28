УКР
Завдяки українським дронам створено Kill Zone, де ворог не може рухатися без суттєвих втрат, - Шмигаль

Індустрія дронів

Шмигаль наголосив на розвитку індустрії дронів у сучасній війні

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна змінила характер сучасної війни, а наші захисники стали співтворцями унікальних технологій.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

На спільному заході Міноборони, Мінцифри та BRAVE1 міністр наголосив на подальших пріоритетах для перемоги у технологічній війні: люди, зброя, інновації, швидка адаптація.

"Будуємо нову екосистему ОПК із приватним сектором в центрі. Маємо системний підхід, який охоплює всі етапи: фінансування → виробництво → тестування → інтеграція. Build in Ukraine, Build with Ukraine, Defence City розширює можливості", - сказав він.

Зокрема, Шмигаль закликав виробників локалізувати ланцюги постачання, інвестувати в дослідження та розробки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має достатню потужність для виробництва продукції для фронту та на експорт, - виконавчий директор NAUDI Гончаров

"Завдяки дронам створено так звану Kill Zone — зону смерті, де ворог не може рухатися без суттєвих втрат. Але треба ще більше системності. Тому будуємо Kill Web. Це означає бачити більше, ухвалювати рішення швидше, вражати точніше. На кожному етапі нові розробки", - наголосив очільник Міноборони.

За його словами, також Україна інвестує в людський капітал. 

"Маємо 25+ партнерств із освітніми установами. Запускаємо Хаб інновацій для молоді. Будемо формувати єдину вертикаль інновацій "освіта — наука — промисловість". Плануємо активніше інтегрувати безцінний досвід ветеранів в ОПК. Разом збудуємо силу, яка зупинить агресора", - додав він.

Також читайте: Україна та Швеція спільно вироблятимуть оборонну продукцію, - Шмигаль

технології (875) дрони (5370) Шмигаль Денис (4790) війна в Україні (5898)
+15
Всі іновації в сфері оборони цілковито завдяки небайдужим ГРОМАДЯНАМ та їх ініціативі.
Ваші тіко яйця по 17 та всілякі обіцянки-цяцянки в дусі Кварталу...
І ще міни, які не вибухають.
28.08.2025 16:57 Відповісти
+8
що вже не "весільні дрони"?
28.08.2025 16:56 Відповісти
+7
Це добре, але навіщо позбулися потенційних дронарів віком до 22 рочків???
28.08.2025 16:58 Відповісти
кіл-зона з одними дронами без піхоти - ніщо!
під Добропіллям кацапи прочухали по неприкритим українською піхотою польовим дорогам ("інфільтрувались" по про-сирському) 20 км від нуля !!!!

і досі з тієї "кіл-зони" перекинуті резерви піхоти не можуть їх повиколупувати

потрібні мобілізація та прикриття піхотою !!!!

.
28.08.2025 18:35 Відповісти
З обрізаною дронами логістикою падіння піхоти - це лише питання часу. Не віриш? Тоді йди воювати замість дронів!
показати весь коментар
28.08.2025 19:10 Відповісти
Аніжедєті, їм тільки бухати і дівок тягати. Тягати броню - нє.
показати весь коментар
28.08.2025 17:02 Відповісти
Тому що у війні дронів потрібні якісні дрони, а не піхота. Якщо пілот дрона керуватиме через ретранслятори з Інтернету, то втрати серед пілотів будуть мінімальними.
показати весь коментар
28.08.2025 19:07 Відповісти
о ..ахметовський холуйок шмигаль виповз..просратись зельоним поносом
показати весь коментар
28.08.2025 16:59 Відповісти
Поки Kill Zone між Херсоном і Миколаєвом, а на фронті чомусь цієї зони не має ! Я думаю, що настав час заткнутись Z-команді і робити практичні справи, а не язиком *******!
показати весь коментар
28.08.2025 16:59 Відповісти
3,14здло зелене
показати весь коментар
28.08.2025 17:03 Відповісти
На всіх потенційних дронарів дронів не напасешся!
показати весь коментар
28.08.2025 17:04 Відповісти
Ти то до цього яким чином, гнида воровита ахметовська?
показати весь коментар
28.08.2025 17:05 Відповісти
крал-врал 95
показати весь коментар
28.08.2025 17:08 Відповісти
Тут Берлінська нещодавна визнала що по дроновій темі все вже безнадійно просрано. А у цього все добре.
показати весь коментар
28.08.2025 17:15 Відповісти
Який шлях ПРойшов кожен з оцих з ЄзеМАРОДЕРАТУ ? Оце рабське шмигаленятко мурло Азхмєтова- Єрмака =КРЕМЛЯ пропустило скрізь своє керування урядом раба Ахмєтки стільки такого!!!
Камишіна ( нічого окрім вивозу зерна не азробившого на посту МІНІСТРА СТРАТЕГІЧНИХ галузей...
міністра оборони з золотими яйцями...
міністра оборони з паспортом рашки ( зараз кишеньковий секретар ради безбезпеки Єрмака у США домовляються з таким же у козира-Трампа Стьопою Віткоффом мабуть про безпеку для сєбя ?

БОРДЕЛЬНЯ ЄРМАКА зараз думає тільки про своємайбутнє - більше ні про що. як модна було відправити Єрмак-Умєров й назвати це делкегаціє УКРАЇНИ на пермовини до США ... Та знайшли їм достойного неконстітуційного ВІТКОФФА, друга Трампа й Хйла - то що зараз вони претиратимуть?
28.08.2025 17:24 Відповісти
А ще скількох вже під слідством міністрів та замів Шмигаленятко відкерувало ними та перскочило в інше ПРикарманне відомство Єрмака - ну те саме з тими бувшими вже міністрами , котрих тусувався у кабміні САМ ЄРМАК!!!

БЛД КВАРТАЛ 95 сцена АНТИМАЙДАН на службі вже не ПРосто Яника а напряму КРЕМЛЯ - сцена КАБМІН уже весь не одними двома міністрами як це було за Шапокрада.
28.08.2025 17:28 Відповісти
Маємо системний підхід, який охоплює всі етапи: фінансування → виробництво → тестування → інтеграція. Build in Ukraine, Build with Ukraine, Defence City розширює можливості", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3571037

И систематически на всех этапах пи*дим, пи*дим, пи*дим...
28.08.2025 17:24 Відповісти
Ляпнув що в воду перднув.
28.08.2025 17:31 Відповісти
ЗЕбанаты
28.08.2025 17:35 Відповісти
Цікаво де це? Бо на карту глянути, то кацапня майже всюди просувається. І вже на Дніпропетровщині.
28.08.2025 17:45 Відповісти
Так що, будемо робити дрони на кухні чи ні?
28.08.2025 18:06 Відповісти
створіть її ще на лівобережні Херсонщини - досить покладатися на Дніпро і куцу тероборону
28.08.2025 18:12 Відповісти
І назва красива, *******, і пояснення зрозуміле і доступне - то чому ми щодня відступаємо? Може треба якусь страшнішу назву дати?
28.08.2025 18:43 Відповісти
Йшов 11 день з часу повідомлення про наявність у України ракети "Фламінго" (17/08/2025) , 370 день з часу повідомлення про наявність у України ракети "Паляниця" (24/08/2024) , 280 день з часу повідомлення про наявність у України ракети "Рута" . (10/12/2024) , десь є ракета "Пекло" і лазер "Тризуб" .....
28.08.2025 19:06 Відповісти
А, то все, чуваки-міністри створили - ворог не пройде.
Тоді можна розходитись по домам?
28.08.2025 19:07 Відповісти
Скільки ми звільнили захоплених теріторій завдяки таким новаторствам, Денисе?
28.08.2025 19:25 Відповісти
 
 