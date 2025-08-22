РУС
Шмыгаль: Более 1,3 млн украинцев имеют статус ветеранов войны

зсу

Более 1,3 миллиона украинцев имеют статус ветеранов войны. Ветераны ВСУ продолжают делать важный вклад в обороноспособность Украины.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время выступления на во время во время международного ветеранского форума "Україна. Ветерани. Безпека", который состоялся в Киеве 22 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ветераны делают важный вклад в обороноспособность. Яркий пример - система DELTA. Это одна из самых инновационных украинских разработок. Помогают в разминировании Украины уже сейчас и будут одним из столпов восстановления и экономического роста в будущем", - рассказал глава оборонного ведомства.

Он отметил, что ветераны есть и будут ключевым элементом военного резерва, а также - в центре военно-патриотического воспитания, работы с молодежью, базовой общевойсковой подготовки студентов.

"Будем усиливать включение ветеранов в работу Центров национального сопротивления и привлекать к государственной службе", - сказал министр.

Кроме того, Минобороны вместе с Минветеранов работают над внедрением социального сопровождения военнослужащих в каждом подразделении ВСУ, чтобы упростить получение необходимых услуг и избавить их от лишних забот.

Автор: 

ветераны (1134) ВСУ (6859) Шмыгаль Денис (2819)
Топ комментарии
+6
Статус ухилянта цілком офіціально мають поліція (вони приймали присягу про захист держави) і багато інших категорій (прокурори і судді, військові пенсіонери) чого вони третій рік вештаються в тилу?
22.08.2025 21:36 Ответить
+4
Багато вас таких ... дуже багато
22.08.2025 21:31 Ответить
+2
Та до буя. Мусора, прокурори, інші силовики, військові пенси до 60 років, і т. д. Гадаю що більше їх аніж ветеранів.
22.08.2025 21:32 Ответить
А скільки мають статус ухилянта ???
22.08.2025 21:28 Ответить
Багато вас таких ... дуже багато
22.08.2025 21:31 Ответить
досить рахувати ветеранів, мобілізовуйте всіх
22.08.2025 21:34 Ответить
Так половина буде сзч і від того ще гірше стане.
22.08.2025 21:38 Ответить
але половина залишиться, а зараз кожну людину рахують в окопах
22.08.2025 21:39 Ответить
Прошу уточнити. Всіх це: поліція, футболісти, броньовані, з відстрочками, депутати та їхні діти разом із помічниками, сини куми брати тцкшників? Чи це простий народ який немає можливостей та звʼязків щоб уникнути мобілізації?
22.08.2025 22:25 Ответить
Та до буя. Мусора, прокурори, інші силовики, військові пенси до 60 років, і т. д. Гадаю що більше їх аніж ветеранів.
22.08.2025 21:32 Ответить
Статус ухилянта цілком офіціально мають поліція (вони приймали присягу про захист держави) і багато інших категорій (прокурори і судді, військові пенсіонери) чого вони третій рік вештаються в тилу?
22.08.2025 21:36 Ответить
Вони вже мають убд, навоювались у період 2017-2019 році десь на блокпосту під Краматорськом. Особисто знаю пару персонажів.
22.08.2025 22:00 Ответить
22.08.2025 22:01 Ответить
22.08.2025 21:30 Ответить
отже шось будуть робити з ветеранами, забагато
22.08.2025 21:31 Ответить
наприклад, новий податок від Гетьманцева (робоча назва) "На ветерана"
22.08.2025 21:39 Ответить
Блазень цілеспрямовано вибиває патріотів і ветеранів (вони за цього хероя ніколи не проголосують).
По цій же причині блазень не поспішає призивати молодь.
22.08.2025 21:48 Ответить
95 -тий Квартал не забули?
22.08.2025 21:33 Ответить
А скільки з них які купили просто цей статус? Я думаю не менше половини.
22.08.2025 21:35 Ответить
А ти чого не купив ???
А ну бігом до каси, купуй поки продають, бо потім пожалкуєш.
22.08.2025 21:39 Ответить
Звідки ти знаєш , що він не купив ?
Може це про себе він і написав ...?
22.08.2025 21:48 Ответить
раз мова зайшла за кількість - почнуть різать льготи, а то архі дфуя дармоїдів виявляється... це ж не прокурори з захмарними пенсіями, а якісь ветерани..
22.08.2025 21:44 Ответить
Пільги будуть урізати в будь якому випадку ! Україна не витягне стільки пільговиків і пенсіонерів
22.08.2025 21:54 Ответить
не з прокурорів, суддів, мусорів на пенсії..ми! Ветерани! Хоча, який я нах ветеран? буду ветераном якщо повернуся живим..
22.08.2025 21:56 Ответить
а скільки з них були на фронті хоча б один вихід?
22.08.2025 21:46 Ответить
У мене всі! знайомі МЧС-ники мають УБД. Ніхто на передку не був. Всі за гарний хабар начальству місяць "тушили" вогонь біля Харкова...
22.08.2025 22:12 Ответить
а статус зрадників та мародерів має лише ЗЕлено-ОПЗЖешна шобла, кубло якої на Банковій
22.08.2025 22:39 Ответить
 
 