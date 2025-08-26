Міноборони створило цифрову систему гарантування якості продукції. Які в неї функції?

Міністерство оборони України в рамках цифровізації системи оборонних закупівель створило інформаційно-комунікаційну систему підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Як зазначається, нова цифрова система має підвищити прозорість оборонних закупівель та довіру до українських виробників озброєння та військової техніки.

Це технологічне рішення також необхідне для того, щоб вирішити наступні завдання:

автоматизувати та уніфікувати процедури державного гарантування якості, а також підвищити прозорість процесіву рамках виконання робіт із державного гарантування якості;

підвищити ефективність планування, координації та контролю виконання робіт з державного гарантування якості.

На сайті Міноборони в розділі "Діяльність – Закупівельна" вже запрацювала у тестовому режимі відкрита частина нової цифрової системи. Там усі користувачі можуть ознайомитися з основними напрямами та механізмами роботи системи державного гарантування якості, актуальною законодавчою базою у сфері державного гарантування якості, а також стандартами НАТО серії AQAP, які ухвалені в Україні як військові стандарти.

