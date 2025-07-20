В МВД вводят институт помощников по ветеранской политике

Министерство внутренних дел вводит в своих подразделениях институт помощников по вопросам ветеранской политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Министра внутренних дел по вопросам ветеранской политики Дмитрий Финашин.



Как отмечается, такой сотрудник будет коммуницировать непосредственно со своими побратимами из регионов, государственными учреждениями, органами местного самоуправления, общественными организациями. Это тот человек, который будет знать ветеранов в регионе, а ветераны будут знать его.



Финашин отметил, что после возвращения военных необходимо обеспечить соответствующую адаптацию и организовать рабочее место.

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"Я бы хотел, чтобы, когда пришел на работу, был бы таким же коллегой, как другие. Это должен быть человек, который имеет достойный социально-экономический статус, которого уважают в обществе, которого ценит государство", - подчеркнул советник.