УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8246 відвідувачів онлайн
Новини Допомога ветеранам
1 106 28

Шмигаль: Понад 1,3 млн українців мають статус ветеранів війни

зсу

Понад 1,3 мільйона українців мають статус ветеранів війни. Ветерани ЗСУ продовжують робити важливий внесок в обороноздатність України.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу на під час міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Безпека", який відбувся у Києві 22 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ветерани роблять важливий внесок в обороноздатність. Яскравий приклад - система DELTA. Це одна з найбільш інноваційних українських розробок. Допомагають в розмінуванні України вже зараз і будуть одним із стовпів відбудови й економічного зростання в майбутньому", - розповів очільник оборонного відомства.

Він зазначив, що ветерани є і будуть ключовим елементом військового резерву, а також - у центрі військово-патріотичного виховання, роботи з молоддю, базової загальновійськової підготовки студентів.

"Будемо посилювати включення ветеранів у роботу Центрів національного спротиву та залучати до державної служби", - сказав міністр.

Крім того, Міноборони разом з Мінветеранів працюють над впровадженням соціального супроводу військовослужбовців у кожному підрозділі ЗСУ, щоб спростити отримання необхідних послуг та позбавити їх зайвих турбот.

Дивіться також: МВС створило інформаційний портал для ветеранів та їхніх родин "Твоя підтримка". ВIДЕО

Автор: 

ветерани (1118) ЗСУ (7857) Шмигаль Денис (4779)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Багато вас таких ... дуже багато
показати весь коментар
22.08.2025 21:31 Відповісти
+6
Статус ухилянта цілком офіціально мають поліція (вони приймали присягу про захист держави) і багато інших категорій (прокурори і судді, військові пенсіонери) чого вони третій рік вештаються в тилу?
показати весь коментар
22.08.2025 21:36 Відповісти
+3
А скільки з них які купили просто цей статус? Я думаю не менше половини.
показати весь коментар
22.08.2025 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки мають статус ухилянта ???
показати весь коментар
22.08.2025 21:28 Відповісти
Багато вас таких ... дуже багато
показати весь коментар
22.08.2025 21:31 Відповісти
досить рахувати ветеранів, мобілізовуйте всіх
показати весь коментар
22.08.2025 21:34 Відповісти
Так половина буде сзч і від того ще гірше стане.
показати весь коментар
22.08.2025 21:38 Відповісти
але половина залишиться, а зараз кожну людину рахують в окопах
показати весь коментар
22.08.2025 21:39 Відповісти
Прошу уточнити. Всіх це: поліція, футболісти, броньовані, з відстрочками, депутати та їхні діти разом із помічниками, сини куми брати тцкшників? Чи це простий народ який немає можливостей та звʼязків щоб уникнути мобілізації?
показати весь коментар
22.08.2025 22:25 Відповісти
Та до буя. Мусора, прокурори, інші силовики, військові пенси до 60 років, і т. д. Гадаю що більше їх аніж ветеранів.
показати весь коментар
22.08.2025 21:32 Відповісти
Статус ухилянта цілком офіціально мають поліція (вони приймали присягу про захист держави) і багато інших категорій (прокурори і судді, військові пенсіонери) чого вони третій рік вештаються в тилу?
показати весь коментар
22.08.2025 21:36 Відповісти
Вони вже мають убд, навоювались у період 2017-2019 році десь на блокпосту під Краматорськом. Особисто знаю пару персонажів.
показати весь коментар
22.08.2025 22:00 Відповісти
А тобі хто не давав ???
показати весь коментар
22.08.2025 23:17 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 22:01 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 21:30 Відповісти
отже шось будуть робити з ветеранами, забагато
показати весь коментар
22.08.2025 21:31 Відповісти
наприклад, новий податок від Гетьманцева (робоча назва) "На ветерана"
показати весь коментар
22.08.2025 21:39 Відповісти
Блазень цілеспрямовано вибиває патріотів і ветеранів (вони за цього хероя ніколи не проголосують).
По цій же причині блазень не поспішає призивати молодь.
показати весь коментар
22.08.2025 21:48 Відповісти
95 -тий Квартал не забули?
показати весь коментар
22.08.2025 21:33 Відповісти
А скільки з них які купили просто цей статус? Я думаю не менше половини.
показати весь коментар
22.08.2025 21:35 Відповісти
А ти чого не купив ???
А ну бігом до каси, купуй поки продають, бо потім пожалкуєш.
показати весь коментар
22.08.2025 21:39 Відповісти
Звідки ти знаєш , що він не купив ?
Може це про себе він і написав ...?
показати весь коментар
22.08.2025 21:48 Відповісти
Так піди і ти купи.
Ти ж знаєш шо можна купити.
показати весь коментар
22.08.2025 23:16 Відповісти
раз мова зайшла за кількість - почнуть різать льготи, а то архі дфуя дармоїдів виявляється... це ж не прокурори з захмарними пенсіями, а якісь ветерани..
показати весь коментар
22.08.2025 21:44 Відповісти
Пільги будуть урізати в будь якому випадку ! Україна не витягне стільки пільговиків і пенсіонерів
показати весь коментар
22.08.2025 21:54 Відповісти
не з прокурорів, суддів, мусорів на пенсії..ми! Ветерани! Хоча, який я нах ветеран? буду ветераном якщо повернуся живим..
показати весь коментар
22.08.2025 21:56 Відповісти
а скільки з них були на фронті хоча б один вихід?
показати весь коментар
22.08.2025 21:46 Відповісти
У мене всі! знайомі МЧС-ники мають УБД. Ніхто на передку не був. Всі за гарний хабар начальству місяць "тушили" вогонь біля Харкова...
показати весь коментар
22.08.2025 22:12 Відповісти
А чого ж ти хоча би не в МЧС ???
І да кацапе відкрию тобі сєкрєт полішинеля - В УКРАИНЕ НЕТ МЧС.
показати весь коментар
22.08.2025 23:19 Відповісти
Пам'ятаю в совку тих ветеранів і чорнобильців. Купа липових, а зараз ...мільйон! З гаком. А ТЦК полює. І це ж - мама дарагая -пільги.
показати весь коментар
22.08.2025 23:29 Відповісти
а статус зрадників та мародерів має лише ЗЕлено-ОПЗЖешна шобла, кубло якої на Банковій
показати весь коментар
22.08.2025 22:39 Відповісти
 
 