Інформація про розформування Мінветеранів - це чутки, - Калмикова

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що розмови про можливе розформування Мінветеранів - це чутки.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Створення Міністерства у справах ветеранів адвокували самі ветерани. Для спільноти, з одного боку, це той орган, до якого вони приходять з усіма проблемами, незалежно від того, де вони виникли, а з іншого боку, це символ того, що вони помітні, і що їх визначають як громадян з окремим статусом. Оскільки ветерани – це велика частина нашого суспільства, нам необхідно більше звертати уваги на те, які потреби в людей, що найбільше вклалися в країну", - пояснила вона.

На уточнююче запитання, чи в контексті кадрових ротацій в уряді обговорюється розформування Мінветеранів, міністр відповіла, що це чутки.

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"Міністерство має працювати як координатор. Тому що ветеранська політика наскрізна. Ветерани приходять в системи охорони здоров'я, освіти, економіки, культури, і має бути той координуючий орган, який розуміє потребу, запити, і може їх адресувати іншим центральним органам, і спрямувати формування політик таким чином, щоб інтерес ветерана був врахований. Я вважаю, що це для нашої країни, для наших реалій, для наших ресурсів найбільш оптимальний варіант", - додала Калмикова.

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