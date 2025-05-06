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Новини
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Шмигаль оцінив економічний ефект від цифровізації в понад 66 мільярдів

Шмигаль оцінив економічний ефект від цифровізації в понад 66 мільярдів

Від початку повномасштабної війни економічний та антикорупційний ефект цифровізації в Україні вже склав понад 66 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання урядовців та ОЕСР, передає Укрінформ.

"Економічний та антикорупційний ефект цифровізації від початку повномасштабної війни вже склав понад 66 млрд грн", – сказав Шмигаль.

Він розповів, що для викорінення корупції уряд працює у п'ятьох напрямках.

Передусім ідеться про розбудову антикорупційної інфраструктури. Також важливим аспектом є диджиталізація та дерегуляція. Шмигаль сказав, що наразі скасовано до 2 тис. регуляторних інструментів у різних сферах, частина процедур спрощена або цифровізована.

Третім напрямком антикорупційної політики є приватизація та корпоратизація за стандартами ОЕСР. 

За словами Шмигаля, торік уряд здійснив роботу від визначення державних компаній, де будуть створені незалежні наглядові ради, до тріажу держпідприємств. На цей рік заплановано вдосконалення законодавства, процедур, формування наглядових рад.

Ще одним напрямком є прозорість держзакупівель. Шмигаль розказав, що за рік сума укладених угод через систему електронних публічних закупівель ProZorro зросла майже в п'ять разів.

"Обсяг конкурентних закупівель збільшився на 30%. За чотири роки ProZorro заощадила держбюджету 11,4 млрд грн", – додав він.

П'ятий напрямок антикорупційних заходів – ефективна відбудова.

За словами Шмигалі, створені механізми, за якими відновлення відбувається прозоро та послідовно. Зокрема, йдеться про реформу управління публічними інвестиціями. 

Раніше стало відомо, що Південна Корея виділяє Україні $4,76 млн на посилення цифровізації уряду.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство фінансів України цього року працюватиме над цифровізацією планування бюджету.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони України розробляє новий цифровий інструмент для комунікації між бізнесом та державою. Призначена для цього платформа дозволить компаніям отримувати держзамовлення та стежити за розвитком оборонної галузі.

Автор: 

корупція (469) диджиталізація (47) Шмигаль Денис (1495)


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А як, оті млрд грн, що резніков з групою осіб, за кордон вивели, з 2022 року, «для закупівлі озброєння»???
Ні слуху, ні духу, про млрд грн з Бюджету України?? Якесь, усе це дійство його, не по Регламенту КМУ!!! Можливо, баканов із замами, щось, поки ще знають??.
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06.05.2025 16:24 Відповісти
... Передусім ідеться про розбудову антикорупційної інфраструктури.
Також важливим аспектом є диджиталізація та дерегуляція Джерело: https://censor.net/n3550729

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06.05.2025 16:26 Відповісти
Уявіть як оце НІЩО тримається на посаді прем"єра в усі буремні воєнні роки при усіх корупційних ( а скільки нерозкритих) справах у його міністрів ... БО УРЯД - це вотчина мафії Ахмєтова- батька війни , домовляльщика з самим Трампом ( ми ж знаємо рівень заглибленності вови у державні справи ) ... Он у Трмапа Гегсет самовільно закрив відправку ще Байденської допомоги Україні , США понесли збитки на мільйони - бо все вже було законтрактовано до відправки з аеропорту.А тут підЄрмаківський вова...
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06.05.2025 16:33 Відповісти
а що тоді вже казати про уряд!!! найважливішого міністра з стратегічних галузей, за часів обіцянок котрого зробити мільйони гармат та дронів , критик його роботи САМ ЗАЛУЖНЙ був з"їдений, Камишіна Єрмак сховав у себе в ПРиОПУзажопі ...
А тепер Камишін приймає Пітера Павла на заводі Чехії зі снарядів в Україні .
А шмигалка на свому посту від Ахмєтомафії з іншим олігархатом !
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06.05.2025 16:37 Відповісти
Це він про себе? Чи про всю "братву"?
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06.05.2025 16:45 Відповісти
він там НУЛЬ- значить про братву а він "в доле
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06.05.2025 17:06 Відповісти

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