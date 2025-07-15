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Новини Розформування Мінветеранів
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Інформація про розформування Мінветеранів - це чутки, - Калмикова

Чи розформують Мінветеранів. Калмикова дала відповідь

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що розмови про можливе розформування Мінветеранів - це чутки.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Створення Міністерства у справах ветеранів адвокували самі ветерани. Для спільноти, з одного боку, це той орган, до якого вони приходять з усіма проблемами, незалежно від того, де вони виникли, а з іншого боку, це символ того, що вони помітні, і що їх визначають як громадян з окремим статусом. Оскільки ветерани – це велика частина нашого суспільства, нам необхідно більше звертати уваги на те, які потреби в людей, що найбільше вклалися в країну", - пояснила вона.

На уточнююче запитання, чи в контексті кадрових ротацій в уряді обговорюється розформування Мінветеранів, міністр відповіла, що це чутки.

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"Міністерство має працювати як координатор. Тому що ветеранська політика наскрізна. Ветерани приходять в системи охорони здоров'я, освіти, економіки, культури, і має бути той координуючий орган, який розуміє потребу, запити, і може їх адресувати іншим центральним органам, і спрямувати формування політик таким чином, щоб інтерес ветерана був врахований. Я вважаю, що це для нашої країни, для наших реалій, для наших ресурсів найбільш оптимальний варіант", - додала Калмикова.

Також читайте: В Україні посилили вимоги до отримувачів грантів від ветеранського фонду. Що змінилося?

Автор: 

Міністерство у справах ветеранів (306) Калмикова Наталія (31)


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Зелені гниди запросто можуть об'єднати Мінветеранів та Міністерство молоді та спорту і додати Міністерство культури та Міністрество освіти - бо на це все зелені ворюги плювати хотіли - вкрасти нічого, геморой один....
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15.07.2025 11:37 Відповісти
Треба не розформовувати, а розганяти цих нікчем які жодним чином не допомогають ветеранам.
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15.07.2025 11:37 Відповісти
А що путнього Наташа зробила на посаді?
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15.07.2025 11:38 Відповісти
Призначенка єлдака, чи якоїсь іншої зеленої шушери. Тому очікувати чогось позитивного не доводиться.
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15.07.2025 11:44 Відповісти
"А що путнього Наташа зробила на посаді?"

Все написано:
"розуміє потребу, запити, і може їх адресувати іншим"
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15.07.2025 13:49 Відповісти
Потужно
Сколько лет/месяцев останется до вывески "мы Вас туда не посылали"
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15.07.2025 11:45 Відповісти
Міністерство ветеранів,міністерство єдності,вони більше проживають ніж щось роблять.Треба ще міністерство потужності,міністерство прокурорів-інвалідів,міністерство суддів-пенсионерів і міністерство найдосвідченності найвеличнішого.
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15.07.2025 12:03 Відповісти
Все до чого торкається слугі народу, а також т.в.о.президента зеленський все руйнується. Зеленський подай у відставку та іди до біса разом зі своїми дуженадпотужнимименеджерами. пройдисвіти
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15.07.2025 12:05 Відповісти
 
 