Сили оборони звільнили та повністю зачистили від окупантів Безсалівку на Сумщині, - Генштаб

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, в операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, блокуємо просування ворога, поповнюємо обмінний фонд, - Зеленський

"Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави", - наголошують у Генштабі.