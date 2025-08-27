Україна має достатню потужність для виробництва продукції для фронту та на експорт, - виконавчий директор NAUDI Гончаров

Індустрія дронів

Спільні підприємства з іноземними партнерами — ключ до розвитку оборонної галузі України. Для держави важливий експорт, що стане додатковим ресурсом для фінансування оборонних замовлень.

Про це заявив виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров в інтерв’ю виданню Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Україна активно шукає міжнародних партнерів для створення спільних виробничих майданчиків. Такі проєкти стануть потужним поштовхом для розширення оборонного потенціалу країни.

"Ми маємо більш ніж достатню потужність для виробництва продукції для фронту та на експорт", - наголошує Гончаров.

На його думку, ідея, що лежить в основі заборони, — що внутрішнє виробництво оборонної продукції є незмінним і навряд чи зросте — більше не є актуальною.

"Якщо вже на те пішло, то стартап, який виробляє дрони й має дозвіл на експорт, зможе виробляти набагато більше дронів, знизивши свої виробничі витрати та ціну, яку він може встановлювати для міністерства. Компанія, яка виробляє продукцію на експорт, також найме більше технічних фахівців, які будуть сплачувати податок на доходи — дохід, який уряд може використовувати для закупівлі додаткової зброї", - пояснив він.

За його словами, сьогодні виробники оборонно-промислового комплексу стикаються з обмеженим державним фінансуванням: бюджет на закупівлю зброї у 2025 році становить лише $17,5 млрд — це майже вдвічі менше, ніж може забезпечити українська оборонна промисловість.

Він зазначив, що у 2021 році державні підприємства становили 80% оборонного ринку. Сьогодні він сумнівається, що вони становлять навіть 30%.

"Ці два сегменти ринку дуже відрізняються", - пояснює він. "Стартапи є гнучкими та інноваційними. Державні компанії, які часто мають величезні заводи з обслуговування танків або літаків, виробляють дуже мало з нуля, і те, що вони виробляють, рідко є таким же якісним, як продукція приватних компаній".

Ключовий виклик — подолати розрив між виробничими можливостями галузі та обсягами фінансування.

Саме ця тема є в центрі нових ініціатив — законопроєктів "Defense City" та програми "Build With Ukraine". Вони спрямовані на стимулювання інвестицій, спрощення регуляторних процедур і створення додаткових джерел фінансування виробництва як в Україні, так і за її межами.

"Це не повинно бути закритим клубом. Ми хочемо, щоб однакові можливості були доступні для всіх життєздатних українських виробників оборонної продукції", - наголосив Гончаров.

Виконавчий директор NAUDI також застеріг, що важливо не допустити концентрації державної підтримки лише в руках обмеженого кола великих компаній, оскільки малі й середні виробники відіграють критичну роль у забезпеченні фронту.

