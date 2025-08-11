Украина готовит новые шаги по развитию боевой авиации со Швецией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что Украина и Швеция готовит новые шаги по "развитию боевой авиации".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Почти круглосуточно в эти дни мы говорим со всеми, кто уважает международное право. Будут еще встречи, будут еще контакты. Только за этот день я говорил с Премьер-министром Швеции, с Президентом Казахстана, с Президентом Азербайджана. Также мы говорили с Президентом Франции. Четкая поддержка нашей независимости, нашего суверенитета, территориальной целостности Украины. Надо как можно быстрее завершить войну честным миром. Честный мир нужен. Четкая поддержка того, что все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины. Так же, как это должно быть и в отношении каждого другого независимого государства. Всех надо уважать. Спасибо всем, кто именно на такой позиции вместе с Украиной", - рассказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что готовятся новые шаги в развитии нашей украинской боевой авиации - это может быть сильный проект на десятилетия.