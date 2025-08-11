РУС
Новости Бои на Сумщине
3 450 50

Зеленский после доклада Сырского: Продолжаем вытеснять российские силы с нашей земли, есть нужные результаты

зеленский, сырский

В воскресенье, 10 августа, президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского, в частности относительно боевых действий на Сумщине.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был доклад Главкома Александра Сырского. В том числе относительно Сумщины. Продолжаем вытеснять российские силы с нашей земли. Есть нужные результаты. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые защищают Украину, - нашу Сумскую, Харьковскую, нашу Донецкую, Луганскую, наше Запорожье, нашу, нашу Херсонскую область", - рассказал глава государства.

За успешные действия на Сумщине Зеленский отметил 33-й и 225-й отдельные штурмовые полки и воинов Сил специальных операций.

Читайте также: Активность вражеских ДРГ значительно уменьшилась на границе, - ГПСУ

"За стойкость и уничтожение оккупанта на Покровском направлении - это направление остается очень важным, очень сложным - отмечу 14-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии, воинов 155-й отдельной механизированной бригады, 1-го штурмового полка, 2-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады и аэромобильного батальона нашей "Семьдесятдевятки"", - заявил глава государства.

Напоследок президент поблагодарил каждого, кто на передовой, на боевых постах и задачах, кто сражается за Украину и национальные интересы.

Напомним, что 10 августа сообщалось о том, что Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области.

Читайте также: Силы обороны освободили и полностью зачистили от оккупантов Безсаловку на Сумщине, - Генштаб

 

Зеленский Владимир (21514) Сумская область (3567) боевые действия (4676) Александр Сырский (678)


+35
Це Віслюк робив піар на Курщині, а після цього на плечах відходячих ЗСУ на Сумщину зайшли кацапи.
Це після піару Віслюка на Курщині вся техніка угрупування була залишена та знищена на Курщині.
Це під керівництвом Віслюка на Сумщині будували якусь *****, а не укріплення.
11.08.2025 00:21 Ответить
11.08.2025 00:21 Ответить
+32
А Чонгар теж папєрєднікі розмінували?
Оборонзамовлення 3 роки з 2019 папєрєднікі зривали?
Папєрєднікі свідомо брехали про початок вторгнення?
Війська з укріплень папєрєднікі 3 роки відводили?
Толкових генералів маріонетками папєрєднікі замінили у ЗСУ у 2023?
Папєрєднікі спалювали українські війська у піар-акціях?

Якось дуже невпевнено у тебе виходить відмазувати ЗЄ.
11.08.2025 00:39 Ответить
11.08.2025 00:39 Ответить
+25
Створити проблему, а потім потужно її виправляти - основне кредо ЗЄ.
11.08.2025 00:08 Ответить
11.08.2025 00:08 Ответить
Створити проблему, а потім потужно її виправляти - основне кредо ЗЄ.
11.08.2025 00:08 Ответить
11.08.2025 00:08 Ответить
Це Віслюк розпродав танки, літаки й стратегічне ЯО?
11.08.2025 00:13 Ответить
11.08.2025 00:13 Ответить
Це Віслюк робив піар на Курщині, а після цього на плечах відходячих ЗСУ на Сумщину зайшли кацапи.
Це після піару Віслюка на Курщині вся техніка угрупування була залишена та знищена на Курщині.
Це під керівництвом Віслюка на Сумщині будували якусь *****, а не укріплення.
11.08.2025 00:21 Ответить
11.08.2025 00:21 Ответить
А не у вимиранні динозаврів причина?
11.08.2025 00:28 Ответить
11.08.2025 00:28 Ответить
А Чонгар теж папєрєднікі розмінували?
Оборонзамовлення 3 роки з 2019 папєрєднікі зривали?
Папєрєднікі свідомо брехали про початок вторгнення?
Війська з укріплень папєрєднікі 3 роки відводили?
Толкових генералів маріонетками папєрєднікі замінили у ЗСУ у 2023?
Папєрєднікі спалювали українські війська у піар-акціях?

Якось дуже невпевнено у тебе виходить відмазувати ЗЄ.
11.08.2025 00:39 Ответить
11.08.2025 00:39 Ответить
Ага. І шатли у Крим теж мабуть війська запускали за тиждень до вторгнення.

