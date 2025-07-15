Информация о расформировании Минветеранов - это слухи, - Калмыкова

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова заявила, что разговоры о возможном расформировании Минветеранов - это слухи.

Об этом она рассказала в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Создание Министерства по делам ветеранов адвокатировали сами ветераны. Для сообщества, с одной стороны, это тот орган, к которому они приходят со всеми проблемами, независимо от того, где они возникли, а с другой стороны, это символ того, что они заметны, и что их определяют как граждан с отдельным статусом. Поскольку ветераны - это большая часть нашего общества, нам необходимо больше обращать внимания на то, какие потребности у людей, которые больше всего вложились в страну", - пояснила она.

На уточняющий вопрос, в контексте кадровых ротаций в правительстве обсуждается расформирование Минветеранов, министр ответила, что это слухи.

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"Министерство должно работать как координатор. Потому что ветеранская политика сквозная. Ветераны приходят в системы здравоохранения, образования, экономики, культуры, и должен быть тот координирующий орган, который понимает потребность, запросы, и может их адресовать другим центральным органам, и направить формирование политик таким образом, чтобы интерес ветерана был учтен. Я считаю, что это для нашей страны, для наших реалий, для наших ресурсов наиболее оптимальный вариант", - добавила Калмыкова.

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