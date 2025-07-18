Минветеранов останется отдельной структурой. Ветераны - это приоритет, - Свириденко

Министерство по делам ветеранов не будут объединять с социальным блоком правительства. Во время войны это было бы политически неправильно.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, хотя функционал министерства имеет признаки социальной политики, объединение этих направлений во время войны было бы "политически неправильным".

"Я думаю, что большинство из нас понимают, что это социальная политика. Но политически это неправильно - во время войны объединять с другим Министерством, потому что ветераны для нас это абсолютный приоритет, а также политика в отношении защитников", - пояснила Свириденко.

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Ранее министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова заявила, что разговоры о возможном расформировании Минветеранов - это слухи.