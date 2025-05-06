Шмигаль оцінив економічний ефект від цифровізації в понад 66 мільярдів

Від початку повномасштабної війни економічний та антикорупційний ефект цифровізації в Україні вже склав понад 66 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання урядовців та ОЕСР, передає Укрінформ.

"Економічний та антикорупційний ефект цифровізації від початку повномасштабної війни вже склав понад 66 млрд грн", – сказав Шмигаль.

Він розповів, що для викорінення корупції уряд працює у п'ятьох напрямках.

Передусім ідеться про розбудову антикорупційної інфраструктури. Також важливим аспектом є диджиталізація та дерегуляція. Шмигаль сказав, що наразі скасовано до 2 тис. регуляторних інструментів у різних сферах, частина процедур спрощена або цифровізована.

Третім напрямком антикорупційної політики є приватизація та корпоратизація за стандартами ОЕСР.

За словами Шмигаля, торік уряд здійснив роботу від визначення державних компаній, де будуть створені незалежні наглядові ради, до тріажу держпідприємств. На цей рік заплановано вдосконалення законодавства, процедур, формування наглядових рад.

Ще одним напрямком є прозорість держзакупівель. Шмигаль розказав, що за рік сума укладених угод через систему електронних публічних закупівель ProZorro зросла майже в п'ять разів.

"Обсяг конкурентних закупівель збільшився на 30%. За чотири роки ProZorro заощадила держбюджету 11,4 млрд грн", – додав він.

П'ятий напрямок антикорупційних заходів – ефективна відбудова.

За словами Шмигалі, створені механізми, за якими відновлення відбувається прозоро та послідовно. Зокрема, йдеться про реформу управління публічними інвестиціями.

Раніше стало відомо, що Південна Корея виділяє Україні $4,76 млн на посилення цифровізації уряду.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство фінансів України цього року працюватиме над цифровізацією планування бюджету.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони України розробляє новий цифровий інструмент для комунікації між бізнесом та державою. Призначена для цього платформа дозволить компаніям отримувати держзамовлення та стежити за розвитком оборонної галузі.