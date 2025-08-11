Зеленский после доклада Сырского: Продолжаем вытеснять российские силы с нашей земли, есть нужные результаты

В воскресенье, 10 августа, президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского, в частности относительно боевых действий на Сумщине.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был доклад Главкома Александра Сырского. В том числе относительно Сумщины. Продолжаем вытеснять российские силы с нашей земли. Есть нужные результаты. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, которые защищают Украину, - нашу Сумскую, Харьковскую, нашу Донецкую, Луганскую, наше Запорожье, нашу, нашу Херсонскую область", - рассказал глава государства.

За успешные действия на Сумщине Зеленский отметил 33-й и 225-й отдельные штурмовые полки и воинов Сил специальных операций.

"За стойкость и уничтожение оккупанта на Покровском направлении - это направление остается очень важным, очень сложным - отмечу 14-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии, воинов 155-й отдельной механизированной бригады, 1-го штурмового полка, 2-го батальона 92-й отдельной штурмовой бригады и аэромобильного батальона нашей "Семьдесятдевятки"", - заявил глава государства.

Напоследок президент поблагодарил каждого, кто на передовой, на боевых постах и задачах, кто сражается за Украину и национальные интересы.

Напомним, что 10 августа сообщалось о том, что Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области.