Ну просто інженерним військам дуже схотілося поїздити у Крим - от вони самі все і зробили.
Це точно не Верещук, а інженерні війська. 😁
11.08.2025 00:50 Ответить
11.08.2025 00:50 Ответить
Не треба *******. Бо за таке іноді і у голову прилітає.

Верещук: на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" запустили шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

14 лютого 2022 р.
11.08.2025 01:03 Ответить
11.08.2025 01:03 Ответить
Ти розумієш, що з кожним твоїм постом звинувачень ЗЄ буде ставати тільки більше?

То не зупиняйся. 😁
11.08.2025 00:52 Ответить
11.08.2025 00:52 Ответить
На кожне звинувачення готовий дати посилання на новину.

Навіть про те, як ЗЄ возив контрабасом наркоту та валюту з Роісі через ОРДЛО.

Продовжуємо на кожну твою брехню викладати факти?
Ти певен, що роботодавець схвалить такий твій дебілізм?
11.08.2025 01:06 Ответить
11.08.2025 01:06 Ответить
23.11.21

Провал оборонних закупівель у 2021 році: експертний аналіз.
11.08.2025 01:09 Ответить
11.08.2025 01:09 Ответить
Команда Зеленського свідомо зірвала ракетну програму України - "СтопРеванш"

31.08.2020
11.08.2025 01:12 Ответить
11.08.2025 01:12 Ответить
У 2020 році руками ДБР була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони

Фрагменти

2022-01-12
11.08.2025 01:16 Ответить
11.08.2025 01:16 Ответить
Чому відводять війська на Донбасі?

31 жовтня 2019
11.08.2025 01:18 Ответить
11.08.2025 01:18 Ответить
Важко спростовувати те, чим забитий інтернет. 😁

Добре, що цей клоун хоча б на третьому заході зрозумів, що тільки робить ще гірше своїм роботодавцям.
11.08.2025 02:01 Ответить
11.08.2025 02:01 Ответить
Пішов нхй, падло.
11.08.2025 07:14 Ответить
11.08.2025 07:14 Ответить
Forwarded from https://t.me/officer_33/6005 Офіцер

На Сумщині прям дуже позитивна тенденція і сподіваюсь вона триватиме якнайдовше, принаймні цьому поки обʼєктивно сприяє вся обстановка на напрямку.

Але проблема в глобальному: навіть якщо вийде витіснити підрозділи зс рф ще з декількох н.п. або можливо до ДКУ, то далеко не факт, що це якось позитивно вплине на оперативну обстановку на напрямку, адже ми все одно з вірогідністю 90% будемо мати декілька десятків кілометрів активної ЛБЗ, яка вимагатиме уваги, людей ресурсів і тд.

Через стрімкий розвиток дронів, а точніше тактики їх застосування, війна зайшла в стадію «застою» або «коллапсу», де жодна зі сторін не може влаштувати стрімкий прорив та перевернути з ніг на голову оперативну обстановку на напрямку(я вже не кажу про перехоплення стратегічної ініціативи на всьому фронті).

В таких умовах перемагає той хто має більше ресурсів, чиї ресурси ефективніші і хто може більш грамотно їх використовувати для того, щоб переграти або виснажити ворога на певній ділянці(напрямку) і все ж провести успішні наступальні дії.

Тому на даному етапі війни в більшості випадках звільнення окремих населених пунктів буде мати здебільшого характер піару(окрім тих випадків, коли це безпосередньо погіршує становище ворога на ділянці), бо взяття одного села - це дуже далеко до досягнення мети в цій війні що у нас, що у підарів.

