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Новини Допомога ветеранам
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У МВС запроваджують інститут помічників з ветеранської політики

Помічники з ветеранської політики з’являться у МВС

Міністерство внутрішніх справ запроваджує у своїх підрозділах інститут помічників з питань ветеранської політики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин.

Як зазначається, такий співробітник буде комунікувати безпосередньо зі своїми побратимами з регіонів, державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Це та людина, яка буде знати ветеранів в регіоні, а ветерани будуть знати його.

Фінашин зауважив, що після повернення військових необхідно забезпечити відповідну адаптацію та організувати робоче місце.

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"Я би хотів, щоби, коли прийшов на роботу, був би таким самим колегою, як інші. Це має бути особа, яка має гідний соціально-економічний статус, якого поважають в суспільстві, якого цінує держава", - наголосив радник.

Автор: 

ветерани (1104) МВС (3526)


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Топ коментарі
+7
треба забронювати підрослих родичів та платоспроможних??
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20.07.2025 11:18 Відповісти
+6
Очредная бесполезная должность решалы для своих кумов сватов братьев😎
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20.07.2025 11:26 Відповісти
+4
Угу, відберуть блага у покурорів та віддадуть ветеранам?
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20.07.2025 11:26 Відповісти
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треба забронювати підрослих родичів та платоспроможних??
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20.07.2025 11:18 Відповісти
мальчики имеют право защищать свою жизнь любым доступным способом и ничем они в это мне ограничены им не нужно идти защищать своих детей и жён потому что у них их ещё нет!
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20.07.2025 11:37 Відповісти
у нас чинуш і службовців та їх родичів ,інших мажорів більше 2 млн,чому ти їх не агітуєш??чи буряти за ними не прийдуть??сайти вище перерахованих по їнших адресах,гугл в допомогу,чи то другое???
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20.07.2025 11:48 Відповісти
У нас "чинуші і службовці та їх родичі ,інши мажори" впевнені, що з бурятами, та іншими "рускімі" вони (чинуші та ін.) "парєшают". "Кейс Сальдо" надихає...
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20.07.2025 12:05 Відповісти
Очредная бесполезная должность решалы для своих кумов сватов братьев😎
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20.07.2025 11:26 Відповісти
Угу, відберуть блага у покурорів та віддадуть ветеранам?
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20.07.2025 11:26 Відповісти
Краще нехай питаннями ветеранської політики займається окреме новостворене міністерство, де керівниками будуть самі ветерани а не ментовська карально-регулююча номенклатура. Я б задовольнився щоб ветеранами піклувалися, рахували, та проводили психологічні співбесіди гарні інтелігентні дівчата з міністерства культури, а не мракобіси з МВС.
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20.07.2025 11:29 Відповісти
У нас же есть целое "министерство ветеранов"... Почему бы им не заниматься всеми этими делами? Или это и есть обещанное "сокращение гос.расходов", путем создания еще каких-то не понятных должностей?
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20.07.2025 11:30 Відповісти
Ще не всю зелену погань прилаштували до кормушки?
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20.07.2025 11:35 Відповісти
Рекспексфекс🤑
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20.07.2025 11:46 Відповісти
Создают кучу ветеранских министерств и организаций а обученных специалистов соцслужб массово увольняют.
По логике надо было вместо этих новых кормушек просто отправить целевые деньги в социалку и толк бы был и экономия финансов.
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20.07.2025 11:48 Відповісти
влаштування чергових дармоїдів і паразитів на утримання українського народу в часі війни,щоб відтягнути гроші держави для ЗСУ .Диверсанти , працють не покладаючи рук,над пограбуванням державного бюджету.
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20.07.2025 11:49 Відповісти
Треба міністерство підтримки прокурорів-інвалідів терміново!
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20.07.2025 11:54 Відповісти
 
 