МВС створило інформаційний портал для ветеранів та їхніх родин "Твоя підтримка". ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ створило портал "Твоя підтримка" - єдиний інформаційний ресурс для ветеранів, постраждалих працівників системи МВС, звільнених з полону та їхніх родин.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей ресурс - наш спільний крок до нової якості підтримки. Чітке розуміння процесів - покрокові маршрути та розʼяснення: реабілітація, лікування, протезування, психологічна допомога, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіта, спорт, база рапортів та заяв - усе в одному місці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ключовим інструментом є електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послугу - без барʼєрів і затримок.

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"Це про простоту, доступність і повагу. Бо ветеран не має витрачати час на бюрократію. Його час - на відновлення життя. Ми вже зібрали. Ми вже впорядкували", - додав Клименко.