Сили оборони звільнили та повністю зачистили від окупантів Безсалівку на Сумщині, - Генштаб
Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, в операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.
"Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави", - наголошують у Генштабі.
Слава Україні! Смерть московітам-окупантам!
хто знає, шо там у верховного бродягі під каскою....
Працюємо, сплачуємо податки, донатимо. Україна з Вами!
Частина "диверсантів" здалася в полон. Мети ця операція росіян не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України.