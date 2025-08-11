Зеленський після доповіді Сирського: Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі, є потрібні результати

У неділю, 10 серпня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського, зокрема щодо бойових дій на Сумщині.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозвернненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була доповідь Головкома Олександра Сирського. У тому числі щодо Сумщини. Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі. Є потрібні результати. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають Україну, – нашу Сумщину, Харківщину, нашу Донеччину, Луганщину, наше Запоріжжя, нашу, нашу Херсонщину", - розповів очільник держави.

За успішні дії на Сумщині Зеленський відзначив 33-й та 225-й окремі штурмові полки і воїнів Сил спеціальних операцій.

"За стійкість та знищення окупанта на Покровському напрямку – цей напрямок залишається дуже важливим, дуже складним – відзначу 14-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, воїнів 155-ї окремої механізованої бригади, 1-го штурмового полку, 2-го батальйону 92-ї окремої штурмової бригади та аеромобільного батальйону нашої "Сімдесятдевʼятки"", - заявив глава держави.

Наостанок президент подякував кожному, хто на передовій, на бойових постах і завданнях, хто б’ється за Україну й національні інтереси.

Нагадаємо, що 10 серпня повідомлялося про те, що Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

