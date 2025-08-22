Шмигаль: Понад 1,3 млн українців мають статус ветеранів війни
Понад 1,3 мільйона українців мають статус ветеранів війни. Ветерани ЗСУ продовжують робити важливий внесок в обороноздатність України.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу на під час міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Безпека", який відбувся у Києві 22 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ветерани роблять важливий внесок в обороноздатність. Яскравий приклад - система DELTA. Це одна з найбільш інноваційних українських розробок. Допомагають в розмінуванні України вже зараз і будуть одним із стовпів відбудови й економічного зростання в майбутньому", - розповів очільник оборонного відомства.
Він зазначив, що ветерани є і будуть ключовим елементом військового резерву, а також - у центрі військово-патріотичного виховання, роботи з молоддю, базової загальновійськової підготовки студентів.
"Будемо посилювати включення ветеранів у роботу Центрів національного спротиву та залучати до державної служби", - сказав міністр.
Крім того, Міноборони разом з Мінветеранів працюють над впровадженням соціального супроводу військовослужбовців у кожному підрозділі ЗСУ, щоб спростити отримання необхідних послуг та позбавити їх зайвих турбот.
