РУС
Новости ОПК Украины Индустрия дронов
Благодаря украинским дронам создана Kill Zone, где враг не может продвигаться без существенных потерь, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Шмыгаль подчеркнул важность развития индустрии дронов в современной войне

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина изменила характер современной войны, а наши защитники стали соавторами уникальных технологий.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

На совместном мероприятии Минобороны, Минцифры и BRAVE1 министр отметил дальнейшие приоритеты для победы в технологической войне: люди, оружие, инновации, быстрая адаптация.

"Строим новую экосистему ОПК с частным сектором в центре. Имеем системный подход, который охватывает все этапы: финансирование → производство → тестирование → интеграция. Build in Ukraine, Build with Ukraine, Defence City расширяет возможности", - сказал он.

В частности, Шмыгаль призвал производителей локализовать цепи поставок, инвестировать в исследования и разработки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет достаточную мощность для производства продукции для фронта и на экспорт, - исполнительный директор NAUDI Гончаров

"Благодаря дронам создана так называемая Kill Zone - зона смерти, где враг не может двигаться без существенных потерь. Но надо еще больше системности. Поэтому строим Kill Web. Это означает видеть больше, принимать решения быстрее, поражать точнее. На каждом этапе новые разработки", - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, также Украина инвестирует в человеческий капитал.

"Имеем 25+ партнерств с образовательными учреждениями. Запускаем Хаб инноваций для молодежи. Будем формировать единую вертикаль инноваций "образование - наука - промышленность". Планируем активнее интегрировать бесценный опыт ветеранов в ОПК. Вместе построим силу, которая остановит агрессора", - добавил он.

Также читайте: Украина и Швеция будут совместно производить оборонную продукцию, - Шмыгаль

технологии (683) дроны (4502) Шмыгаль Денис (2830) война в Украине (5856)
Топ комментарии
+7
Всі іновації в сфері оборони цілковито завдяки небайдужим ГРОМАДЯНАМ та їх ініціативі.
Ваші тіко яйця по 17 та всілякі обіцянки-цяцянки в дусі Кварталу...
І ще міни, які не вибухають.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:57 Ответить
+3
що вже не "весільні дрони"?
показать весь комментарий
28.08.2025 16:56 Ответить
+3
Це добре, але навіщо позбулися потенційних дронарів віком до 22 рочків???
показать весь комментарий
28.08.2025 16:58 Ответить
що вже не "весільні дрони"?
показать весь комментарий
28.08.2025 16:56 Ответить
Всі іновації в сфері оборони цілковито завдяки небайдужим ГРОМАДЯНАМ та їх ініціативі.
Ваші тіко яйця по 17 та всілякі обіцянки-цяцянки в дусі Кварталу...
І ще міни, які не вибухають.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:57 Ответить
Це добре, але навіщо позбулися потенційних дронарів віком до 22 рочків???
показать весь комментарий
28.08.2025 16:58 Ответить
Аніжедєті, їм тільки бухати і дівок тягати. Тягати броню - нє.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:02 Ответить
о ..ахметовський холуйок шмигаль виповз..просратись зельоним поносом
показать весь комментарий
28.08.2025 16:59 Ответить
Поки Kill Zone між Херсоном і Миколаєвом, а на фронті чомусь цієї зони не має ! Я думаю, що настав час заткнутись Z-команді і робити практичні справи, а не язиком *******!
показать весь комментарий
28.08.2025 16:59 Ответить
3,14здло зелене
показать весь комментарий
28.08.2025 17:03 Ответить
На всіх потенційних дронарів дронів не напасешся!
показать весь комментарий
28.08.2025 17:04 Ответить
Ти то до цього яким чином, гнида воровита ахметовська?
показать весь комментарий
28.08.2025 17:05 Ответить
крал-врал 95
показать весь комментарий
28.08.2025 17:08 Ответить
Тут Берлінська нещодавна визнала що по дроновій темі все вже безнадійно просрано. А у цього все добре.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:15 Ответить
Який шлях ПРойшов кожен з оцих з ЄзеМАРОДЕРАТУ ? Оце рабське шмигаленятко мурло Азхмєтова- Єрмака =КРЕМЛЯ пропустило скрізь своє керування урядом раба Ахмєтки стільки такого!!!
Камишіна ( нічого окрім вивозу зерна не азробившого на посту МІНІСТРА СТРАТЕГІЧНИХ галузей...
міністра оборони з золотими яйцями...
міністра оборони з паспортом рашки ( зараз кишеньковий секретар ради безбезпеки Єрмака у США домовляються з таким же у козира-Трампа Стьопою Віткоффом мабуть про безпеку для сєбя ?

БОРДЕЛЬНЯ ЄРМАКА зараз думає тільки про своємайбутнє - більше ні про що. як модна було відправити Єрмак-Умєров й назвати це делкегаціє УКРАЇНИ на пермовини до США ... Та знайшли їм достойного неконстітуційного ВІТКОФФА, друга Трампа й Хйла - то що зараз вони претиратимуть?
показать весь комментарий
28.08.2025 17:24 Ответить
А ще скількох вже під слідством міністрів та замів Шмигаленятко відкерувало ними та перскочило в інше ПРикарманне відомство Єрмака - ну те саме з тими бувшими вже міністрами , котрих тусувався у кабміні САМ ЄРМАК!!!

БЛД КВАРТАЛ 95 сцена АНТИМАЙДАН на службі вже не ПРосто Яника а напряму КРЕМЛЯ - сцена КАБМІН уже весь не одними двома міністрами як це було за Шапокрада.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:28 Ответить
Маємо системний підхід, який охоплює всі етапи: фінансування → виробництво → тестування → інтеграція. Build in Ukraine, Build with Ukraine, Defence City розширює можливості", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3571037

И систематически на всех этапах пи*дим, пи*дим, пи*дим...
показать весь комментарий
28.08.2025 17:24 Ответить
Ляпнув що в воду перднув.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:31 Ответить
ЗЕбанаты
показать весь комментарий
28.08.2025 17:35 Ответить
Цікаво де це? Бо на карту глянути, то кацапня майже всюди просувається. І вже на Дніпропетровщині.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:45 Ответить
 
 