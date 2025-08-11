УКР
Зеленський після доповіді Сирського: Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі, є потрібні результати

У неділю, 10 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського, зокрема щодо бойових дій на Сумщині.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозвернненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була доповідь Головкома Олександра Сирського. У тому числі щодо Сумщини. Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі. Є потрібні результати. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають Україну, – нашу Сумщину, Харківщину, нашу Донеччину, Луганщину, наше Запоріжжя, нашу, нашу Херсонщину", - розповів очільник держави.

За успішні дії на Сумщині Зеленський відзначив 33-й та 225-й окремі штурмові полки і воїнів Сил спеціальних операцій.

"За стійкість та знищення окупанта на Покровському напрямку – цей напрямок залишається дуже важливим, дуже складним – відзначу 14-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, воїнів 155-ї окремої механізованої бригади, 1-го штурмового полку, 2-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади та аеромобільного батальйону нашої "Сімдесятдевʼятки"", - заявив глава держави.

Наостанок президент подякував кожному, хто на передовій, на бойових постах і завданнях, хто б’ється за Україну й національні інтереси.

Нагадаємо, що 10 серпня повідомлялося про те, що Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

Створити проблему, а потім потужно її виправляти - основне кредо ЗЄ.
11.08.2025 00:08 Відповісти
Це Віслюк робив піар на Курщині, а після цього на плечах відходячих ЗСУ на Сумщину зайшли кацапи.
Це після піару Віслюка на Курщині вся техніка угрупування була залишена та знищена на Курщині.
Це під керівництвом Віслюка на Сумщині будували якусь *****, а не укріплення.
11.08.2025 00:21 Відповісти
Кожного дня ішак здає по кілька населених пунктів. Витискач сраний...
11.08.2025 00:29 Відповісти
Створити проблему, а потім потужно її виправляти - основне кредо ЗЄ.
11.08.2025 00:08 Відповісти
Це Віслюк розпродав танки, літаки й стратегічне ЯО?
11.08.2025 00:13 Відповісти
Це Віслюк робив піар на Курщині, а після цього на плечах відходячих ЗСУ на Сумщину зайшли кацапи.
Це після піару Віслюка на Курщині вся техніка угрупування була залишена та знищена на Курщині.
Це під керівництвом Віслюка на Сумщині будували якусь *****, а не укріплення.
11.08.2025 00:21 Відповісти
це наслідки. А причини я вказав вище.
11.08.2025 00:25 Відповісти
А не у вимиранні динозаврів причина?
11.08.2025 00:28 Відповісти
В тому, що коли закривали при СРСР українські школи - тобі було *****, а зараз ти вумний дуже - заднім числом у всіх сенсах..
11.08.2025 00:29 Відповісти
А Чонгар теж папєрєднікі розмінували?
Оборонзамовлення 3 роки з 2019 папєрєднікі зривали?
Папєрєднікі свідомо брехали про початок вторгнення?
Війська з укріплень папєрєднікі 3 роки відводили?
Толкових генералів маріонетками папєрєднікі замінили у ЗСУ у 2023?
Папєрєднікі спалювали українські війська у піар-акціях?

Якось дуже невпевнено у тебе виходить відмазувати ЗЄ.
11.08.2025 00:39 Відповісти
Залужний сказав що Чонгар розмінували інженерні війська противника. Оборонзамовлення ніхто не зривав - маємо власні ракети. Що тобі брехали мені до сраки. Війська відводили з обох сторін.І покажи мені війну без втрат, ти цього хотів, як дитина?
11.08.2025 00:46 Відповісти
Ага. І шатли у Крим теж мабуть війська запускали за тиждень до вторгнення.

Ну просто інженерним військам дуже схотілося поїздити у Крим - от вони самі все і зробили.
Це точно не Верещук, а інженерні війська. 😁
11.08.2025 00:50 Відповісти
Шатли були запущені до Віслюка. Туди-сюди. А мав бути залізний занавіс. Що до твого верещання - йому причина недооцінка спроможностей ворога, типова помилка ура-патріота.
11.08.2025 01:00 Відповісти
Не треба *******. Бо за таке іноді і у голову прилітає.

Верещук: на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" запустили шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

14 лютого 2022 р.
11.08.2025 01:03 Відповісти
Ти розумієш, що з кожним твоїм постом звинувачень ЗЄ буде ставати тільки більше?

То не зупиняйся. 😁
11.08.2025 00:52 Відповісти
Абсолютно з тобою згоден, брехні від тебе буде все більше і більше, не зупиняйся.
11.08.2025 01:01 Відповісти
На кожне звинувачення готовий дати посилання на новину.

Навіть про те, як ЗЄ возив контрабасом наркоту та валюту з Роісі через ОРДЛО.

Продовжуємо на кожну твою брехню викладати факти?
Ти певен, що роботодавець схвалить такий твій дебілізм?
11.08.2025 01:06 Відповісти
23.11.21

Провал оборонних закупівель у 2021 році: експертний аналіз.
11.08.2025 01:09 Відповісти
Команда Зеленського свідомо зірвала ракетну програму України - "СтопРеванш"

31.08.2020
11.08.2025 01:12 Відповісти
У 2020 році руками ДБР була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони

Фрагменти

2022-01-12
11.08.2025 01:16 Відповісти
Чому відводять війська на Донбасі?

