Благодаря украинским дронам создана Kill Zone, где враг не может продвигаться без существенных потерь, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина изменила характер современной войны, а наши защитники стали соавторами уникальных технологий.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

На совместном мероприятии Минобороны, Минцифры и BRAVE1 министр отметил дальнейшие приоритеты для победы в технологической войне: люди, оружие, инновации, быстрая адаптация.

"Строим новую экосистему ОПК с частным сектором в центре. Имеем системный подход, который охватывает все этапы: финансирование → производство → тестирование → интеграция. Build in Ukraine, Build with Ukraine, Defence City расширяет возможности", - сказал он.

В частности, Шмыгаль призвал производителей локализовать цепи поставок, инвестировать в исследования и разработки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет достаточную мощность для производства продукции для фронта и на экспорт, - исполнительный директор NAUDI Гончаров

"Благодаря дронам создана так называемая Kill Zone - зона смерти, где враг не может двигаться без существенных потерь. Но надо еще больше системности. Поэтому строим Kill Web. Это означает видеть больше, принимать решения быстрее, поражать точнее. На каждом этапе новые разработки", - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, также Украина инвестирует в человеческий капитал.

"Имеем 25+ партнерств с образовательными учреждениями. Запускаем Хаб инноваций для молодежи. Будем формировать единую вертикаль инноваций "образование - наука - промышленность". Планируем активнее интегрировать бесценный опыт ветеранов в ОПК. Вместе построим силу, которая остановит агрессора", - добавил он.

Также читайте: Украина и Швеция будут совместно производить оборонную продукцию, - Шмыгаль