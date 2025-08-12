Комітет Гетманцева схвалив законопроєкти про Defence City до другого читання. Що змінилося?

Індустрія дронів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав і рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які закладають основу для реалізації ініціативи Defence City.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він уточнив, що йдеться про законопроєкти:

№13420 – про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу;

№13421 – про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Гетманцев зауважив, що законопроекти були суттєво доопрацьовані Комітетом до другого читання і зазнали змін, зокрема:

правовий режим Defence City діятиме до 1 січня 2036 року (але не пізніше року вступу України до ЄС);

замість Переліку підприємств ОПК буде створено Реєстр Defence City, ведення якого забезпечуватиме Міністерство оборони;

вимоги до резидентів Defence City, процедури та підстави надання, припинення та втрати цього статусу, а також порядок контролю регулюватиме закон "Про національну безпеку України";

частка кваліфікованого доходу резидента Defence City має становити не менше 75% загального доходу (крім суб'єктів літакобудування, для яких – не менше 50%).

При цьому резиденти Defence City зможуть отримати:

️податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також звільнення від земельного податку, податку на нерухомість, екологічного податку);

️спрощення митних процедур;

️спрощений експортний контроль для товарів військового призначення (без отримання повноважень);

️можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій;

️підтримку у процесі релокації та підвищенні захищеності виробничих потужностей ОПК.

"Нагадаю, що ініціатива була розроблена спільно з Міністерством оборони України та у тісній співпраці з бізнесом. Ми провели низку непростих робочих зустрічей із ключовими підприємствами оборонно-промислового комплексу, щоб врахувати їхні пропозиції та практичні зауваження", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня підтримала у першому читанні законопроєкти №13420 та №13421 про запровадження пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу, що увійдуть до ініціативи Defence City.

Загалом пакет законопроєктів про створення "Defence City", ініційованих представниками "Слуги народу" Данилом Гетманцевим та Давидом Арахамією, складається із чотирьох документів: законопроєктів №13420, №13421, №13422 та №13423.

Однак законопроєкт №13423 викликав гостру критику, адже він передбачає фактичну амністію для всіх порушень, скоєних під час виконання оборонних контрактів, якщо вони були "на користь підвищення обороноздатності". На думку експертів, це створює легальні підстави для безконтрольності й безкарності у цій сфері.