УКР
Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
2 614 19

Сили оборони звільнили та повністю зачистили від окупантів Безсалівку на Сумщині, - Генштаб

Безсалівка на Сумщині знову вільна

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, в операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, блокуємо просування ворога, поповнюємо обмінний фонд, - Зеленський

"Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави", - наголошують у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (7068) визволення (567) Сумська область (4119) Сумський район (370) Безсалівка (1)


+15
А ***** з трампоном хотіли Безсалівку на Слов'янськ поміняти. І що тепер їм робити?
10.08.2025 11:06 Відповісти
+13
Підтвердження справедливості, вічної аксіоми, Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні! Смерть московітам-окупантам!
10.08.2025 11:14 Відповісти
+10
Низький уклін Вам Захисники.
Працюємо, сплачуємо податки, донатимо. Україна з Вами!
10.08.2025 11:15 Відповісти
а вона була захоплена ?

10.08.2025 11:34 Відповісти
Ми наступаємо і ворог біжить біжить біжить
10.08.2025 11:15 Відповісти
Тобі з дивана видніше
10.08.2025 11:25 Відповісти
мо знову на курщіні разпальцюватись?
хто знає, шо там у верховного бродягі під каскою....
10.08.2025 11:15 Відповісти
там насрано
10.08.2025 11:52 Відповісти
кацапи залишилися без сала ))
10.08.2025 11:20 Відповісти
!!!!!!!!!!!!
10.08.2025 11:29 Відповісти
Яка прекасна новина та історична назва "Безсалівка")Тепер в жартах,після війни ,місцеві жартома за чарочкою називатимуть своє село Безмоскалівка))Слава ЗСУ!
10.08.2025 11:20 Відповісти
Там ні місцевих жителів, ні села вже давно немає...Хто там що називатиме? Люди туди вже не повернуться
10.08.2025 11:48 Відповісти
Слава ЗСУ! Єдина сила на планеті,яка здатна встановити справедливий мир!
10.08.2025 11:21 Відповісти
10.08.2025 11:33 Відповісти
Слава Украине! ❤️❤️❤️
10.08.2025 11:34 Відповісти
❗️Російська ДРГ зайшла в Покровськ на Донеччині: зі 150 росіян - 120 ліквідовано, до міста дійшли ~30, - DeepState
10.08.2025 11:48 Відповісти
Всього маршрут з Селидового до Покровська зайняв у русні 14 діб.

Частина "диверсантів" здалася в полон. Мети ця операція росіян не досягла, хоча й принесла багато проблем для Сил Оборони України.
10.08.2025 11:49 Відповісти
Дай Боже захисникам України сили та мужності! Героям Слава!!
10.08.2025 12:01 Відповісти
Так вона не була захоплена
10.08.2025 12:12 Відповісти
 
 