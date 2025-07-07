В Україні посилили вимоги до отримувачів грантів від ветеранського фонду. Що змінилося?

Кабінет Міністрів уніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій Міністерства у справах ветеранів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, встановлено обмеження для участі в конкурсних відборах осіб, які вже отримували бюджетні гранти від Українського ветеранського фонду, проте з деякими винятками.

Серед них є, зокрема, випадок подання заяви на участь у конкурсному відборі не раніше ніж через три роки з моменту затвердження підсумкового звіту про виконання договору про надання бюджетного гранту, який вони отримали.

Також серед винятків – взяття участі у конкурсному відборі проєкту за напрямом, не пов’язаним з напрямом, за яким уже реалізований проєкт за рахунок отриманого від Українського ветеранського фонду бюджетного гранту.

Окрім того, посилено вимоги до громадських об'єднань, що претендують на отримання бюджетних грантів від Українського ветеранського фонду, у можливості отримання бюджетного гранту виключно громадськими об'єднаннями, в яких керівником або членом колегіального виконавчого органу є ветеран або член сім'ї ветерана.

Як повідомлялося, в середині травня Кабінет Міністрів офіційно визнав електронне посвідчення ветерана визнано основним документом, що підтверджує відповідний статус.

У жовтні 2024 року Верховна Рада внесла зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового. Тепер це рішення імплементував уряд.

До цього статус основного документа має паперове посвідчення. І лише після його отримання, за бажанням ветерана, можна було сформувати електронне посвідчення – е-Посвідчення ветерана у "Дії".