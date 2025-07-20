У МВС запроваджують інститут помічників з ветеранської політики
Міністерство внутрішніх справ запроваджує у своїх підрозділах інститут помічників з питань ветеранської політики.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин.
Як зазначається, такий співробітник буде комунікувати безпосередньо зі своїми побратимами з регіонів, державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Це та людина, яка буде знати ветеранів в регіоні, а ветерани будуть знати його.
Фінашин зауважив, що після повернення військових необхідно забезпечити відповідну адаптацію та організувати робоче місце.
"Я би хотів, щоби, коли прийшов на роботу, був би таким самим колегою, як інші. Це має бути особа, яка має гідний соціально-економічний статус, якого поважають в суспільстві, якого цінує держава", - наголосив радник.
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По логике надо было вместо этих новых кормушек просто отправить целевые деньги в социалку и толк бы был и экономия финансов.