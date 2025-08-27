Украина имеет достаточную мощность для производства продукции для фронта и на экспорт, - исполнительный директор NAUDI Гончаров
Индустрия дронов
Совместные предприятия с иностранными партнерами - ключ к развитию оборонной отрасли Украины. Для государства важен экспорт, который станет дополнительным ресурсом для финансирования оборонных заказов.
Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров в интервью изданию Forbes, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Украина активно ищет международных партнеров для создания совместных производственных площадок. Такие проекты станут мощным толчком для расширения оборонного потенциала страны.
"Мы имеем более чем достаточную мощность для производства продукции для фронта и на экспорт", - отмечает Гончаров.
По его мнению, идея, лежащая в основе запрета, - что внутреннее производство оборонной продукции является неизменным и вряд ли вырастет - больше не является актуальной.
"Если уж на то пошло, то стартап, который производит дроны и имеет разрешение на экспорт, сможет производить гораздо больше дронов, снизив свои производственные затраты и цену, которую он может устанавливать для министерства. Компания, которая производит продукцию на экспорт, также наймет больше технических специалистов, которые будут платить налог на доходы - доход, который правительство может использовать для закупки дополнительного оружия", - пояснил он.
По его словам, сегодня производители оборонно-промышленного комплекса сталкиваются с ограниченным государственным финансированием: бюджет на закупку оружия в 2025 году составляет лишь $17,5 млрд - это почти вдвое меньше, чем может обеспечить украинская оборонная промышленность.
Он отметил, что в 2021 году государственные предприятия составляли 80% оборонного рынка. Сегодня он сомневается, что они составляют даже 30%.
"Эти два сегмента рынка очень отличаются", - объясняет он. "Стартапы являются гибкими и инновационными. Государственные компании, которые часто имеют огромные заводы по обслуживанию танков или самолетов, производят очень мало с нуля, и то, что они производят, редко является таким же качественным, как продукция частных компаний".
Ключевой вызов - преодолеть разрыв между производственными возможностями отрасли и объемами финансирования.
Именно эта тема в центре новых инициатив - законопроектов Defense City и программы Build With Ukraine. Они направлены на стимулирование инвестиций, упрощение регуляторных процедур и создание дополнительных источников финансирования производства как в Украине, так и за ее пределами.
"Это не должно быть закрытым клубом. Мы хотим, чтобы одинаковые возможности были доступны для всех жизнеспособных украинских производителей оборонной продукции", - подчеркнул Гончаров.
Исполнительный директор NAUDI также предостерег, что важно не допустить концентрации государственной поддержки только в руках ограниченного круга крупных компаний, поскольку малые и средние производители играют критическую роль в обеспечении фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В цьому головна біда заборон. Можна виготовляти і продавати втридорога закордон, а на виручені гроші купити обладнання для розширення виробництва, та/або запчастині і робити додаткові безкоштовні одиниці техніки для ЗСУ (волонтерити тіпа). А заборони це "ні собі ні людям" - і самі не замовляють і заробляти не дають.
Звичайно є і інша сторона медалі, чего саме всі і бояться, але тут вже поіншому треба заохочувати (чи примушувати) продавати державі а не закордон.
Біля 80% виготовленої продукції йшло на продаж, а решту (або те, від чого відмовилися замовники) йшло в ЗСУ.
- Польща, да літаки;
- Трамп, дай ППО;
- Німеччина, дай Bradley
Не даєте? Ви вороги!
Так і живемо....
З цим я вас вітаю.
"Альберт Ейнштейн ставив уявні експерименти, використовуючи їх як потужний інструмент для дослідження та пояснення складних фізичних явищ"
Кому вірити?
Особисто по своїй області судячі і по Херсонський, явно в ЗСУ не вистачає.дронів перехоплювачів. То в чрму справа, де вони якщо держава має.їх дох...я?