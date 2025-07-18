Мінветеранів залишиться окремою структурою. Ветерани – це пріоритет, - Свириденко
Міністерство у справах ветеранів не об’єднуватимуть із соціальним блоком уряду. Під час війни це було б політично неправильно.
Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, хоча функціонал міністерства має ознаки соціальної політики, об’єднання цих напрямів під час війни було б "політично неправильним".
"Я думаю, що більшість з нас розуміють, що це соціальна політика. Але політично це неправильно –– під час війни об'єднувати з іншим Міністерством, тому що ветерани для нас це абсолютний пріоритет, а також політика щодо захисників.", - пояснила Свириденко.
Раніше міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що розмови про можливе розформування Мінветеранів - це чутки.
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хто пустив "шептуна" по хаті - КАЖІТЬ !!!
Якщо коротко - то через 2 місяці після того як він перестав надсилати папірці, що він лікується, або в лікарняній відпустці, або на реабілітації, або знаходиться в в/ч.
Просто не треба пройобувати і все буде гаразд по грошам.
Вірніше списання коштів на ветеранах...
Щоб до осені, розвалити всю систему життєзабезпечення України???
Кругова безвідповідальність, осіб, що зеленським призначені, до системи органів державного управління!!
Регламент КМУ і ККУ, це не одне і теж!