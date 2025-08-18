Учасники ринку закликали Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання. ДОКУМЕНТ

Індустрія дронів

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала народних депутатів не ухвалювати законопроєкти Defence City в поданій редакції та повернути їх головному Комітету на доопрацювання з наступним поданням його на повторне друге читання.

Про це йдеться у заяві NAUDI, яка обʼєднує понад 100 провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України.

В Асоціації нагдали, що у липні група народних депутатів зареєструвала низку законопроєктів, що мають на меті сприяти розвитку оборонно-промислового комплексу України – критичної галузі під час війни. Ця ініціатива отримала назву Defence City. 16 липня законодавчий пакет пройшов перше читання у Верховній Раді.

"Під час обговорення запропонованого до затвердження законодавчого пакета профільні асоціації та підприємства ОПК висловили ряд суттєвих зауважень та пропозицій, які мали на меті стимулювання розвитку галузі та виробництва озброєнь. Підприємства NAUDI підтримали законодавчі ініціативи, надавши ряд зауважень – із запевненням законотворців почути позицію індустрії", – розповіли в пресслужбі асоціації.

12 серпня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City.

"Не дивлячись на надані численні рекомендації, обмеження для підприємств ОПК для вступу залишилися такі ж самі", – наголосили в NAUDI.

В асоціації стверджують, що поточна модель включення до реєстру Defence City працюватиме в обмеженому, вибірковому режимі та буде створена лише для обраних підприємств. Відповідно до проведеного NAUDI аналізу, значна частина ефективних та критично важливих підприємств ОПК не потраплять до списку резидентів Defence City.

"Чинна редакція законопроекту не дозволить стати резидентом Defence City підприємствам 100% діяльності яких безпосередньо скеровано на задоволення потреб Сил Оборони України – підприємствам, які вже визнано стратегічними. Компанії поза переліком змушені будуть працювати у гірших умовах: без податкових стимулів, під більшим тиском, із дорожчим виробництвом та слабшими позиціями на ринку. Це не лише не сприяє розвитку галузі, а, навпаки, шкодить їй. Закон має працювати не для "обраних" підприємств, а для зміцнення всієї оборонної галузі України", – ідеться в заяві NAUDI.

Відтак, Національна асоціація оборонної промисловості України звернулася до народних депутатів, наголосивши, що Defence City має стати не інструментом підтримки окремих підприємств, а механізмом захисту та розвитку всієї галузі.

"У разі ухвалення законодавчого пакета в запропонованому комітетом вигляді, підприємства ОПК опиняться у нерівному становищі. Лише тоді, коли до режиму Defence City увійдуть підприємства, визнані критично важливими в сфері ОПК, можливо буде реалізувати завдання Верховного Головнокомандувача – значно наростити власне, національне виробництво", – резюмували в асоціації.







Що відомо про NAUDI

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) обʼєднує понад 100 провідних підприємств оборонно-промислового комплексу України недержавної форми власності, що є виконавцями та співвиконавцями оборонного замовлення, мають статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил України й інших військових формувань в особливий період і виробляють артилерійські системи, боєприпаси, засоби РЕБ, БпЛА, автоматизовані системи управління, оптику, бронетехніку та критичні компоненти для ракетного озброєння. За підсумками 2024-го року підприємства NAUDI реалізували такої продукції на понад 120 млрд грн.