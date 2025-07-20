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Новости Помощь ветеранам от бизнеса
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В МВД вводят институт помощников по ветеранской политике

Помощники по ветеранской политике появятся в МВД

Министерство внутренних дел вводит в своих подразделениях институт помощников по вопросам ветеранской политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник Министра внутренних дел по вопросам ветеранской политики Дмитрий Финашин.

Как отмечается, такой сотрудник будет коммуницировать непосредственно со своими побратимами из регионов, государственными учреждениями, органами местного самоуправления, общественными организациями. Это тот человек, который будет знать ветеранов в регионе, а ветераны будут знать его.

Финашин отметил, что после возвращения военных необходимо обеспечить соответствующую адаптацию и организовать рабочее место.

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"Я бы хотел, чтобы, когда пришел на работу, был бы таким же коллегой, как другие. Это должен быть человек, который имеет достойный социально-экономический статус, которого уважают в обществе, которого ценит государство", - подчеркнул советник.

Автор: 

ветераны (1124) МВД (9337)


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Топ комментарии
+9
треба забронювати підрослих родичів та платоспроможних??
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20.07.2025 11:18 Ответить
+7
Очредная бесполезная должность решалы для своих кумов сватов братьев😎
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20.07.2025 11:26 Ответить
+5
У нас же есть целое "министерство ветеранов"... Почему бы им не заниматься всеми этими делами? Или это и есть обещанное "сокращение гос.расходов", путем создания еще каких-то не понятных должностей?
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20.07.2025 11:30 Ответить
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треба забронювати підрослих родичів та платоспроможних??
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20.07.2025 11:18 Ответить
мальчики имеют право защищать свою жизнь любым доступным способом и ничем они в это мне ограничены им не нужно идти защищать своих детей и жён потому что у них их ещё нет!
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20.07.2025 11:37 Ответить
у нас чинуш і службовців та їх родичів ,інших мажорів більше 2 млн,чому ти їх не агітуєш??чи буряти за ними не прийдуть??сайти вище перерахованих по їнших адресах,гугл в допомогу,чи то другое???
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20.07.2025 11:48 Ответить
У нас "чинуші і службовці та їх родичі ,інши мажори" впевнені, що з бурятами, та іншими "рускімі" вони (чинуші та ін.) "парєшают". "Кейс Сальдо" надихає...
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20.07.2025 12:05 Ответить
Це кацапський новорег. Одну фразу до всіх тем кидає.
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20.07.2025 12:17 Ответить
Очредная бесполезная должность решалы для своих кумов сватов братьев😎
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20.07.2025 11:26 Ответить
Угу, відберуть блага у покурорів та віддадуть ветеранам?
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20.07.2025 11:26 Ответить
Краще нехай питаннями ветеранської політики займається окреме новостворене міністерство, де керівниками будуть самі ветерани а не ментовська карально-регулююча номенклатура. Я б задовольнився щоб ветеранами піклувалися, рахували, та проводили психологічні співбесіди гарні інтелігентні дівчата з міністерства культури, а не мракобіси з МВС.
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20.07.2025 11:29 Ответить
У нас же есть целое "министерство ветеранов"... Почему бы им не заниматься всеми этими делами? Или это и есть обещанное "сокращение гос.расходов", путем создания еще каких-то не понятных должностей?
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20.07.2025 11:30 Ответить
Ще не всю зелену погань прилаштували до кормушки?
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20.07.2025 11:35 Ответить
Рекспексфекс🤑
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20.07.2025 11:46 Ответить
Создают кучу ветеранских министерств и организаций а обученных специалистов соцслужб массово увольняют.
По логике надо было вместо этих новых кормушек просто отправить целевые деньги в социалку и толк бы был и экономия финансов.
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20.07.2025 11:48 Ответить
влаштування чергових дармоїдів і паразитів на утримання українського народу в часі війни,щоб відтягнути гроші держави для ЗСУ .Диверсанти , працють не покладаючи рук,над пограбуванням державного бюджету.
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20.07.2025 11:49 Ответить
Треба міністерство підтримки прокурорів-інвалідів терміново!
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20.07.2025 11:54 Ответить
І поліцаї тоже хочуть бути няньками для ветеранів
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20.07.2025 12:14 Ответить
Срочно набрать 20к "помощников", министерство по делам ветеранов и ТЦК(вроде как еще и СП) не поспевают.
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20.07.2025 12:17 Ответить
Тю..а соцстрах розформують? Бо там такі працівники вже є..
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20.07.2025 12:19 Ответить
 
 