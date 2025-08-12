Попри заперечення МВФ: Комітет Гетманцева підтримав законопроєкти про пільги за інвестиції у переробку

Профільний Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні два законопроєкти, що запускають модель "компенсації інвестицій через податки" для переробної промисловості.

Йдеться про законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають зміни до Митного та Податкового кодексу відповідно, повідомив голова Комітету Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, мета податкових змін – заохотити бізнес інвестувати у будівництво, модернізацію й технічне переоснащення виробництв, а також у придбання обладнання чи землі, щоб відійти від сировинної моделі економіки.

Водночас під час засідання Комітету Гетманцев визнав, що проти ухвалення цих законопроєктів виступив МВФ.

"Я отримав листа від Міжнародного валютного фонду. Відповідно до цього листа, МВФ не підтримує прийняття цього законопроєкту і вважає, що процедура ухвалення потребує консультацій. Ми не можемо ігнорувати цю інституцію і навряд чи будемо вживати кроки, які йдуть всупереч з його позицією, тому, безперечно, найближчим часом ці консультації будуть", – цитує Гетманцева Liga.net.

Однак, попри це Комітет все ж схвалив ці законопроєкти до розгляду у першому читанні.

"Мова йде не про деталі, а про концепт. Я б особисто хотів дати цьому концепту право на життя. Бо якщо, скажімо, ми взагалі відмовимося розглядати на комітеті, то багато шансів буде поховати його ненародженим", – пояснив депутат.

Що передбачають законопроєкти про податкові пільги в обмін на інвестиції у переробку?

Як повідомлялося, законопроєкти №13414 і №13415 передбачають пільгові умови оподаткування на 10 років (у 2026-2035 роках) для інвесторів у сфері переробної промисловості.

Для отримання пільг інвестор має протягом трьох років розробити і реалізувати інвестиційний проєкт у сфері переробної промисловості вартістю від 100 тис. євро до 50 млн євро, який передбачатиме будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення підприємств переробної промисловості, придбання обладнання або земельних ділянок для реалізації проєкту.

Граничний обсяг податкових та митних пільг для такого інвестора визначатимуть залежно від обсягу фактичного здійснення інвестицій:

70% для інвестицій від 100 тис. до 1 млн євро;

50% – від 1 млн до 20 млн євро;

30% – від 20 млн до 50 млн євро.

У межах цих лімітів інвестор зможе отримати звільнення від сплати податку на прибуток (за умови, що 90% доходу надходить від продажу власної продукції, що є результатом переробки), ввозити нове обладнання для реалізації проєкту без ПДВ та ввізного мита, а також отримати пільги із земельного податку й орендної плати за землю.