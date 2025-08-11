Зеленский после доклада Сырского: Продолжаем вытеснять российские силы с нашей земли, есть нужные результаты
В воскресенье, 10 августа, президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского, в частности относительно боевых действий на Сумщине.
Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня был доклад Главкома Александра Сырского. В том числе относительно Сумщины. Продолжаем вытеснять российские силы с нашей земли. Есть нужные результаты. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые защищают Украину, - нашу Сумскую, Харьковскую, нашу Донецкую, Луганскую, наше Запорожье, нашу, нашу Херсонскую область", - рассказал глава государства.
За успешные действия на Сумщине Зеленский отметил 33-й и 225-й отдельные штурмовые полки и воинов Сил специальных операций.
"За стойкость и уничтожение оккупанта на Покровском направлении - это направление остается очень важным, очень сложным - отмечу 14-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии, воинов 155-й отдельной механизированной бригады, 1-го штурмового полка, 2-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады и аэромобильного батальона нашей "Семьдесятдевятки"", - заявил глава государства.
Напоследок президент поблагодарил каждого, кто на передовой, на боевых постах и задачах, кто сражается за Украину и национальные интересы.
Напомним, что 10 августа сообщалось о том, что Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области.
Це після піару Віслюка на Курщині вся техніка угрупування була залишена та знищена на Курщині.
Це під керівництвом Віслюка на Сумщині будували якусь *****, а не укріплення.
Оборонзамовлення 3 роки з 2019 папєрєднікі зривали?
Папєрєднікі свідомо брехали про початок вторгнення?
Війська з укріплень папєрєднікі 3 роки відводили?
Толкових генералів маріонетками папєрєднікі замінили у ЗСУ у 2023?
Папєрєднікі спалювали українські війська у піар-акціях?
Якось дуже невпевнено у тебе виходить відмазувати ЗЄ.
Ну просто інженерним військам дуже схотілося поїздити у Крим - от вони самі все і зробили.
Це точно не Верещук, а інженерні війська. 😁
Верещук: на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" запустили шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
14 лютого 2022 р.
То не зупиняйся. 😁
Навіть про те, як ЗЄ возив контрабасом наркоту та валюту з Роісі через ОРДЛО.
Продовжуємо на кожну твою брехню викладати факти?
Ти певен, що роботодавець схвалить такий твій дебілізм?
Провал оборонних закупівель у 2021 році: експертний аналіз.
31.08.2020
Фрагменти
2022-01-12
31 жовтня 2019
Добре, що цей клоун хоча б на третьому заході зрозумів, що тільки робить ще гірше своїм роботодавцям.
На Сумщині прям дуже позитивна тенденція і сподіваюсь вона триватиме якнайдовше, принаймні цьому поки обʼєктивно сприяє вся обстановка на напрямку.
Але проблема в глобальному: навіть якщо вийде витіснити підрозділи зс рф ще з декількох н.п. або можливо до ДКУ, то далеко не факт, що це якось позитивно вплине на оперативну обстановку на напрямку, адже ми все одно з вірогідністю 90% будемо мати декілька десятків кілометрів активної ЛБЗ, яка вимагатиме уваги, людей ресурсів і тд.
Через стрімкий розвиток дронів, а точніше тактики їх застосування, війна зайшла в стадію «застою» або «коллапсу», де жодна зі сторін не може влаштувати стрімкий прорив та перевернути з ніг на голову оперативну обстановку на напрямку(я вже не кажу про перехоплення стратегічної ініціативи на всьому фронті).
В таких умовах перемагає той хто має більше ресурсів, чиї ресурси ефективніші і хто може більш грамотно їх використовувати для того, щоб переграти або виснажити ворога на певній ділянці(напрямку) і все ж провести успішні наступальні дії.
Тому на даному етапі війни в більшості випадках звільнення окремих населених пунктів буде мати здебільшого характер піару(окрім тих випадків, коли це безпосередньо погіршує становище ворога на ділянці), бо взяття одного села - це дуже далеко до досягнення мети в цій війні що у нас, що у підарів.
Головне в таких ситуаціях - це системність.
А це майже територія цілої Чернівецької області.
І далі кожний день сдає і навіть не збирається стабілізувати фронт.
А Зелі також похєр на те, що сирський тільки те і робить, що постійно здає українські території пуйлу.
СирськийТворожкін і кошерний ЗеленськийЗельцман розказують БАЙКИ ''мудрому'' Українському народу, як вони борються проти москальських окупантів.
А на ділі Зєля і Сирок щоденно і безперестанку допомагають москальським окупантам вбивати чим більше Українців - ці не українські виродки спеціально ведуть війну ''м'ясом'' - ''м'ясом'' Українців.
А в цей самий час Банда Зеленського-Єрмака-Міндіча щоденно грабують Український військовий бюджет на мільярди гривень.