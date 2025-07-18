Мінветеранів залишиться окремою структурою. Ветерани – це пріоритет, - Свириденко

Міністерство у справах ветеранів не об’єднуватимуть із соціальним блоком уряду. Під час війни це було б політично неправильно.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, хоча функціонал міністерства має ознаки соціальної політики, об’єднання цих напрямів під час війни було б "політично неправильним".

"Я думаю, що більшість з нас розуміють, що це соціальна політика. Але політично це неправильно –– під час війни об'єднувати з іншим Міністерством, тому що ветерани для нас це абсолютний пріоритет, а також політика щодо захисників.", - пояснила Свириденко.

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Раніше міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що розмови про можливе розформування Мінветеранів - це чутки.