У МВС запроваджують інститут помічників з ветеранської політики

Міністерство внутрішніх справ запроваджує у своїх підрозділах інститут помічників з питань ветеранської політики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин.



Як зазначається, такий співробітник буде комунікувати безпосередньо зі своїми побратимами з регіонів, державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Це та людина, яка буде знати ветеранів в регіоні, а ветерани будуть знати його.



Фінашин зауважив, що після повернення військових необхідно забезпечити відповідну адаптацію та організувати робоче місце.

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"Я би хотів, щоби, коли прийшов на роботу, був би таким самим колегою, як інші. Це має бути особа, яка має гідний соціально-економічний статус, якого поважають в суспільстві, якого цінує держава", - наголосив радник.