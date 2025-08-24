РУС
Новости ОПК Украины
Украина и Швеция будут совместно производить оборонную продукцию, - Шмыгаль

Швеция будет производить оборонную продукцию с Украиной Что известно

Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории стран.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 23 августа, во время визита министра Пола Йонсона, было подписано письмо о намерениях между министерствами обороны Украины и Швеции.

Также читайте: Украина готовит новые шаги по развитию боевой авиации со Швецией, - Зеленский

"Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между нашими странами. Мы продолжим обмен технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники для усиления устойчивости и самодостаточности наших ОПК", - отметил Шмыгаль.

Известно, что Швеция присоединилась к инициативе PURL и выделению 486 млн долларов совместно с Норвегией и Данией.

Читайте: Шмыгаль: Более 1,3 млн украинцев имеют статус ветеранов войны

"Представители украинской разведки проинформировали коллег об актуальной ситуации на поле боя и наших ключевых потребностях.

Отдельная тема - сотрудничество в сфере военной авиации, в частности обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями. Поблагодарил шведское правительство, в частности, за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ACS 890", - отметил министр обороны Украины.

В ближайшей перспективе сотрудничества - работа над инновациями, развитие совместных производств. Также стороны обсудили активизацию сотрудничества в сфере космических технологий.

Читайте: Швеция присоединится к "датской модели" закупок оружия для Украины

Швеция (1031) ОПК (193) Шмыгаль Денис (2821)
ще одна зельона гнида виповзла - ахметовський холуй шмигаль

сьогодні буде День Зельних Гнид в ефірі з потужними зельоними словесними поносами
24.08.2025 10:16 Ответить
Головне, щоб без отих, зеленського і аброхамій з купою прокладок!
Як заводи для снарядів!!!
24.08.2025 10:16 Ответить
Гомно в жопе не держится. Мели Емеля
24.08.2025 10:17 Ответить
и всё в будущем времени
24.08.2025 10:45 Ответить
Деньги утром, стулья вечером.© Ильф и Петров.
24.08.2025 11:06 Ответить
Вироблятимуть...а я думав що вже виробляють бо про це балакали ще два роки тому.
24.08.2025 11:13 Ответить
Остогидло читати---домовились,обговорили, плануємо,думаємо Одне базікання. Такі речі домовлюються в тиші,а параша узнає результати на полі бою. Квартал 95 думає,що болтовнею лохам принесуть перемогу.
24.08.2025 12:10 Ответить
В уьому повідомленні якось непоміченою залишилась фраза, що вказує на важливий етап в організації бойової роботи літаючих платформ на базі F-16 та Mirage-2000, а саме про передачу Швецією для України літаків ДРЛВУ ACS-890:

24.08.2025 13:31 Ответить
до них потрібні ще дальнобійні американські ракети повітря-повітря.

а так, да !
Швеція з населенням всього 10 млн. населення виробляє практично весь !!! спектр озброєнь - від Карла Густава до CV-90, Вісбі і Гріпена.

Швеція це європейський Ізраіль.
Хіба що ЯО не вистачає

.
24.08.2025 13:39 Ответить
 
 