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Новости Расформирование Минветеранов
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Минветеранов останется отдельной структурой. Ветераны - это приоритет, - Свириденко

Свириденко ответила, расформируют ли Минветеранов

Министерство по делам ветеранов не будут объединять с социальным блоком правительства. Во время войны это было бы политически неправильно.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, хотя функционал министерства имеет признаки социальной политики, объединение этих направлений во время войны было бы "политически неправильным".

"Я думаю, что большинство из нас понимают, что это социальная политика. Но политически это неправильно - во время войны объединять с другим Министерством, потому что ветераны для нас это абсолютный приоритет, а также политика в отношении защитников", - пояснила Свириденко.

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Ранее министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова заявила, что разговоры о возможном расформировании Минветеранов - это слухи.

Автор: 

ветераны (1123) Министерство по делам ветеранов (233) Свириденко Юлия (161)


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Топ комментарии
+9
Приоритет в чем? В содержании 700 грн., раненным, выведенным за штат? В поиске родными и близкими денег на их операции?
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18.07.2025 20:05 Ответить
+6
..., сказала чергова корабельна сосна))
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18.07.2025 19:52 Ответить
+5
Ну, я бачу, піпець Україні.... На жаль(((((
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18.07.2025 19:53 Ответить
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..., сказала чергова корабельна сосна))
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18.07.2025 19:52 Ответить
Ну, я бачу, піпець Україні.... На жаль(((((
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18.07.2025 19:53 Ответить
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18.07.2025 20:03 Ответить
Велике крадівництво триває: тепер Херсонщина
https://www.youtube.com/watch?v=FD-QJbeOGc0&t=5s
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18.07.2025 19:54 Ответить
Так! 0,0000000000000000001% від всього вже вкраденого за 6 останніх років. А зебілам і досі не збагнути причинно-наслідкові зв'язки вибору 2019 із сьогоденням.
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18.07.2025 20:01 Ответить
шо ?!

хто пустив "шептуна" по хаті - КАЖІТЬ !!!
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18.07.2025 19:59 Ответить
зелена мразота "боїться" ветеранів, тільки це їх не спасе; відповідь буде за все: мобілізація, демобілізація, кража на ЗСУ, то є- нехай чекають!!!
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18.07.2025 20:01 Ответить
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18.07.2025 20:04 Ответить
Приоритет в чем? В содержании 700 грн., раненным, выведенным за штат? В поиске родными и близкими денег на их операции?
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18.07.2025 20:05 Ответить
Ветераны? Это которым 700 грн в месяц платят и увольнятся из армии не дают?
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18.07.2025 20:07 Ответить
Ага... 100500...
Вірніше списання коштів на ветеранах...
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18.07.2025 20:12 Ответить
ЗеКончіта....
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18.07.2025 20:12 Ответить
А МінАнрополітики, для чого місять з Мінекономіки??
Щоб до осені, розвалити всю систему життєзабезпечення України???
Кругова безвідповідальність, осіб, що зеленським призначені, до системи органів державного управління!!
Регламент КМУ і ККУ, це не одне і теж!
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18.07.2025 21:10 Ответить
Нахрен непотрібне Міністерство - отримують величезні зарплати і ніхрена не роблять, дармоїди!
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18.07.2025 21:11 Ответить
 
 