31 жовтня 2019
11.08.2025 01:18 Відповісти
І де ж подівся дурко? Чекає нові методички?
11.08.2025 01:58 Відповісти
Важко спростовувати те, чим забитий інтернет. 😁

Добре, що цей клоун хоча б на третьому заході зрозумів, що тільки робить ще гірше своїм роботодавцям.
11.08.2025 02:01 Відповісти
Forwarded from https://t.me/officer_33/6005 Офіцер

На Сумщині прям дуже позитивна тенденція і сподіваюсь вона триватиме якнайдовше, принаймні цьому поки обʼєктивно сприяє вся обстановка на напрямку.

Але проблема в глобальному: навіть якщо вийде витіснити підрозділи зс рф ще з декількох н.п. або можливо до ДКУ, то далеко не факт, що це якось позитивно вплине на оперативну обстановку на напрямку, адже ми все одно з вірогідністю 90% будемо мати декілька десятків кілометрів активної ЛБЗ, яка вимагатиме уваги, людей ресурсів і тд.

Через стрімкий розвиток дронів, а точніше тактики їх застосування, війна зайшла в стадію «застою» або «коллапсу», де жодна зі сторін не може влаштувати стрімкий прорив та перевернути з ніг на голову оперативну обстановку на напрямку(я вже не кажу про перехоплення стратегічної ініціативи на всьому фронті).

В таких умовах перемагає той хто має більше ресурсів, чиї ресурси ефективніші і хто може більш грамотно їх використовувати для того, щоб переграти або виснажити ворога на певній ділянці(напрямку) і все ж провести успішні наступальні дії.

Тому на даному етапі війни в більшості випадках звільнення окремих населених пунктів буде мати здебільшого характер піару(окрім тих випадків, коли це безпосередньо погіршує становище ворога на ділянці), бо взяття одного села - це дуже далеко до досягнення мети в цій війні що у нас, що у підарів.

Головне в таких ситуаціях - це системність.
11.08.2025 00:12 Відповісти
У міндіча ресурсів огогоо... поки що він перемагає принаймі схоже на це
11.08.2025 00:21 Відповісти
"Стадія застою" тільки у бездарних керівників. Вони з неї не виходять. Саме вони, до речі, і розповсюджують байки про цю "стадію" щоб уникнути звинувачень в недієздатності і бездарності. Будь яка проблема має багато способів вирішення.
11.08.2025 00:27 Відповісти
А Херсон, район Острів ? Отріцатєльноє витискання? Ілі маньоври
11.08.2025 00:19 Відповісти
Молодцы. Только ещё неплохо бы их в восточном направлении витискать а не в западном. А так все неплохо конечно. Можно и медальки раздать.
11.08.2025 00:20 Відповісти
Кожного дня ішак здає по кілька населених пунктів. Витискач сраний...
11.08.2025 00:29 Відповісти
Покажи приклад, як воно треба.
11.08.2025 00:36 Відповісти
Витискаємо чи ************? Я так зрозумів, що всі ці хитрі терміни наш верховний придумує, щоб пересічні думали, що все добре, а не про те, що Покровськ під загрозою оточення. Гарна тема для 95-го кварталу, щоб поржати. Чекаємо, який буде наступний термін.
11.08.2025 00:32 Відповісти
Потрібно ще й завдати найбільшого удару по рашистським заводам і інфраструктурі бо не виключено що після так званих переговорів Тампон заборонить Україні бити по території Сосії
11.08.2025 00:35 Відповісти
Потрібний результат буде лише коли витиснемо тебе та твою 5 колону промоскаьських покидьків, які останні 6 років, 24/7 працюєте на руйнування української незалежної держави, сподіваючись, що цей бєспрєдєл будуть терпіти вічно.. Є в такий "ефект", як "ефект Чаушеску-Каддафі", коли ******* від безкарності та влади покидьки, у яких рейтинги були під 80-90%, були розтерзані та знищені тим самим мудрим нарідом, який ще вчора цьомав їх в дупу. Майже так буде і з тобою. 100%. Ось побачиш ...
11.08.2025 00:43 Відповісти
Після призначення Сирського головкомом, він здав у 2024 році біля 4 тисячі кв.км і за півроку цього року приблизно стільки ж, всього біля 8 тис. кв.км став пуйлу.
А це майже територія цілої Чернівецької області.
І далі кожний день сдає і навіть не збирається стабілізувати фронт.
А Зелі також похєр на те, що сирський тільки те і робить, що постійно здає українські території пуйлу.
11.08.2025 00:45 Відповісти
"І далі кожний день сдає і навіть не збирається стабілізувати фронт."

А як він стабілізує, якщо ти заховався від тцк?
11.08.2025 00:49 Відповісти
Рашист, ти що забув на українському сайті?
Тут бояру не падають, бігом на свої болота.
11.08.2025 01:08 Відповісти
москаль Сирський Творожкін і кошерний Зеленський Зельцман розказують БАЙКИ ''мудрому'' Українському народу, як вони борються проти москальських окупантів.

А на ділі Зєля і Сирок щоденно і безперестанку допомагають москальським окупантам вбивати чим більше Українців - ці не українські виродки спеціально ведуть війну ''м'ясом'' - ''м'ясом'' Українців.

А в цей самий час Банда Зеленського-Єрмака-Міндіча щоденно грабують Український військовий бюджет на мільярди гривень.
11.08.2025 02:04 Відповісти
 
 