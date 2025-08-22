Шмыгаль: Более 1,3 млн украинцев имеют статус ветеранов войны
Более 1,3 миллиона украинцев имеют статус ветеранов войны. Ветераны ВСУ продолжают делать важный вклад в обороноспособность Украины.
Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время выступления на во время во время международного ветеранского форума "Україна. Ветерани. Безпека", который состоялся в Киеве 22 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ветераны делают важный вклад в обороноспособность. Яркий пример - система DELTA. Это одна из самых инновационных украинских разработок. Помогают в разминировании Украины уже сейчас и будут одним из столпов восстановления и экономического роста в будущем", - рассказал глава оборонного ведомства.
Он отметил, что ветераны есть и будут ключевым элементом военного резерва, а также - в центре военно-патриотического воспитания, работы с молодежью, базовой общевойсковой подготовки студентов.
"Будем усиливать включение ветеранов в работу Центров национального сопротивления и привлекать к государственной службе", - сказал министр.
Кроме того, Минобороны вместе с Минветеранов работают над внедрением социального сопровождения военнослужащих в каждом подразделении ВСУ, чтобы упростить получение необходимых услуг и избавить их от лишних забот.
