УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10536 відвідувачів онлайн
Новини Розформування Мінветеранів
473 17

Мінветеранів залишиться окремою структурою. Ветерани – це пріоритет, - Свириденко

Свириденко відповіла чи розформують Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів не об’єднуватимуть із соціальним блоком уряду. Під час війни це було б політично неправильно.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, хоча функціонал міністерства має ознаки соціальної політики, об’єднання цих напрямів під час війни було б "політично неправильним".

"Я думаю, що більшість з нас розуміють, що це соціальна політика. Але політично це неправильно –– під час війни об'єднувати з іншим Міністерством, тому що ветерани для нас це абсолютний пріоритет, а також політика щодо захисників.", - пояснила Свириденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін зробив е-посвідчення основним документом для підтвердження статусу ветерана. Паперовий документ видаватимуть на вимогу

Раніше міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що розмови про можливе розформування Мінветеранів - це чутки.

Автор: 

ветерани (1102) Міністерство у справах ветеранів (307) Свириденко Юлія (372)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Приоритет в чем? В содержании 700 грн., раненным, выведенным за штат? В поиске родными и близкими денег на их операции?
показати весь коментар
18.07.2025 20:05 Відповісти
+6
..., сказала чергова корабельна сосна))
показати весь коментар
18.07.2025 19:52 Відповісти
+5
Ну, я бачу, піпець Україні.... На жаль(((((
показати весь коментар
18.07.2025 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..., сказала чергова корабельна сосна))
показати весь коментар
18.07.2025 19:52 Відповісти
Ну, я бачу, піпець Україні.... На жаль(((((
показати весь коментар
18.07.2025 19:53 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2025 20:03 Відповісти
Велике крадівництво триває: тепер Херсонщина
https://www.youtube.com/watch?v=FD-QJbeOGc0&t=5s
показати весь коментар
18.07.2025 19:54 Відповісти
Так! 0,0000000000000000001% від всього вже вкраденого за 6 останніх років. А зебілам і досі не збагнути причинно-наслідкові зв'язки вибору 2019 із сьогоденням.
показати весь коментар
18.07.2025 20:01 Відповісти
шо ?!

хто пустив "шептуна" по хаті - КАЖІТЬ !!!
показати весь коментар
18.07.2025 19:59 Відповісти
зелена мразота "боїться" ветеранів, тільки це їх не спасе; відповідь буде за все: мобілізація, демобілізація, кража на ЗСУ, то є- нехай чекають!!!
показати весь коментар
18.07.2025 20:01 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2025 20:04 Відповісти
Приоритет в чем? В содержании 700 грн., раненным, выведенным за штат? В поиске родными и близкими денег на их операции?
показати весь коментар
18.07.2025 20:05 Відповісти
Ти навіть приблизно не знаєш, коли та за яких умов виведений поза штат боєць починає отримувати 700-800 грн.
Якщо коротко - то через 2 місяці після того як він перестав надсилати папірці, що він лікується, або в лікарняній відпустці, або на реабілітації, або знаходиться в в/ч.
Просто не треба пройобувати і все буде гаразд по грошам.
показати весь коментар
18.07.2025 21:50 Відповісти
Ветераны? Это которым 700 грн в месяц платят и увольнятся из армии не дают?
показати весь коментар
18.07.2025 20:07 Відповісти
Ага... 100500...
Вірніше списання коштів на ветеранах...
показати весь коментар
18.07.2025 20:12 Відповісти
ЗеКончіта....
показати весь коментар
18.07.2025 20:12 Відповісти
А МінАнрополітики, для чого місять з Мінекономіки??
Щоб до осені, розвалити всю систему життєзабезпечення України???
Кругова безвідповідальність, осіб, що зеленським призначені, до системи органів державного управління!!
Регламент КМУ і ККУ, це не одне і теж!
показати весь коментар
18.07.2025 21:10 Відповісти
Нахрен непотрібне Міністерство - отримують величезні зарплати і ніхрена не роблять, дармоїди!
показати весь коментар
18.07.2025 21:11 Відповісти
Чергова -"словоблудна брехлива зе-гнида"
показати весь коментар
18.07.2025 21:32 Відповісти
 
 