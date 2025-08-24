Украина и Швеция будут совместно производить оборонную продукцию, - Шмыгаль

Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории стран.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 23 августа, во время визита министра Пола Йонсона, было подписано письмо о намерениях между министерствами обороны Украины и Швеции.

"Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между нашими странами. Мы продолжим обмен технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники для усиления устойчивости и самодостаточности наших ОПК", - отметил Шмыгаль.

Известно, что Швеция присоединилась к инициативе PURL и выделению 486 млн долларов совместно с Норвегией и Данией.

"Представители украинской разведки проинформировали коллег об актуальной ситуации на поле боя и наших ключевых потребностях.



Отдельная тема - сотрудничество в сфере военной авиации, в частности обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями. Поблагодарил шведское правительство, в частности, за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ACS 890", - отметил министр обороны Украины.

В ближайшей перспективе сотрудничества - работа над инновациями, развитие совместных производств. Также стороны обсудили активизацию сотрудничества в сфере космических технологий.

