МВД создало информационный портал для ветеранов и их семей "Твоя поддержка". ВИДЕО

Министерство внутренних дел создало портал "Твоя поддержка" - единый информационный ресурс для ветеранов, пострадавших работников системы МВД, освобожденных из плена и их семей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Этот ресурс - наш общий шаг к новому качеству поддержки. Четкое понимание процессов - пошаговые маршруты и разъяснения: реабилитация, лечение, протезирование, психологическая помощь, восстановление документов, выплаты, трудоустройство, образование, спорт, база рапортов и заявлений - все в одном месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым инструментом является электронный кабинет, в котором можно удобно подать заявление, отследить запрос, заказать услугу - без барьеров и задержек.

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"Это о простоте, доступности и уважении. Потому что ветеран не должен тратить время на бюрократию. Его время - на восстановление жизни. Мы уже собрали. Мы уже упорядочили", - добавил Клименко.