Головне в таких ситуаціях - це системність.
11.08.2025 00:12 Ответить
11.08.2025 00:12 Ответить
У міндіча ресурсів огогоо... поки що він перемагає принаймі схоже на це
11.08.2025 00:21 Ответить
11.08.2025 00:21 Ответить
"Стадія застою" тільки у бездарних керівників. Вони з неї не виходять. Саме вони, до речі, і розповсюджують байки про цю "стадію" щоб уникнути звинувачень в недієздатності і бездарності. Будь яка проблема має багато способів вирішення.
11.08.2025 00:27 Ответить
11.08.2025 00:27 Ответить
А Херсон, район Острів ? Отріцатєльноє витискання? Ілі маньоври
11.08.2025 00:19 Ответить
11.08.2025 00:19 Ответить
Молодцы. Только ещё неплохо бы их в восточном направлении витискать а не в западном. А так все неплохо конечно. Можно и медальки раздать.
11.08.2025 00:20 Ответить
11.08.2025 00:20 Ответить
Кожного дня ішак здає по кілька населених пунктів. Витискач сраний...
11.08.2025 00:29 Ответить
11.08.2025 00:29 Ответить
Здохни, паскуда
11.08.2025 07:15 Ответить
11.08.2025 07:15 Ответить
легко, але для цього ти повинен смєсті зелю. пам'ятаєш, як ви казали в 19 році: "Єслі чьто, то мі єго смєтьом".
11.08.2025 08:00 Ответить
11.08.2025 08:00 Ответить
Те 💩 що Володя витискає, змивається потоком води.
11.08.2025 09:02 Ответить
11.08.2025 09:02 Ответить
Витискаємо чи ************? Я так зрозумів, що всі ці хитрі терміни наш верховний придумує, щоб пересічні думали, що все добре, а не про те, що Покровськ під загрозою оточення. Гарна тема для 95-го кварталу, щоб поржати. Чекаємо, який буде наступний термін.
11.08.2025 00:32 Ответить
11.08.2025 00:32 Ответить
Потрібно ще й завдати найбільшого удару по рашистським заводам і інфраструктурі бо не виключено що після так званих переговорів Тампон заборонить Україні бити по території Сосії
11.08.2025 00:35 Ответить
11.08.2025 00:35 Ответить
Потрібний результат буде лише коли витиснемо тебе та твою 5 колону промоскаьських покидьків, які останні 6 років, 24/7 працюєте на руйнування української незалежної держави, сподіваючись, що цей бєспрєдєл будуть терпіти вічно.. Є в такий "ефект", як "ефект Чаушеску-Каддафі", коли ******* від безкарності та влади покидьки, у яких рейтинги були під 80-90%, були розтерзані та знищені тим самим мудрим нарідом, який ще вчора цьомав їх в дупу. Майже так буде і з тобою. 100%. Ось побачиш ...
11.08.2025 00:43 Ответить
11.08.2025 00:43 Ответить
Після призначення Сирського головкомом, він здав у 2024 році біля 4 тисячі кв.км і за півроку цього року приблизно стільки ж, всього біля 8 тис. кв.км став пуйлу.
А це майже територія цілої Чернівецької області.
І далі кожний день сдає і навіть не збирається стабілізувати фронт.
А Зелі також похєр на те, що сирський тільки те і робить, що постійно здає українські території пуйлу.
11.08.2025 00:45 Ответить
11.08.2025 00:45 Ответить
Не у кожного українського полководця є родичі у ворожій країні !
11.08.2025 10:07 Ответить
11.08.2025 10:07 Ответить
москаль Сирський Творожкін і кошерний Зеленський Зельцман розказують БАЙКИ ''мудрому'' Українському народу, як вони борються проти москальських окупантів.

А на ділі Зєля і Сирок щоденно і безперестанку допомагають москальським окупантам вбивати чим більше Українців - ці не українські виродки спеціально ведуть війну ''м'ясом'' - ''м'ясом'' Українців.

А в цей самий час Банда Зеленського-Єрмака-Міндіча щоденно грабують Український військовий бюджет на мільярди гривень.
11.08.2025 02:04 Ответить
11.08.2025 02:04 Ответить
заслухав і що ? в одне вухо пустив з другого випустив .
11.08.2025 08:27 Ответить
11.08.2025 08:27 Ответить
"Війська РФ окупували Затишок та просунулися біля Білицького, Новомаркового, Диліївки і в Олександро-Калиновому, - DeepState" - потужний мамирімин витискач
11.08.2025 08:57 Ответить
11.08.2025 08:57 Ответить
І в чому суттєва різниця?

11.08.2025 09:50 Ответить
11.08.2025 09:50 Ответить
Брешуть як собаки !
11.08.2025 10:04 Ответить
11.08.2025 10:04 Ответить
 
 