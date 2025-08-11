Зеленський після доповіді Сирського: Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі, є потрібні результати
У неділю, 10 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського, зокрема щодо бойових дій на Сумщині.
Про це глава держави розповів у вечірньому відеозвернненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні була доповідь Головкома Олександра Сирського. У тому числі щодо Сумщини. Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі. Є потрібні результати. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають Україну, – нашу Сумщину, Харківщину, нашу Донеччину, Луганщину, наше Запоріжжя, нашу, нашу Херсонщину", - розповів очільник держави.
За успішні дії на Сумщині Зеленський відзначив 33-й та 225-й окремі штурмові полки і воїнів Сил спеціальних операцій.
"За стійкість та знищення окупанта на Покровському напрямку – цей напрямок залишається дуже важливим, дуже складним – відзначу 14-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, воїнів 155-ї окремої механізованої бригади, 1-го штурмового полку, 2-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади та аеромобільного батальйону нашої "Сімдесятдевʼятки"", - заявив глава держави.
Наостанок президент подякував кожному, хто на передовій, на бойових постах і завданнях, хто б’ється за Україну й національні інтереси.
Нагадаємо, що 10 серпня повідомлялося про те, що Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це після піару Віслюка на Курщині вся техніка угрупування була залишена та знищена на Курщині.
Це під керівництвом Віслюка на Сумщині будували якусь *****, а не укріплення.
Оборонзамовлення 3 роки з 2019 папєрєднікі зривали?
Папєрєднікі свідомо брехали про початок вторгнення?
Війська з укріплень папєрєднікі 3 роки відводили?
Толкових генералів маріонетками папєрєднікі замінили у ЗСУ у 2023?
Папєрєднікі спалювали українські війська у піар-акціях?
Якось дуже невпевнено у тебе виходить відмазувати ЗЄ.
Ну просто інженерним військам дуже схотілося поїздити у Крим - от вони самі все і зробили.
Це точно не Верещук, а інженерні війська. 😁
Верещук: на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" запустили шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
14 лютого 2022 р.
То не зупиняйся. 😁
Навіть про те, як ЗЄ возив контрабасом наркоту та валюту з Роісі через ОРДЛО.
Продовжуємо на кожну твою брехню викладати факти?
Ти певен, що роботодавець схвалить такий твій дебілізм?
Провал оборонних закупівель у 2021 році: експертний аналіз.
31.08.2020
Фрагменти
2022-01-12
31 жовтня 2019
Добре, що цей клоун хоча б на третьому заході зрозумів, що тільки робить ще гірше своїм роботодавцям.
На Сумщині прям дуже позитивна тенденція і сподіваюсь вона триватиме якнайдовше, принаймні цьому поки обʼєктивно сприяє вся обстановка на напрямку.
Але проблема в глобальному: навіть якщо вийде витіснити підрозділи зс рф ще з декількох н.п. або можливо до ДКУ, то далеко не факт, що це якось позитивно вплине на оперативну обстановку на напрямку, адже ми все одно з вірогідністю 90% будемо мати декілька десятків кілометрів активної ЛБЗ, яка вимагатиме уваги, людей ресурсів і тд.
Через стрімкий розвиток дронів, а точніше тактики їх застосування, війна зайшла в стадію «застою» або «коллапсу», де жодна зі сторін не може влаштувати стрімкий прорив та перевернути з ніг на голову оперативну обстановку на напрямку(я вже не кажу про перехоплення стратегічної ініціативи на всьому фронті).
В таких умовах перемагає той хто має більше ресурсів, чиї ресурси ефективніші і хто може більш грамотно їх використовувати для того, щоб переграти або виснажити ворога на певній ділянці(напрямку) і все ж провести успішні наступальні дії.
Тому на даному етапі війни в більшості випадках звільнення окремих населених пунктів буде мати здебільшого характер піару(окрім тих випадків, коли це безпосередньо погіршує становище ворога на ділянці), бо взяття одного села - це дуже далеко до досягнення мети в цій війні що у нас, що у підарів.
Головне в таких ситуаціях - це системність.
А це майже територія цілої Чернівецької області.
І далі кожний день сдає і навіть не збирається стабілізувати фронт.
А Зелі також похєр на те, що сирський тільки те і робить, що постійно здає українські території пуйлу.
А як він стабілізує, якщо ти заховався від тцк?
Тут бояру не падають, бігом на свої болота.
СирськийТворожкін і кошерний ЗеленськийЗельцман розказують БАЙКИ ''мудрому'' Українському народу, як вони борються проти москальських окупантів.
А на ділі Зєля і Сирок щоденно і безперестанку допомагають москальським окупантам вбивати чим більше Українців - ці не українські виродки спеціально ведуть війну ''м'ясом'' - ''м'ясом'' Українців.
А в цей самий час Банда Зеленського-Єрмака-Міндіча щоденно грабують Український військовий бюджет на мільярди гривень.